Воїни 110-ї ОМБр збили ще один російський штурмовик Су-25. Це вже четвертий за місяць. ВIДЕО
Зенітники 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка знищили четвертий с початку цього місяця російський штурмовик Су-25.
Про це повідомила пресслужба 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, передає Цензор.НЕТ.
"Четвертий пішов!
Зенітники 110-ки продовжують виписувати полумʼяні штрафи московитським літунам за незаконний перетин кордону.
Знову прибили Су-25 ворога!
Нині його рештки дотлівають в одній з донецьких посадок.
Наше небо стане пеклом для окупантських пілотів!
Наш номер бригади стане для них нічним кошмаром!
Геноцид московитських "грачів" to be continued…
Хлопці з зенітно-ракетного підрозділу нині потребують пікап та РЕБ. Посилання на збір в першому коментарі. Допоможіть палити російське літаюче залізо іще ефективніше.
"Імперія" має розпастися!" - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
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Знімаю капелюха!
Баба Яга десь с3.14здила кулемет. Кацапам 3.14здец:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cudmmd/video_of_the_use_of_a_ukrainian_drone_of_the_baba/
https://www.youtube.com/watch?v=Eu0ACD-K7og
Присмотрелся я и действительно
Листья падали окуительно.
Появилась в рот е..ись
И такая пое..ень появлялась каждый день...
Кацап стоїть навколішки перед дроном і кланяється благаючи про пощаду і хоче здатися в полон.
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cutsir/a_russian_surrenders_to_a_ukrainian_drone_in/
Та ні! Просто настав час шашликів для тварин. Вони теж їсти хочуть:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cupqpk/ua_47th_mechanized_brigades_strike_drones_company/