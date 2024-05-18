Воины 110-й ОМБр сбили еще один российский штурмовик Су-25. Это уже четвертый за месяц. ВИДЕО
Зенитчики 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко уничтожили четвертый с начала этого месяца российский штурмовик Су-25.
Об этом сообщила пресс-служба 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко, передает Цензор.НЕТ.
"Четвертый пошел!
Зенитчики 110-ки продолжают выписывать пламенные штрафы московитским летунам за незаконное пересечение границы.
Опять прибили Су-25 врага!
Сейчас его останки дотлевают в одной из донецких посадок.
Наше небо станет адом для оккупантских пилотов!
Наш номер бригады станет для них ночным кошмаром!
Геноцид московитских "грачей" to be continued...
Ребята из зенитно-ракетного подразделения сейчас нуждаются в пикапе и РЭБ. Ссылка на сбор в первом комментарии. Помогите жечь российское летающее железо еще эффективнее.
"Империя" должна распасться!" - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
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Знімаю капелюха!
Баба Яга десь с3.14здила кулемет. Кацапам 3.14здец:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cudmmd/video_of_the_use_of_a_ukrainian_drone_of_the_baba/
https://www.youtube.com/watch?v=Eu0ACD-K7og
Присмотрелся я и действительно
Листья падали окуительно.
Появилась в рот е..ись
И такая пое..ень появлялась каждый день...
Кацап стоїть навколішки перед дроном і кланяється благаючи про пощаду і хоче здатися в полон.
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cutsir/a_russian_surrenders_to_a_ukrainian_drone_in/
Та ні! Просто настав час шашликів для тварин. Вони теж їсти хочуть:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cupqpk/ua_47th_mechanized_brigades_strike_drones_company/