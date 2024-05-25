УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13654 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
13 883 36

Бійці 71 ОЄБр знищили танк-черепаху російських загарбників. ВIДЕО

Оператори FPV-камікадзе 71-ої окремої єгерської бригади влучним ударом знерухомили ворожий "черепахо-танк", а двома іншими дронами спалили його разом з екіпажем.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.

Дивіться: Ураження піхоти ворога в Козачих Лагерях на Херсонщині бійцями 35 ОБрМП. ВIДЕО

Автор: 

танк (2067) знищення (7235) 71 окрема єгерсько-десантна бригада (29)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+15
Всі москалі пішли до пекла - це радісна новина
показати весь коментар
25.05.2024 16:53
+14
Разрешите бить по территории рашки любым оружием, чтобы Украина могла уничтожать пусковые установки и истребители. Харьков под постоянным террором
показати весь коментар
25.05.2024 16:53
+14
"Мінуснули 8-й Су-25 за 20 днів: бійці 110-ї ОМБр на Покровському напрямку знову приземлили ворожу пташку, "
але офіційної інфи поки що немає 🙁
показати весь коментар
25.05.2024 16:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всі москалі пішли до пекла - це радісна новина
показати весь коментар
25.05.2024 16:53 Відповісти
рецепт черепахового супу:
1. берете танк
2. кладете в нього трьох кацапів
3 посилаєте на нуль

решту приготує та подасть з гарніром ЗСУ

.
показати весь коментар
25.05.2024 17:53 Відповісти
не радійте, то ще не всі
показати весь коментар
25.05.2024 19:25 Відповісти
Разрешите бить по территории рашки любым оружием, чтобы Украина могла уничтожать пусковые установки и истребители. Харьков под постоянным террором
показати весь коментар
25.05.2024 16:53 Відповісти
Вставили по самий панцир
показати весь коментар
25.05.2024 16:55 Відповісти
"Мінуснули 8-й Су-25 за 20 днів: бійці 110-ї ОМБр на Покровському напрямку знову приземлили ворожу пташку, "
але офіційної інфи поки що немає 🙁
показати весь коментар
25.05.2024 16:58 Відповісти
Ей каци ваша ''вондервафля'' зломалася-давайте нову.
показати весь коментар
25.05.2024 17:00 Відповісти
Цапи скоро будуть робити танки - матрьошки. Ховати танк у більшому танку, а на нього наварювати ще один танк і т. д.
показати весь коментар
25.05.2024 17:06 Відповісти
показати весь коментар
25.05.2024 17:11 Відповісти
А це часом не армата?
показати весь коментар
25.05.2024 17:27 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-14_%C2%AB%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%C2%BB Армата ...Екіпаж, з трьох осіб, що сидять у ряд, розташований в ізольованій бронекапсулі.
показати весь коментар
25.05.2024 17:30 Відповісти
у них вона була одна і та з фанери поломалась на параді.
показати весь коментар
26.05.2024 17:45 Відповісти
він тоді їхати не буде, але це й добре.
показати весь коментар
26.05.2024 16:16 Відповісти
"Правило трьох дронів" при знищенні рашистського танка:
1) перший удар (кумулятив) - по моторному відсіку для знерухомлення цілі;
2) другий удар (уламковий) - по оптиці наведення для осліплення екіпажу;
3) третій (кумулятив) - між баштою і корпусом для спалення танку.
показати весь коментар
25.05.2024 17:10 Відповісти
А можна одразу третій?
показати весь коментар
25.05.2024 17:23 Відповісти
Звісно. Але тоді це вже буде правило "чотирьох дронів".
показати весь коментар
25.05.2024 17:58 Відповісти
Відеопосібник - https://x.com/i/status/1794264164384551039 тут .
показати весь коментар
25.05.2024 18:56 Відповісти
Ахтунг! Шухерпанцер! Алярм, АЛЯРМ!
Т-100?
показати весь коментар
25.05.2024 17:12 Відповісти
Т - 2 по 50.
показати весь коментар
25.05.2024 17:16 Відповісти


Не Т-2, а целый Т-26. Точнее совсем уже не целый.
показати весь коментар
25.05.2024 18:00 Відповісти
- Бог, що - любить трійцю?
- Ага.
показати весь коментар
25.05.2024 17:13 Відповісти
А чому вони вперто б'ють по металевим листамі??? Чому б не спрямувати дрон на гусінь? Тоді б танк можна було знерухомити і добити вже чимось серйознішим.
показати весь коментар
25.05.2024 17:15 Відповісти
Де ти побачив, що б'ють по листам?
показати весь коментар
25.05.2024 17:20 Відповісти


Перший скрін - дрон летить прямісінько на металевий лист позаду танка
Другий скрін - вибух
Третій, четвертий і п'ятий - зірваний вибухом металевий лист з діркою
показати весь коментар
25.05.2024 18:05 Відповісти
ні, перший був у моторний відсік
показати весь коментар
25.05.2024 23:37 Відповісти
Моторний відсік був прикритий металевим листом. От його спочатку зірвали вибухом, а потім вже вдарили по моторному відсіку (чи по башті?). Все не скріншотах
показати весь коментар
26.05.2024 06:24 Відповісти
Ну, тепер чекаємо, на «розумні ЗАПИТАННЯ», від глядачів говнобородька чи скотів та икспьордів…!
показати весь коментар
25.05.2024 17:26 Відповісти
показати весь коментар
25.05.2024 17:35 Відповісти
Раніше були мангали, а зараз коптильні.
показати весь коментар
25.05.2024 17:36 Відповісти
Просто черепахою керували звичайні болотус-слимакус.
показати весь коментар
25.05.2024 18:54 Відповісти
Золотая каска?
показати весь коментар
25.05.2024 19:04 Відповісти
Черепаха - аха -аха на землі сиділа-іла і від стаху вона тихо під броньою навалила ...
показати весь коментар
25.05.2024 19:48 Відповісти
Черепаху изнасиловали, прямо как в Дании!
показати весь коментар
25.05.2024 20:04 Відповісти
більше донатів-більше здохлих кацапів.
Слава Героям!
показати весь коментар
25.05.2024 20:05 Відповісти
Порвали очко....
показати весь коментар
26.05.2024 09:02 Відповісти
подібне називається "танко-сарай"
ніякі не черепахи і тим паче цар-черепахи
миролюбива тварина черепаха заслуговує на повагу
*****, лише говно-кацапи називають мінувальну машину "зємлєдєліє" - тьфу
показати весь коментар
26.05.2024 12:55 Відповісти
 
 