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Бійці 47 ОМБр виявили та знищили САУ 2С1 "Гвоздика" окупантів біля Авдіївського коксохімічного заводу. ВIДЕО

Воїни з роти розвідки 47-ої окремої механізованої бригади виявили ворожу ціль біля Авдіївського коксохімічного заводу. Російська самохідна артилерійська установка перебувала на бойовій позиції у розгорнутому положенні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, завдяки вдалому корегуванню оператори дронів Strike Drones Company влучно атакували російську техніку.

Також дивіться: Окупант кидається на дрон з ножем. ВIДЕО

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знищення (7235) САУ (223) 47 окрема механізована бригада (265)


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Скоро у Франції! Орки куплять пластикові мішки з відливом - і в Монако, а Зеля буде думати чи не ввести війська для захисту Парижа. Якщо Ємрак доволить правда.
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25.05.2024 11:45 Відповісти
не куплять - у кацапів відсутні ЄВРО парижські - газпром - банкрот
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25.05.2024 11:52 Відповісти
 
 