Ураження піхоти ворога в Козачих Лагерях на Херсонщині бійцями 35 ОБрМП. ВIДЕО

Бійці 35-ої окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського уразили ворожу піхоту в Козачих Лагерях, що нижче Кринок на Херсонщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у телеграм-каналі DeepState.

Дивіться також: Прикордонники знищили засоби зв’язку і БТР противника. ВIДЕО