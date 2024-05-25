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Поражение пехоты врага в Казачьих Лагерях на Херсонщине бойцами 35 ОБрМП. ВИДЕО

Бойцы 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского поразили вражескую пехоту в Казачьих Лагерях, что ниже Крынков на Херсонщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале DeepState.

Смотрите: Пограничники уничтожили средства связи и БТР противника. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (6923) 35 отдельная бригада морской пехоты (62) Херсонская область (4770)


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Утилізація свинособачатини триває..
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25.05.2024 14:52 Ответить
Бажано щоб по всій рашці так будинки виглядали ...
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25.05.2024 15:31 Ответить
Я теж впевнений в цьому 🙁
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25.05.2024 15:34 Ответить
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Слава Україні!
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25.05.2024 15:38 Ответить
Героям слава !!
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25.05.2024 16:07 Ответить
Но у них с собой было...
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25.05.2024 15:39 Ответить
Морпіхи це наша гордість
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25.05.2024 23:14 Ответить
 
 