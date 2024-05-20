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Украинский FPV-дрон наносит удар по российской МТ-ЛБ с пехотой на броне на Авдеевском направлении. ВИДЕО

Операторы ударных БПЛА Strike Drones Company 47-й отдельной механизированной бригады атаковали вражескую МТ-ЛБ с пехотой на броне на Авдеевском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.

Также смотрите: Ликвидация вражеской пехоты под Авдеевкой воинами 47-й ОМБр. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (6923) Авдеевка (2444) 47 отдельная механизированная бригада (262)


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Топ комментарии
+14
По- моему *изда приснилась только водиле, а десяток колорадов бегали, как живые.
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20.05.2024 23:45
+8
Дронщик красава-попал точно,но взрывчатка слабая и очень жалко,что такая свора свинособак выжила!
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20.05.2024 23:59
+5
Вітаю всіх з виконуючим обов'язки президента України ХЕРПІДУ САМ і його господарем єрмаком!
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21.05.2024 00:33
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По- моему *изда приснилась только водиле, а десяток колорадов бегали, как живые.
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20.05.2024 23:45 Ответить
чекаємо дописів "спеціалістів" - скільки було заряду,
чим саме був зaвданий удар!
ні шо б просто порадуватися...
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20.05.2024 23:51 Ответить
матка кацапнячя повзла...
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20.05.2024 23:52 Ответить
А чому не всі хочуть накабздона побачити?
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20.05.2024 23:54 Ответить
як казав мій знайомий, рочків так з багато вже тому,
є машини, а є перевозкі тіл...
ну і як тут не згодитися?
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20.05.2024 23:58 Ответить
Дронщик красава-попал точно,но взрывчатка слабая и очень жалко,что такая свора свинособак выжила!
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20.05.2024 23:59 Ответить
- Прієхалі, - сказав Ґорькій помітно окаючи.
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21.05.2024 00:21 Ответить
жаль, без огонька доехали ((
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21.05.2024 00:31 Ответить
Вітаю всіх з виконуючим обов'язки президента України ХЕРПІДУ САМ і його господарем єрмаком!
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21.05.2024 00:33 Ответить
Як таргани після діхлофосу ...
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21.05.2024 00:38 Ответить
Український дрон проти російської МТ- ЛГБТ...
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21.05.2024 09:23 Ответить
Мотолыга пошла в уругосветку - задавит десант сзади
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21.05.2024 13:26 Ответить
 
 