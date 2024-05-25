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Экипаж M2A2 "Bradley" под плотным огнем проводит эвакуацию бойцов другой подбитой БМП на Авдеевском направлении. ВИДЕО

На Авдеевском направлении БМП "Bradley" под плотным огнем осуществляет эвакуацию экипажа другой подбитой Bradley.

Первая машина даже после поражений сумела сберечь экипаж, а вторая ведет ответный огонь и в самых сложных условиях эвакуирует наших воинов, передает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Бойцы 47 ОМБр обнаружили и уничтожили САУ 2С1 "Гвоздика" оккупантов возле Авдеевского коксохимического завода. ВИДЕО

Автор: 

эвакуация (2072) БМП (399)


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Топ комментарии
+50
Дивіться кацарилі що насправді означає фраза «своїх не кидаємо!»
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25.05.2024 12:51
+42
Шана.
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25.05.2024 12:53
+38
Слава українським Воїнам!
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25.05.2024 12:59
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Дивіться кацарилі що насправді означає фраза «своїх не кидаємо!»
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25.05.2024 12:51 Ответить
у підарів нема такої техніки і ніколи не буде , тактично все що робиться людоїдами те все в один кінець іншої тактики не існувало і не існує
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25.05.2024 12:59 Ответить
Підори/кацапи навіть з найновітнішою технікою сваїх брасатимуть.
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25.05.2024 14:56 Ответить
Шана.
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25.05.2024 12:53 Ответить
Слава українським Воїнам!
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25.05.2024 12:59 Ответить
Сравжні побратими, не то що цапскі пітари як переїзжають своїх же гуснею коли хутко не бросают сваїх.
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25.05.2024 13:05 Ответить
ребятушки, какие вы умнички,
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25.05.2024 13:11 Ответить
Мехвод - АС. Дай повелитель війни йому здоров"ячца. ШАна, повага.
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25.05.2024 13:13 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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25.05.2024 13:30 Ответить
влучань, а не поразок. Досить юзати перекладач, найміть мене
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25.05.2024 13:37 Ответить
Похоже, что эвакуировали экипаж подбитой Bradley.
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25.05.2024 13:43 Ответить
чукча писатель, чукча не читатель!!
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25.05.2024 14:03 Ответить
Согласен - это мой фол
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25.05.2024 14:29 Ответить
Фигассе вы всем глаза открыли!
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25.05.2024 17:48 Ответить
Виноват и оправдания мне нет!
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25.05.2024 20:08 Ответить
Найкращі!
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25.05.2024 20:09 Ответить
Слава Героям!
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25.05.2024 20:18 Ответить
 
 