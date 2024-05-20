Український FPV-дрон завдає удару по російській МТ-ЛБ із піхотою на броні на Авдіївському напрямку. ВIДЕО
Оператори ударних БпЛА Strike Drones Company 47-ої окремої механізованої бригади атакували ворожу МТ-ЛБ із піхотою на броні на Авдіївському напрямку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.
Топ коментарі
+14 Wlad West
показати весь коментар20.05.2024 23:45
+8 КОНДРАТ БЕЛКИН
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+5 Русский Алкаш
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чим саме був зaвданий удар!
ні шо б просто порадуватися...
є машини, а є перевозкі тіл...
ну і як тут не згодитися?