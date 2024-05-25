Пограничники уничтожили средства связи и БТР противника. ВИДЕО

Бойцы пограничной бригады "Помста" поразили дронами средства спутниковой связи на Углегорской ТЭС и замаскированный в лесополосе БТР 82А.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовали в телеграмм-канале Госпогранслужбы.

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