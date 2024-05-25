Воїни 110-ї ОМБр збили черговий російський штурмовик Су-25. Це вже шостий за місяць. ВIДЕО

25 травня воїни 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка збили черговий російський штурмовик Су-25. Це шостий російський Су-25 збитий воїнами 110-ї бригади у травні цього року.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці 110-ї ОМБр у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Вічно можна дивитися на три речі: як горить вогонь, як тече вода і як зенітники 110 ОМБр розносять в шмаття російські літаки. Ви зараз, певно, задаєтесь питанням: "що, знову?". Відповідаємо: це фантастика, але так! Знову наші хлопці прибили черговий ворожий Су-25!" - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що 18 травня 2024 року стало відомо, що воїни 110-ї ОМБр збили ще один російський штурмовик Су-25, четвертий за місяць. 23 травня стало відомо, що бійці 110-ї ОМБр ліквідували ще один російський штурмовик Су-25.