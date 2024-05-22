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Окупант кидається на дрон з ножем. ВIДЕО

Оператор українського дрона-камікадзе із 47-ї ОМБр "Магура" ліквідував окупанта, який кидався на безпілотник із ножем.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис короткого протистояння загарбника та БПЛА опублікований у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанту, який намагався утекти, дрон-камікадзе відірвав ногу. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17373) дрони (4699) 47 окрема механізована бригада (265)


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Топ коментарі
+14
це ж треба добровільно припхатися в Україну, щоб здохнути десь самому посеред степу
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22.05.2024 12:18
+12
чекаємо на кацапа з нунчаками.
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22.05.2024 12:16
+10
Тупа звичка "бикувати", але забуло де воно і що воно.
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22.05.2024 12:15
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Отже падло. Одразу видно вбивця з по-життєвим строком. Дай йому вбити когось чи щось. Неодмінно.
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22.05.2024 12:06 Відповісти
Порізався?
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22.05.2024 12:14 Відповісти
в останню путь, в останню путі, останняя дорога...
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22.05.2024 12:55 Відповісти
Тупа звичка "бикувати", але забуло де воно і що воно.
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22.05.2024 12:15 Відповісти
...патамуша раньше всє сразу убєгалі... ))
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22.05.2024 12:23 Відповісти
чекаємо на кацапа з нунчаками.
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22.05.2024 12:16 Відповісти
Угу...Или с надувным мечем.
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22.05.2024 14:00 Відповісти
це ж треба добровільно припхатися в Україну, щоб здохнути десь самому посеред степу
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22.05.2024 12:18 Відповісти
кругом тільки тирса та білий туман безмежного тихого степу.
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22.05.2024 13:12 Відповісти
і зовсім не видно щоб ця паскудь була силою загнана на війну...
мотивований підар
тіпа, всєх пабєдю!!!
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22.05.2024 13:21 Відповісти
Тепер буде відео, де кацап кинеться на дрон зі спробою загризти його зубами. А потім зі спробою залякати голою дупою. З них станеться!
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22.05.2024 12:19 Відповісти
Ніж мабуть був швейцарський, з хрестиком , херня одним словом!
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22.05.2024 12:20 Відповісти
это был самый захватывающий ножевой бой, который я видел.
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22.05.2024 12:26 Відповісти
Кусок обколотого урода.
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22.05.2024 12:36 Відповісти
"Не верьте ему! Это Глот с планеты Катрук! Он притворяется! Убейте его!" (с)
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22.05.2024 12:39 Відповісти
Дивний цей Іван- без зброї та амуніції. Вони там зовсім голі та босі?
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22.05.2024 12:48 Відповісти
Руснявське вторгнення в Україну триває вже понад два роки, за цей час деякі його учасники встигли повернутися додому. Вони часто зганяють свою накопичену агресію на близьких. Проблема домашнього насильства найчастіше обговорюється у випадку з жінками-жертвами, але потерпілими можуть бути і діти, і відстежити такі випадки ще складніше
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22.05.2024 12:59 Відповісти
Бажаю щоб вони там повбивали один одного разом з їх самками та личинками ...санепідстанція не заперечує ...
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22.05.2024 15:31 Відповісти
немає там жінок, лише скотоматки з виплодками. Сподіваюсь, що вигрібають вони від своїх самців щодня.
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22.05.2024 19:21 Відповісти
Какой опасный кацап... был!
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22.05.2024 13:20 Відповісти
на 0:24 воронки від вибухів хрестиком , красіво
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22.05.2024 13:44 Відповісти
хай списа візьме
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22.05.2024 14:15 Відповісти
Рембо отдыхает
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22.05.2024 15:12 Відповісти
пушки - для лохов, ножи - для настоящих мастеров (с) 😁
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22.05.2024 16:18 Відповісти
Внатурє папішу парєжу-но нє павєзло нє падфартіла...
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22.05.2024 16:33 Відповісти
Він би ще свинчатку взяв...
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22.05.2024 17:11 Відповісти
Ой, беда - даже застрелиться не из чего. Ну может гранату хоть оставил себе. А то ножом горло резать придется
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22.05.2024 20:00 Відповісти
нагадало )))))
https://www.youtube.com/watch?v=***********
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23.05.2024 00:01 Відповісти
 
 