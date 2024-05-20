Український FPV-дрон завдає удару по російській МТ-ЛБ із піхотою на броні на Авдіївському напрямку. ВIДЕО

Оператори ударних БпЛА Strike Drones Company 47-ої окремої механізованої бригади атакували ворожу МТ-ЛБ із піхотою на броні на Авдіївському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.

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