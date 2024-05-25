Бійці 47 ОМБр виявили та знищили САУ 2С1 "Гвоздика" окупантів біля Авдіївського коксохімічного заводу. ВIДЕО
Воїни з роти розвідки 47-ої окремої механізованої бригади виявили ворожу ціль біля Авдіївського коксохімічного заводу. Російська самохідна артилерійська установка перебувала на бойовій позиції у розгорнутому положенні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, завдяки вдалому корегуванню оператори дронів Strike Drones Company влучно атакували російську техніку.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Yuriy Smith
показати весь коментар25.05.2024 11:45 Відповісти Мені подобається 0
saimansay
показати весь коментар25.05.2024 11:52 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль