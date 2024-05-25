Прикордонники знищили засоби зв’язку і БТР противника. ВIДЕО

Бійці прикордонної бригади "Помста" уразили дронами засоби супутникового зв’язку на Вуглегірській ТЕС і замаскований у лісосмузі БТР 82А.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

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