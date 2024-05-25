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Ураження піхоти ворога в Козачих Лагерях на Херсонщині бійцями 35 ОБрМП. ВIДЕО

Бійці 35-ої окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського уразили ворожу піхоту в Козачих Лагерях, що нижче Кринок на Херсонщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у телеграм-каналі DeepState.

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Автор: 

знищення (7235) 35 окрема бригада (64) Херсонська область (5756)


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Утилізація свинособачатини триває..
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25.05.2024 14:52 Відповісти
Бажано щоб по всій рашці так будинки виглядали ...
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25.05.2024 15:31 Відповісти
Я теж впевнений в цьому 🙁
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25.05.2024 15:34 Відповісти
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Слава Україні!
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25.05.2024 15:38 Відповісти
Героям слава !!
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25.05.2024 16:07 Відповісти
Но у них с собой было...
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25.05.2024 15:39 Відповісти
Морпіхи це наша гордість
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25.05.2024 23:14 Відповісти
 
 