Оккупант бросается на дрон с ножом. ВИДЕО
Оператор украинского дрона-камикадзе из 47-й ОМБр "Магура" ликвидировал оккупанта, бросавшегося на беспилотник с ножом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись короткого противостояния захватчика и БПЛА опубликована в соцсетях.
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мотивований підар
тіпа, всєх пабєдю!!!
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