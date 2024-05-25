Воины 110-й ОМБр сбили очередной российский штурмовик Су-25. Это уже шестой за месяц. ВИДЕО

25 мая воины 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко сбили очередной российский штурмовик Су-25. Это шестой российский Су-25 сбитый воинами 110-й бригады в мае этого года.

Об этом говорится в сообщении на странице 110-й ОМБр в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Вечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как зенитчики 110-й ОМБр разносят в клочья российские самолеты. Вы сейчас, вероятно, задаетесь вопросом: "Что, опять?" Отвечаем: это фантастика, но да! Опять наши ребята прихлопнули очередной вражеский Су-25!" - говорится в сообщении.

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Напомним, что 18 мая 2024 года стало известно, что воины 110-й ОМБр сбили еще один российский штурмовик Су-25, четвертый за месяц. 23 мая стало известно, что бойцы 110-й ОМБр ликвидировали еще один российский штурмовик Су-25.