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Дрони прикордонників уразили авто та позицію окупантів на Південному напрямку. ВIДЕО

Бійці Держприкордонслужби дронами-камікадзе атакували автівку та позицію російських загарбників на Південному напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5985) знищення (7235)


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