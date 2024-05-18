Воїни 110-ї ОМБр збили ще один російський штурмовик Су-25. Це вже четвертий за місяць. ВIДЕО

Зенітники 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка знищили четвертий с початку цього місяця російський штурмовик Су-25.

Про це повідомила пресслужба 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, передає Цензор.НЕТ.

"Четвертий пішов!

Зенітники 110-ки продовжують виписувати полумʼяні штрафи московитським літунам за незаконний перетин кордону.

Знову прибили Су-25 ворога!

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Нині його рештки дотлівають в одній з донецьких посадок.

Наше небо стане пеклом для окупантських пілотів!

Наш номер бригади стане для них нічним кошмаром!

Геноцид московитських "грачів" to be continued…

Хлопці з зенітно-ракетного підрозділу нині потребують пікап та РЕБ. Посилання на збір в першому коментарі. Допоможіть палити російське літаюче залізо іще ефективніше.

"Імперія" має розпастися!" - йдеться у повідомленні.