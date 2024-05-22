Оккупант бросается на дрон с ножом. ВИДЕО

Оператор украинского дрона-камикадзе из 47-й ОМБр "Магура" ликвидировал оккупанта, бросавшегося на беспилотник с ножом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись короткого противостояния захватчика и БПЛА опубликована в соцсетях.

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