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Воїни 110-ї ОМБр збили черговий російський штурмовик Су-25. Це вже шостий за місяць. ВIДЕО

25 травня воїни 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка збили черговий російський штурмовик Су-25. Це шостий російський Су-25 збитий воїнами 110-ї бригади у травні цього року.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці 110-ї ОМБр у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Вічно можна дивитися на три речі: як горить вогонь, як тече вода і як зенітники 110 ОМБр розносять в шмаття російські літаки. Ви зараз, певно, задаєтесь питанням: "що, знову?". Відповідаємо: це фантастика, але так! Знову наші хлопці прибили черговий ворожий Су-25!" - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 110-ї ОМБр ліквідували ще один російський штурмовик Су-25. ВIДЕО

Нагадаємо, що 18 травня 2024 року стало відомо, що воїни 110-ї ОМБр збили ще один російський штурмовик Су-25, четвертий за місяць. 23 травня стало відомо, що бійці 110-ї ОМБр ліквідували ще один російський штурмовик Су-25.

Автор: 

літак (2903) знищення (7235) 110 окрема механізована бригада (107)


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Топ коментарі
+46
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25.05.2024 19:29
+33
щоб ручки не боліли! Дякую!!
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25.05.2024 19:28
+29
Молодцi!!! Дякуэмо!!!
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25.05.2024 19:33
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щоб ручки не боліли! Дякую!!
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25.05.2024 19:28 Відповісти
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25.05.2024 19:29 Відповісти
Молодцi!!! Дякуэмо!!!
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25.05.2024 19:33 Відповісти
Бережи, Матір Божа, Захисників України!
Слава Україні! Дякуємо, Західним Партнерам за допомогу!!
Смерть, московитам окупантам!
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25.05.2024 19:33 Відповісти
Може частину цих хлопців зі 110-ої у Харків передислокувати?
Бо таке враження, що у Харкові ППО взагалі нема
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25.05.2024 19:34 Відповісти
Дуже близько до кордону...
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25.05.2024 19:36 Відповісти
Так воно і є для захисту прифронтової зони і захисників прифронтової зони
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25.05.2024 19:39 Відповісти
Так русня ж ті КАБи запускає аж над Білгородом!

Саме тому на Білгородщину вже біля 40 штук впало, в яких крила не розкрились.
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25.05.2024 22:56 Відповісти
А може не знущатися ? Вони два роки без відпусток в Авдіївці воювали, потім замість трьох місяців відпустки дали відпочити тільки два , і одразу на фронт . Навіть не уявляєте які вони злющі на ....!
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25.05.2024 22:11 Відповісти
Вже, зараза, старий барбос, а тішуся ... як мала дитина.
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25.05.2024 19:35 Відповісти
Відразу вечір став не такий похмурий ...
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25.05.2024 19:54 Відповісти
схоже, бьють хлопці не із ігли-стінгера, а із чогось поважче.

гарно !
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25.05.2024 20:08 Відповісти
Ну хоча б Хоук дайте хлопцям!!!!
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25.05.2024 20:14 Відповісти
110, лютує. Хдоці, не спиняйтесь.
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25.05.2024 20:21 Відповісти
Спасибо за вашу работу. Они делают больше чем возможно.
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25.05.2024 20:37 Відповісти
Хоч якісь приємні новини черговий літак долітався і цифра знищених рашистів перевалила за півмільйона.
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25.05.2024 20:45 Відповісти
Гарна новинка на ніч, багатьом українцям насниться мирне небо.
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25.05.2024 21:14 Відповісти
Картина Рєпіна "Грачі піzданулісь."
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25.05.2024 22:23 Відповісти
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26.05.2024 00:11 Відповісти
Гарна робота.
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25.05.2024 23:33 Відповісти
Не вірю жодному слову...бо бодь-яка ракета (протиповітряна)вибухає навіть при промаху(а тут не видно ніякого влучання)лише запевнення.....А після вчорашних мультиків , то й більше не маю впевненості.Згадайте: -останній час нам почали розповідати:попадає літак ,типу,за горизонтом...Пропаганду ввімкнули дебелу,питання ? - навіщо?
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26.05.2024 01:45 Відповісти
сходи глянь
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26.05.2024 14:53 Відповісти
Вот что стингер животворящий делает!😁
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26.05.2024 12:53 Відповісти
Дякую!
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27.05.2024 03:56 Відповісти
 
 