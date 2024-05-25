Бойцы 71-й ОЕБр уничтожили танк-черепаху российских захватчиков. ВИДЕО

Операторы FPV-камикадзе 71-й отдельной егерской бригады точным ударом обездвижили вражеский "танк-черепаху", а двумя другими дронами сожгли его вместе с экипажем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Оперативный ВСУ.

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