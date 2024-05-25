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Бойцы 71-й ОЕБр уничтожили танк-черепаху российских захватчиков. ВИДЕО

Операторы FPV-камикадзе 71-й отдельной егерской бригады точным ударом обездвижили вражеский "танк-черепаху", а двумя другими дронами сожгли его вместе с экипажем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Оперативный ВСУ.

Смотрите также: Поражение пехоты врага в Казачьих Лагерях на Херсонщине бойцами 35 ОБрМП. ВИДЕО

Автор: 

танк (2256) уничтожение (6923) 71-я отдельная егерская бригада (29)


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Топ комментарии
+15
Всі москалі пішли до пекла - це радісна новина
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25.05.2024 16:53
+14
Разрешите бить по территории рашки любым оружием, чтобы Украина могла уничтожать пусковые установки и истребители. Харьков под постоянным террором
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25.05.2024 16:53
+14
"Мінуснули 8-й Су-25 за 20 днів: бійці 110-ї ОМБр на Покровському напрямку знову приземлили ворожу пташку, "
але офіційної інфи поки що немає 🙁
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25.05.2024 16:58
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Правила форума Совет форумчан
Всі москалі пішли до пекла - це радісна новина
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25.05.2024 16:53 Ответить
рецепт черепахового супу:
1. берете танк
2. кладете в нього трьох кацапів
3 посилаєте на нуль

решту приготує та подасть з гарніром ЗСУ

.
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25.05.2024 17:53 Ответить
не радійте, то ще не всі
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25.05.2024 19:25 Ответить
Разрешите бить по территории рашки любым оружием, чтобы Украина могла уничтожать пусковые установки и истребители. Харьков под постоянным террором
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25.05.2024 16:53 Ответить
Вставили по самий панцир
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25.05.2024 16:55 Ответить
"Мінуснули 8-й Су-25 за 20 днів: бійці 110-ї ОМБр на Покровському напрямку знову приземлили ворожу пташку, "
але офіційної інфи поки що немає 🙁
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25.05.2024 16:58 Ответить
Ей каци ваша ''вондервафля'' зломалася-давайте нову.
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25.05.2024 17:00 Ответить
Цапи скоро будуть робити танки - матрьошки. Ховати танк у більшому танку, а на нього наварювати ще один танк і т. д.
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25.05.2024 17:06 Ответить
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25.05.2024 17:11 Ответить
А це часом не армата?
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25.05.2024 17:27 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-14_%C2%AB%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%C2%BB Армата ...Екіпаж, з трьох осіб, що сидять у ряд, розташований в ізольованій бронекапсулі.
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25.05.2024 17:30 Ответить
у них вона була одна і та з фанери поломалась на параді.
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26.05.2024 17:45 Ответить
він тоді їхати не буде, але це й добре.
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26.05.2024 16:16 Ответить
"Правило трьох дронів" при знищенні рашистського танка:
1) перший удар (кумулятив) - по моторному відсіку для знерухомлення цілі;
2) другий удар (уламковий) - по оптиці наведення для осліплення екіпажу;
3) третій (кумулятив) - між баштою і корпусом для спалення танку.
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25.05.2024 17:10 Ответить
А можна одразу третій?
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25.05.2024 17:23 Ответить
Звісно. Але тоді це вже буде правило "чотирьох дронів".
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25.05.2024 17:58 Ответить
Відеопосібник - https://x.com/i/status/1794264164384551039 тут .
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25.05.2024 18:56 Ответить
Ахтунг! Шухерпанцер! Алярм, АЛЯРМ!
Т-100?
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25.05.2024 17:12 Ответить
Т - 2 по 50.
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25.05.2024 17:16 Ответить


Не Т-2, а целый Т-26. Точнее совсем уже не целый.
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25.05.2024 18:00 Ответить
- Бог, що - любить трійцю?
- Ага.
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25.05.2024 17:13 Ответить
А чому вони вперто б'ють по металевим листамі??? Чому б не спрямувати дрон на гусінь? Тоді б танк можна було знерухомити і добити вже чимось серйознішим.
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25.05.2024 17:15 Ответить
Де ти побачив, що б'ють по листам?
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25.05.2024 17:20 Ответить


Перший скрін - дрон летить прямісінько на металевий лист позаду танка
Другий скрін - вибух
Третій, четвертий і п'ятий - зірваний вибухом металевий лист з діркою
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25.05.2024 18:05 Ответить
ні, перший був у моторний відсік
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25.05.2024 23:37 Ответить
Моторний відсік був прикритий металевим листом. От його спочатку зірвали вибухом, а потім вже вдарили по моторному відсіку (чи по башті?). Все не скріншотах
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26.05.2024 06:24 Ответить
Ну, тепер чекаємо, на «розумні ЗАПИТАННЯ», від глядачів говнобородька чи скотів та икспьордів…!
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25.05.2024 17:26 Ответить
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25.05.2024 17:35 Ответить
Раніше були мангали, а зараз коптильні.
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25.05.2024 17:36 Ответить
Просто черепахою керували звичайні болотус-слимакус.
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25.05.2024 18:54 Ответить
Золотая каска?
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25.05.2024 19:04 Ответить
Черепаха - аха -аха на землі сиділа-іла і від стаху вона тихо під броньою навалила ...
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25.05.2024 19:48 Ответить
Черепаху изнасиловали, прямо как в Дании!
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25.05.2024 20:04 Ответить
більше донатів-більше здохлих кацапів.
Слава Героям!
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25.05.2024 20:05 Ответить
Порвали очко....
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26.05.2024 09:02 Ответить
подібне називається "танко-сарай"
ніякі не черепахи і тим паче цар-черепахи
миролюбива тварина черепаха заслуговує на повагу
*****, лише говно-кацапи називають мінувальну машину "зємлєдєліє" - тьфу
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26.05.2024 12:55 Ответить
 
 