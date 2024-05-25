Поражение пехоты врага в Казачьих Лагерях на Херсонщине бойцами 35 ОБрМП. ВИДЕО
Бойцы 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского поразили вражескую пехоту в Казачьих Лагерях, что ниже Крынков на Херсонщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале DeepState.
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