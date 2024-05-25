Бойцы 47 ОМБр обнаружили и уничтожили САУ 2С1 "Гвоздика" оккупантов возле Авдеевского коксохимического завода. ВИДЕО
Воины из роты разведки 47-й отдельной механизированной бригады обнаружили вражескую цель возле Авдеевского коксохимического завода. Российская самоходная артиллерийская установка находилась на боевой позиции в развернутом положении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, благодаря удачной корректировке операторы дронов Strike Drones Company точно атаковали российскую технику.
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Yuriy Smith
показать весь комментарий25.05.2024 11:45 Ответить Мне нравится 0
saimansay
показать весь комментарий25.05.2024 11:52 Ответить Мне нравится 0
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