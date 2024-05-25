Бійці 71 ОЄБр знищили танк-черепаху російських загарбників. ВIДЕО
Оператори FPV-камікадзе 71-ої окремої єгерської бригади влучним ударом знерухомили ворожий "черепахо-танк", а двома іншими дронами спалили його разом з екіпажем.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.
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1. берете танк
2. кладете в нього трьох кацапів
3 посилаєте на нуль
решту приготує та подасть з гарніром ЗСУ
.
але офіційної інфи поки що немає 🙁
1) перший удар (кумулятив) - по моторному відсіку для знерухомлення цілі;
2) другий удар (уламковий) - по оптиці наведення для осліплення екіпажу;
3) третій (кумулятив) - між баштою і корпусом для спалення танку.
Т-100?
Не Т-2, а целый Т-26. Точнее совсем уже не целый.
- Ага.
Перший скрін - дрон летить прямісінько на металевий лист позаду танка
Другий скрін - вибух
Третій, четвертий і п'ятий - зірваний вибухом металевий лист з діркою
Слава Героям!
ніякі не черепахи і тим паче цар-черепахи
миролюбива тварина черепаха заслуговує на повагу
*****, лише говно-кацапи називають мінувальну машину "зємлєдєліє" - тьфу