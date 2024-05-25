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Екіпаж M2A2 "Bradley" під щільним вогнем проводить евакуацію бійців іншої підбитої БМП на Авдіївському напрямку. ВIДЕО

На Авдіївському напрямку БМП "Bradley" під щільним вогнем здійснює евакуацію екіпажу іншої підбитої Bradley.

Перша машина навіть після поразок зуміла вберегти екіпаж, а друга веде вогонь у відповідь і в найскладніших умовах евакуює наших воїнів, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться: Бійці 47 ОМБр виявили та знищили САУ 2С1 "Гвоздика" окупантів біля Авдіївського коксохімічного заводу. ВIДЕО

Автор: 

евакуація (2312) БМП (410)


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Топ коментарі
+50
Дивіться кацарилі що насправді означає фраза «своїх не кидаємо!»
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25.05.2024 12:51
+42
Шана.
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25.05.2024 12:53
+38
Слава українським Воїнам!
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25.05.2024 12:59
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Дивіться кацарилі що насправді означає фраза «своїх не кидаємо!»
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25.05.2024 12:51 Відповісти
у підарів нема такої техніки і ніколи не буде , тактично все що робиться людоїдами те все в один кінець іншої тактики не існувало і не існує
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25.05.2024 12:59 Відповісти
Підори/кацапи навіть з найновітнішою технікою сваїх брасатимуть.
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25.05.2024 14:56 Відповісти
Шана.
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25.05.2024 12:53 Відповісти
Слава українським Воїнам!
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25.05.2024 12:59 Відповісти
Сравжні побратими, не то що цапскі пітари як переїзжають своїх же гуснею коли хутко не бросают сваїх.
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25.05.2024 13:05 Відповісти
ребятушки, какие вы умнички,
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25.05.2024 13:11 Відповісти
Мехвод - АС. Дай повелитель війни йому здоров"ячца. ШАна, повага.
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25.05.2024 13:13 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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25.05.2024 13:30 Відповісти
влучань, а не поразок. Досить юзати перекладач, найміть мене
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25.05.2024 13:37 Відповісти
Похоже, что эвакуировали экипаж подбитой Bradley.
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25.05.2024 13:43 Відповісти
чукча писатель, чукча не читатель!!
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25.05.2024 14:03 Відповісти
Согласен - это мой фол
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25.05.2024 14:29 Відповісти
Фигассе вы всем глаза открыли!
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25.05.2024 17:48 Відповісти
Виноват и оправдания мне нет!
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25.05.2024 20:08 Відповісти
Найкращі!
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25.05.2024 20:09 Відповісти
Слава Героям!
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25.05.2024 20:18 Відповісти
 
 