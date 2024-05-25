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Воины 110-й ОМБр сбили очередной российский штурмовик Су-25. Это уже шестой за месяц. ВИДЕО

25 мая воины 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко сбили очередной российский штурмовик Су-25. Это шестой российский Су-25 сбитый воинами 110-й бригады в мае этого года.

Об этом говорится в сообщении на странице 110-й ОМБр в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Вечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как зенитчики 110-й ОМБр разносят в клочья российские самолеты. Вы сейчас, вероятно, задаетесь вопросом: "Что, опять?" Отвечаем: это фантастика, но да! Опять наши ребята прихлопнули очередной вражеский Су-25!" - говорится в сообщении.

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Напомним, что 18 мая 2024 года стало известно, что воины 110-й ОМБр сбили еще один российский штурмовик Су-25, четвертый за месяц. 23 мая стало известно, что бойцы 110-й ОМБр ликвидировали еще один российский штурмовик Су-25.

Автор: 

самолет (3591) уничтожение (6923) 110 отдельная механизированная бригада (105)


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Топ комментарии
+46
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25.05.2024 19:29
+33
щоб ручки не боліли! Дякую!!
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25.05.2024 19:28
+29
Молодцi!!! Дякуэмо!!!
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25.05.2024 19:33
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щоб ручки не боліли! Дякую!!
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25.05.2024 19:28 Ответить
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25.05.2024 19:29 Ответить
Молодцi!!! Дякуэмо!!!
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25.05.2024 19:33 Ответить
Бережи, Матір Божа, Захисників України!
Слава Україні! Дякуємо, Західним Партнерам за допомогу!!
Смерть, московитам окупантам!
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25.05.2024 19:33 Ответить
Може частину цих хлопців зі 110-ої у Харків передислокувати?
Бо таке враження, що у Харкові ППО взагалі нема
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25.05.2024 19:34 Ответить
Дуже близько до кордону...
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25.05.2024 19:36 Ответить
Так воно і є для захисту прифронтової зони і захисників прифронтової зони
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25.05.2024 19:39 Ответить
Так русня ж ті КАБи запускає аж над Білгородом!

Саме тому на Білгородщину вже біля 40 штук впало, в яких крила не розкрились.
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25.05.2024 22:56 Ответить
А може не знущатися ? Вони два роки без відпусток в Авдіївці воювали, потім замість трьох місяців відпустки дали відпочити тільки два , і одразу на фронт . Навіть не уявляєте які вони злющі на ....!
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25.05.2024 22:11 Ответить
Вже, зараза, старий барбос, а тішуся ... як мала дитина.
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25.05.2024 19:35 Ответить
Відразу вечір став не такий похмурий ...
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25.05.2024 19:54 Ответить
схоже, бьють хлопці не із ігли-стінгера, а із чогось поважче.

гарно !
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25.05.2024 20:08 Ответить
Ну хоча б Хоук дайте хлопцям!!!!
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25.05.2024 20:14 Ответить
110, лютує. Хдоці, не спиняйтесь.
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25.05.2024 20:21 Ответить
Спасибо за вашу работу. Они делают больше чем возможно.
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25.05.2024 20:37 Ответить
Хоч якісь приємні новини черговий літак долітався і цифра знищених рашистів перевалила за півмільйона.
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25.05.2024 20:45 Ответить
Гарна новинка на ніч, багатьом українцям насниться мирне небо.
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25.05.2024 21:14 Ответить
Картина Рєпіна "Грачі піzданулісь."
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25.05.2024 22:23 Ответить
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26.05.2024 00:11 Ответить
Гарна робота.
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25.05.2024 23:33 Ответить
Не вірю жодному слову...бо бодь-яка ракета (протиповітряна)вибухає навіть при промаху(а тут не видно ніякого влучання)лише запевнення.....А після вчорашних мультиків , то й більше не маю впевненості.Згадайте: -останній час нам почали розповідати:попадає літак ,типу,за горизонтом...Пропаганду ввімкнули дебелу,питання ? - навіщо?
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26.05.2024 01:45 Ответить
сходи глянь
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26.05.2024 14:53 Ответить
Вот что стингер животворящий делает!😁
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26.05.2024 12:53 Ответить
Дякую!
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27.05.2024 03:56 Ответить
 
 