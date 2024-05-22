Окупант кидається на дрон з ножем. ВIДЕО
Оператор українського дрона-камікадзе із 47-ї ОМБр "Магура" ліквідував окупанта, який кидався на безпілотник із ножем.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис короткого протистояння загарбника та БПЛА опублікований у соцмережах.
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мотивований підар
тіпа, всєх пабєдю!!!
https://www.youtube.com/watch?v=***********