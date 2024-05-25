Бойцы 71-й ОЕБр уничтожили танк-черепаху российских захватчиков. ВИДЕО
Операторы FPV-камикадзе 71-й отдельной егерской бригады точным ударом обездвижили вражеский "танк-черепаху", а двумя другими дронами сожгли его вместе с экипажем.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Оперативный ВСУ.
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1. берете танк
2. кладете в нього трьох кацапів
3 посилаєте на нуль
решту приготує та подасть з гарніром ЗСУ
.
але офіційної інфи поки що немає 🙁
1) перший удар (кумулятив) - по моторному відсіку для знерухомлення цілі;
2) другий удар (уламковий) - по оптиці наведення для осліплення екіпажу;
3) третій (кумулятив) - між баштою і корпусом для спалення танку.
Т-100?
Не Т-2, а целый Т-26. Точнее совсем уже не целый.
- Ага.
Перший скрін - дрон летить прямісінько на металевий лист позаду танка
Другий скрін - вибух
Третій, четвертий і п'ятий - зірваний вибухом металевий лист з діркою
Слава Героям!
ніякі не черепахи і тим паче цар-черепахи
миролюбива тварина черепаха заслуговує на повагу
*****, лише говно-кацапи називають мінувальну машину "зємлєдєліє" - тьфу