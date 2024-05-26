Дрони прикордонників уразили авто та позицію окупантів на Південному напрямку. ВIДЕО
Бійці Держприкордонслужби дронами-камікадзе атакували автівку та позицію російських загарбників на Південному напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Держприкордонслужби.
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