Екіпаж M2A2 "Bradley" під щільним вогнем проводить евакуацію бійців іншої підбитої БМП на Авдіївському напрямку. ВIДЕО
На Авдіївському напрямку БМП "Bradley" під щільним вогнем здійснює евакуацію екіпажу іншої підбитої Bradley.
Перша машина навіть після поразок зуміла вберегти екіпаж, а друга веде вогонь у відповідь і в найскладніших умовах евакуює наших воїнів, передає Цензор.НЕТ.
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