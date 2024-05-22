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Оккупант бросается на дрон с ножом. ВИДЕО

Оператор украинского дрона-камикадзе из 47-й ОМБр "Магура" ликвидировал оккупанта, бросавшегося на беспилотник с ножом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись короткого противостояния захватчика и БПЛА опубликована в соцсетях.

Также смотрите: Украинский FPV-дрон наносит удар по российской МТ-ЛБ с пехотой на броне на Авдеевском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19224) дроны (3917) 47 отдельная механизированная бригада (262)


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Топ комментарии
+14
це ж треба добровільно припхатися в Україну, щоб здохнути десь самому посеред степу
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22.05.2024 12:18
+12
чекаємо на кацапа з нунчаками.
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22.05.2024 12:16
+10
Тупа звичка "бикувати", але забуло де воно і що воно.
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22.05.2024 12:15
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Отже падло. Одразу видно вбивця з по-життєвим строком. Дай йому вбити когось чи щось. Неодмінно.
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22.05.2024 12:06 Ответить
Порізався?
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22.05.2024 12:14 Ответить
в останню путь, в останню путі, останняя дорога...
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22.05.2024 12:55 Ответить
Тупа звичка "бикувати", але забуло де воно і що воно.
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22.05.2024 12:15 Ответить
...патамуша раньше всє сразу убєгалі... ))
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22.05.2024 12:23 Ответить
чекаємо на кацапа з нунчаками.
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22.05.2024 12:16 Ответить
Угу...Или с надувным мечем.
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22.05.2024 14:00 Ответить
це ж треба добровільно припхатися в Україну, щоб здохнути десь самому посеред степу
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22.05.2024 12:18 Ответить
кругом тільки тирса та білий туман безмежного тихого степу.
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22.05.2024 13:12 Ответить
і зовсім не видно щоб ця паскудь була силою загнана на війну...
мотивований підар
тіпа, всєх пабєдю!!!
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22.05.2024 13:21 Ответить
Тепер буде відео, де кацап кинеться на дрон зі спробою загризти його зубами. А потім зі спробою залякати голою дупою. З них станеться!
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22.05.2024 12:19 Ответить
Ніж мабуть був швейцарський, з хрестиком , херня одним словом!
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22.05.2024 12:20 Ответить
это был самый захватывающий ножевой бой, который я видел.
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22.05.2024 12:26 Ответить
Кусок обколотого урода.
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22.05.2024 12:36 Ответить
"Не верьте ему! Это Глот с планеты Катрук! Он притворяется! Убейте его!" (с)
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22.05.2024 12:39 Ответить
Дивний цей Іван- без зброї та амуніції. Вони там зовсім голі та босі?
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22.05.2024 12:48 Ответить
Руснявське вторгнення в Україну триває вже понад два роки, за цей час деякі його учасники встигли повернутися додому. Вони часто зганяють свою накопичену агресію на близьких. Проблема домашнього насильства найчастіше обговорюється у випадку з жінками-жертвами, але потерпілими можуть бути і діти, і відстежити такі випадки ще складніше
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22.05.2024 12:59 Ответить
Бажаю щоб вони там повбивали один одного разом з їх самками та личинками ...санепідстанція не заперечує ...
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22.05.2024 15:31 Ответить
немає там жінок, лише скотоматки з виплодками. Сподіваюсь, що вигрібають вони від своїх самців щодня.
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22.05.2024 19:21 Ответить
Какой опасный кацап... был!
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22.05.2024 13:20 Ответить
на 0:24 воронки від вибухів хрестиком , красіво
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22.05.2024 13:44 Ответить
хай списа візьме
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22.05.2024 14:15 Ответить
Рембо отдыхает
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22.05.2024 15:12 Ответить
пушки - для лохов, ножи - для настоящих мастеров (с) 😁
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22.05.2024 16:18 Ответить
Внатурє папішу парєжу-но нє павєзло нє падфартіла...
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22.05.2024 16:33 Ответить
Він би ще свинчатку взяв...
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22.05.2024 17:11 Ответить
Ой, беда - даже застрелиться не из чего. Ну может гранату хоть оставил себе. А то ножом горло резать придется
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22.05.2024 20:00 Ответить
нагадало )))))
https://www.youtube.com/watch?v=***********
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23.05.2024 00:01 Ответить
 
 