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Воины 110-й ОМБр сбили еще один российский штурмовик Су-25. Это уже четвертый за месяц. ВИДЕО

Зенитчики 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко уничтожили четвертый с начала этого месяца российский штурмовик Су-25.

Об этом сообщила пресс-служба 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко, передает Цензор.НЕТ.

"Четвертый пошел!

Зенитчики 110-ки продолжают выписывать пламенные штрафы московитским летунам за незаконное пересечение границы.

Опять прибили Су-25 врага!

Смотрите также: Воины 3 ОШБр уничтожили российскую САУ 2С9 "Нона-С" на Харьковщине. ВИДЕО

Сейчас его останки дотлевают в одной из донецких посадок.

Наше небо станет адом для оккупантских пилотов!

Наш номер бригады станет для них ночным кошмаром!

Геноцид московитских "грачей" to be continued...

Ребята из зенитно-ракетного подразделения сейчас нуждаются в пикапе и РЭБ. Ссылка на сбор в первом комментарии. Помогите жечь российское летающее железо еще эффективнее.

"Империя" должна распасться!" - говорится в сообщении.

Автор: 

армия РФ (19210) самолет (3591) уничтожение (6916) 110 отдельная механизированная бригада (105)


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Топ комментарии
+14
110-а це тобi не сцикливе НАТО. Канадщiна аплодуе!
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18.05.2024 20:33
+13
Добрі зенітки в тіи бригаді
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18.05.2024 20:28
+12
коли зеленського викинуть
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18.05.2024 20:33
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Хай Сцу сцуть
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18.05.2024 20:25 Ответить
"В очєрєдь, сукіни дєті! В очєрєдь!"
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18.05.2024 21:17 Ответить
Супер. Главное чтоб летун стал холодным.
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18.05.2024 20:26 Ответить
А бригади хай удосконалюються
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18.05.2024 20:27 Ответить
А місяць ще не закінчився
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18.05.2024 20:27 Ответить
Добрі зенітки в тіи бригаді
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18.05.2024 20:28 Ответить
Хоч би не наврочити...
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19.05.2024 02:31 Ответить
А коли буде про звільнення "вже четвертого села за місяць"?
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18.05.2024 20:29 Ответить
коли зеленського викинуть
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18.05.2024 20:33 Ответить
Спитай в сирника із їрмаком, можна безмозглу попитати
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18.05.2024 20:34 Ответить
Як США розродяться дозволом бити по прикордонним територіям рашки хімарсами
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18.05.2024 20:35 Ответить
тю яка дивна аня.США вже давно дозволили
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18.05.2024 20:42 Ответить
* Бить нельзя!.. Бить же нельзя! Бендер не позволяет!
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18.05.2024 20:46 Ответить
бендера і всю ОПУ треба викинути з Києва!!!!!!
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18.05.2024 20:49 Ответить
Цим займається мiнiстерство пенсiонного забезпечення. У них е лiцензiя на вiдстрiл.
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18.05.2024 21:08 Ответить
хімарсами, нажаль, поки ні, активно обговорюється тільки
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18.05.2024 21:35 Ответить
Дайте хлопцям Петріот!!!!!
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18.05.2024 20:30 Ответить
Дати хлопцям Патріота в Президенському кріслі повинні ми,замінивши зеленського патріотом
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18.05.2024 20:50 Ответить
цікаво, кого пропонуєте?, який патріот вже згодився замінити зе?
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18.05.2024 21:15 Ответить
якщо інших кандидатур не буде,то я
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19.05.2024 12:51 Ответить
110-а це тобi не сцикливе НАТО. Канадщiна аплодуе!
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18.05.2024 20:33 Ответить
Яка новина, хлопці - Титани!!!
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18.05.2024 20:33 Ответить
Темп супер ! оркам грохатись раз за разом о планету , зенітникам 110 бригади респект. Рекорд був в квітні 2022 - 15 штук стервятників разом з гивнтокрилами.
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18.05.2024 20:49 Ответить
Цих СУшок в кацапів ще багато, а от вивчити нового кацапа керувати такою машиною не так просто. І до того ж дуже затратно.
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18.05.2024 20:50 Ответить
Красівчики!

Знімаю капелюха!
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18.05.2024 20:51 Ответить
Стодесятка розійшлась не на жарт ))
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18.05.2024 20:56 Ответить
Цікава новинка від ЗСУ

Баба Яга десь с3.14здила кулемет. Кацапам 3.14здец:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cudmmd/video_of_the_use_of_a_ukrainian_drone_of_the_baba/
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18.05.2024 21:23 Ответить
кацапи будуть в ****.
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18.05.2024 21:30 Ответить
Думаю, что использовать будут только в ночное время. Слишком крупная цель. Ещё бы с отдачей поработать, чтобы при стрельбе его не отбрасывало назад. Интересно, а какой пулемёт установили и какой калибр?
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18.05.2024 21:41 Ответить
а вони і так тільки вночі літають. Скоріше за все будуть використовувати покємон, е простіше і дешевше всього. Зі стрічкою на двіті набоїв буде важити 15 кг, ну ще плюс кілограм на виконуючий механізм. Після відстрілу б/к прийдеться повертатись вже з вісьмома кілограмами.
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18.05.2024 21:49 Ответить
"покемон" -- це якийсь "кулемет калашникова модернізірований"? 🤔
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18.05.2024 22:01 Ответить
Так, ПКМ. Якщо зняти з нього сошки і приклад, то буде ще легший майже на 2 кг.
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18.05.2024 22:22 Ответить
Ок. То есть 7.62? А MG-42 не легче? Кстати, моё любимое видео про MG-42 очень советую
https://www.youtube.com/watch?v=Eu0ACD-K7og
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18.05.2024 22:23 Ответить
Думаю, якщо навіть відкрутити від МG-42 приклад, то він не буде легша покємона без приклада аж ніяк.
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18.05.2024 22:35 Ответить
Да, и патроны чуть тяжелее 7.92 против 7.62, а жаль, страшное оружие, культовое и с большим намёком на историю. Представляю сколько воя было бы на болотах!
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19.05.2024 00:06 Ответить
Листья падают с дерева ясеня...ни куя себе,ни куя себе...Прсмотрелся я....И действительно.Окуительно.Окуительно
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18.05.2024 20:59 Ответить
Ни куя себе сказал я себе
Присмотрелся я и действительно
Листья падали окуительно.
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18.05.2024 22:11 Ответить
Это еще со школы(давно-давно)....Пародия на стихи Есенина
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18.05.2024 22:13 Ответить
Похоже мы с вами хорошо учились в школе и с памятью у нас всё ОК
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18.05.2024 22:45 Ответить
С памятью да...Хоть это и было уже больше 30 лет назад...Уже и школы нет...Рашисты падлы стерли в 0..Но память стереть невозможно...хотя,в этом мире-наверное все возможно...Было много интересных нецензурных стихов,на зло учителям и вопреки системе
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18.05.2024 22:50 Ответить
Вдруг, откуда не возьмись
Появилась в рот е..ись
И такая пое..ень появлялась каждый день...
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19.05.2024 00:27 Ответить
Це фантастика 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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18.05.2024 21:08 Ответить
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18.05.2024 21:21 Ответить
Теперь уже и безрукому витирану СВО вибьют глаза.
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18.05.2024 21:38 Ответить
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18.05.2024 21:45 Ответить
Ибо нехрен выплясывать "цыганочку" в библиотеке!
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18.05.2024 22:05 Ответить
Ось як треба здаватися в полон.
Кацап стоїть навколішки перед дроном і кланяється благаючи про пощаду і хоче здатися в полон.

https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cutsir/a_russian_surrenders_to_a_ukrainian_drone_in/
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18.05.2024 21:43 Ответить
Красунчики. Бог у поміч
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18.05.2024 21:44 Ответить
А-а-а-а! ВСУ використовує напалм!!!???
Та ні! Просто настав час шашликів для тварин. Вони теж їсти хочуть:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cupqpk/ua_47th_mechanized_brigades_strike_drones_company/
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18.05.2024 22:04 Ответить
дуже інформативне відео ..Цензор Ви купили відеокарту 3D модуль ?
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18.05.2024 22:44 Ответить
Стодесятка просто молодці, гарно працюють козаки!
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19.05.2024 02:33 Ответить
 
 