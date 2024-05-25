Экипаж M2A2 "Bradley" под плотным огнем проводит эвакуацию бойцов другой подбитой БМП на Авдеевском направлении. ВИДЕО

На Авдеевском направлении БМП "Bradley" под плотным огнем осуществляет эвакуацию экипажа другой подбитой Bradley.

Первая машина даже после поражений сумела сберечь экипаж, а вторая ведет ответный огонь и в самых сложных условиях эвакуирует наших воинов, передает Цензор.НЕТ.

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