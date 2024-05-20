Украинский FPV-дрон наносит удар по российской МТ-ЛБ с пехотой на броне на Авдеевском направлении. ВИДЕО
Операторы ударных БПЛА Strike Drones Company 47-й отдельной механизированной бригады атаковали вражескую МТ-ЛБ с пехотой на броне на Авдеевском направлении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.
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чим саме був зaвданий удар!
ні шо б просто порадуватися...
є машини, а є перевозкі тіл...
ну і як тут не згодитися?