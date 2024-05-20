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Український FPV-дрон завдає удару по російській МТ-ЛБ із піхотою на броні на Авдіївському напрямку. ВIДЕО

Оператори ударних БпЛА Strike Drones Company 47-ої окремої механізованої бригади атакували ворожу МТ-ЛБ із піхотою на броні на Авдіївському напрямку. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.

Також дивіться: Сили оборони знищили склад з мінами, який окупанти збирали 2 дні. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7235) Авдіївка (2342) 47 окрема механізована бригада (265)


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Топ коментарі
+14
По- моему *изда приснилась только водиле, а десяток колорадов бегали, как живые.
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20.05.2024 23:45
+8
Дронщик красава-попал точно,но взрывчатка слабая и очень жалко,что такая свора свинособак выжила!
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20.05.2024 23:59
+5
Вітаю всіх з виконуючим обов'язки президента України ХЕРПІДУ САМ і його господарем єрмаком!
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21.05.2024 00:33
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По- моему *изда приснилась только водиле, а десяток колорадов бегали, как живые.
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20.05.2024 23:45 Відповісти
чекаємо дописів "спеціалістів" - скільки було заряду,
чим саме був зaвданий удар!
ні шо б просто порадуватися...
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20.05.2024 23:51 Відповісти
матка кацапнячя повзла...
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20.05.2024 23:52 Відповісти
А чому не всі хочуть накабздона побачити?
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20.05.2024 23:54 Відповісти
як казав мій знайомий, рочків так з багато вже тому,
є машини, а є перевозкі тіл...
ну і як тут не згодитися?
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20.05.2024 23:58 Відповісти
Дронщик красава-попал точно,но взрывчатка слабая и очень жалко,что такая свора свинособак выжила!
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20.05.2024 23:59 Відповісти
- Прієхалі, - сказав Ґорькій помітно окаючи.
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21.05.2024 00:21 Відповісти
жаль, без огонька доехали ((
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21.05.2024 00:31 Відповісти
Вітаю всіх з виконуючим обов'язки президента України ХЕРПІДУ САМ і його господарем єрмаком!
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21.05.2024 00:33 Відповісти
Як таргани після діхлофосу ...
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21.05.2024 00:38 Відповісти
Український дрон проти російської МТ- ЛГБТ...
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21.05.2024 09:23 Відповісти
Мотолыга пошла в уругосветку - задавит десант сзади
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21.05.2024 13:26 Відповісти
 
 