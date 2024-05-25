Бійці 47 ОМБр виявили та знищили САУ 2С1 "Гвоздика" окупантів біля Авдіївського коксохімічного заводу. ВIДЕО

Воїни з роти розвідки 47-ої окремої механізованої бригади виявили ворожу ціль біля Авдіївського коксохімічного заводу. Російська самохідна артилерійська установка перебувала на бойовій позиції у розгорнутому положенні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, завдяки вдалому корегуванню оператори дронів Strike Drones Company влучно атакували російську техніку.

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