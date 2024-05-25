Ураження піхоти ворога в Козачих Лагерях на Херсонщині бійцями 35 ОБрМП. ВIДЕО
Бійці 35-ої окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського уразили ворожу піхоту в Козачих Лагерях, що нижче Кринок на Херсонщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у телеграм-каналі DeepState.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Слава Україні!