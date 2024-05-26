РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13365 посетителей онлайн
Новости Видео Война
4 393 0

Дроны пограничников поразили авто и позицию оккупантов на Южном направлении. ВИДЕО

Бойцы Госпогранслужбы дронами-камикадзе атаковали машину и позицию российских захватчиков на Южном направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовали в телеграмм-канале Госпогранслужбы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воины 110-й ОМБр сбили очередной российский штурмовик Су-25. Это уже шестой за месяц. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6431) уничтожение (6923)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 