Дроны пограничников поразили авто и позицию оккупантов на Южном направлении. ВИДЕО
Бойцы Госпогранслужбы дронами-камикадзе атаковали машину и позицию российских захватчиков на Южном направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовали в телеграмм-канале Госпогранслужбы.
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