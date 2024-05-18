Воины 110-й ОМБр сбили еще один российский штурмовик Су-25. Это уже четвертый за месяц. ВИДЕО

Зенитчики 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко уничтожили четвертый с начала этого месяца российский штурмовик Су-25.

Об этом сообщила пресс-служба 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко, передает Цензор.НЕТ.

"Четвертый пошел!

Зенитчики 110-ки продолжают выписывать пламенные штрафы московитским летунам за незаконное пересечение границы.

Опять прибили Су-25 врага!

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Сейчас его останки дотлевают в одной из донецких посадок.

Наше небо станет адом для оккупантских пилотов!

Наш номер бригады станет для них ночным кошмаром!

Геноцид московитских "грачей" to be continued...

Ребята из зенитно-ракетного подразделения сейчас нуждаются в пикапе и РЭБ. Ссылка на сбор в первом комментарии. Помогите жечь российское летающее железо еще эффективнее.

"Империя" должна распасться!" - говорится в сообщении.