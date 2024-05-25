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Пограничники уничтожили средства связи и БТР противника. ВИДЕО

Бойцы пограничной бригады "Помста" поразили дронами средства спутниковой связи на Углегорской ТЭС и замаскированный в лесополосе БТР 82А.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовали в телеграмм-канале Госпогранслужбы.

Также смотрите: Экипаж M2A2 "Bradley" под плотным огнем проводит эвакуацию бойцов другой подбитой БМП на Авдеевском направлении. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6431) БТР (364)


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Мо-лод-ці!)
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25.05.2024 15:35 Ответить
 
 