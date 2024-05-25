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Бойцы 47 ОМБр обнаружили и уничтожили САУ 2С1 "Гвоздика" оккупантов возле Авдеевского коксохимического завода. ВИДЕО

Воины из роты разведки 47-й отдельной механизированной бригады обнаружили вражескую цель возле Авдеевского коксохимического завода. Российская самоходная артиллерийская установка находилась на боевой позиции в развернутом положении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, благодаря удачной корректировке операторы дронов Strike Drones Company точно атаковали российскую технику.

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уничтожение (6923) САУ (208) 47 отдельная механизированная бригада (262)


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Скоро у Франції! Орки куплять пластикові мішки з відливом - і в Монако, а Зеля буде думати чи не ввести війська для захисту Парижа. Якщо Ємрак доволить правда.
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25.05.2024 11:45 Ответить
не куплять - у кацапів відсутні ЄВРО парижські - газпром - банкрот
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25.05.2024 11:52 Ответить
 
 