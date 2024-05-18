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Воїни 110-ї ОМБр збили ще один російський штурмовик Су-25. Це вже четвертий за місяць. ВIДЕО

Зенітники 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка знищили четвертий с початку цього місяця російський штурмовик Су-25.

Про це повідомила пресслужба 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, передає Цензор.НЕТ.

"Четвертий пішов!

Зенітники 110-ки продовжують виписувати полумʼяні штрафи московитським літунам за незаконний перетин кордону.

Знову прибили Су-25 ворога!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 110-ї ОМБр збили ще один російський штурмовик Су-25. ФОТО

Нині його рештки дотлівають в одній з донецьких посадок.

Наше небо стане пеклом для окупантських пілотів!

Наш номер бригади стане для них нічним кошмаром!

Геноцид московитських "грачів" to be continued…

Хлопці з зенітно-ракетного підрозділу нині потребують пікап та РЕБ. Посилання на збір в першому коментарі. Допоможіть палити російське літаюче залізо іще ефективніше.

"Імперія" має розпастися!" - йдеться у повідомленні.

Автор: 

армія рф (17359) літак (2903) знищення (7227) 110 окрема механізована бригада (107)


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Топ коментарі
+14
110-а це тобi не сцикливе НАТО. Канадщiна аплодуе!
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18.05.2024 20:33
+13
Добрі зенітки в тіи бригаді
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18.05.2024 20:28
+12
коли зеленського викинуть
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18.05.2024 20:33
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Хай Сцу сцуть
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18.05.2024 20:25 Відповісти
"В очєрєдь, сукіни дєті! В очєрєдь!"
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18.05.2024 21:17 Відповісти
Супер. Главное чтоб летун стал холодным.
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18.05.2024 20:26 Відповісти
А бригади хай удосконалюються
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18.05.2024 20:27 Відповісти
А місяць ще не закінчився
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18.05.2024 20:27 Відповісти
Добрі зенітки в тіи бригаді
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18.05.2024 20:28 Відповісти
Хоч би не наврочити...
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19.05.2024 02:31 Відповісти
А коли буде про звільнення "вже четвертого села за місяць"?
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18.05.2024 20:29 Відповісти
коли зеленського викинуть
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18.05.2024 20:33 Відповісти
Спитай в сирника із їрмаком, можна безмозглу попитати
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18.05.2024 20:34 Відповісти
Як США розродяться дозволом бити по прикордонним територіям рашки хімарсами
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18.05.2024 20:35 Відповісти
тю яка дивна аня.США вже давно дозволили
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18.05.2024 20:42 Відповісти
* Бить нельзя!.. Бить же нельзя! Бендер не позволяет!
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18.05.2024 20:46 Відповісти
бендера і всю ОПУ треба викинути з Києва!!!!!!
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18.05.2024 20:49 Відповісти
Цим займається мiнiстерство пенсiонного забезпечення. У них е лiцензiя на вiдстрiл.
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18.05.2024 21:08 Відповісти
хімарсами, нажаль, поки ні, активно обговорюється тільки
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18.05.2024 21:35 Відповісти
Дайте хлопцям Петріот!!!!!
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18.05.2024 20:30 Відповісти
Дати хлопцям Патріота в Президенському кріслі повинні ми,замінивши зеленського патріотом
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18.05.2024 20:50 Відповісти
цікаво, кого пропонуєте?, який патріот вже згодився замінити зе?
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18.05.2024 21:15 Відповісти
якщо інших кандидатур не буде,то я
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19.05.2024 12:51 Відповісти
110-а це тобi не сцикливе НАТО. Канадщiна аплодуе!
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18.05.2024 20:33 Відповісти
Яка новина, хлопці - Титани!!!
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18.05.2024 20:33 Відповісти
Темп супер ! оркам грохатись раз за разом о планету , зенітникам 110 бригади респект. Рекорд був в квітні 2022 - 15 штук стервятників разом з гивнтокрилами.
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18.05.2024 20:49 Відповісти
Цих СУшок в кацапів ще багато, а от вивчити нового кацапа керувати такою машиною не так просто. І до того ж дуже затратно.
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18.05.2024 20:50 Відповісти
Красівчики!

Знімаю капелюха!
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18.05.2024 20:51 Відповісти
Стодесятка розійшлась не на жарт ))
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18.05.2024 20:56 Відповісти
Цікава новинка від ЗСУ

Баба Яга десь с3.14здила кулемет. Кацапам 3.14здец:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cudmmd/video_of_the_use_of_a_ukrainian_drone_of_the_baba/
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18.05.2024 21:23 Відповісти
кацапи будуть в ****.
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18.05.2024 21:30 Відповісти
Думаю, что использовать будут только в ночное время. Слишком крупная цель. Ещё бы с отдачей поработать, чтобы при стрельбе его не отбрасывало назад. Интересно, а какой пулемёт установили и какой калибр?
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18.05.2024 21:41 Відповісти
а вони і так тільки вночі літають. Скоріше за все будуть використовувати покємон, е простіше і дешевше всього. Зі стрічкою на двіті набоїв буде важити 15 кг, ну ще плюс кілограм на виконуючий механізм. Після відстрілу б/к прийдеться повертатись вже з вісьмома кілограмами.
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18.05.2024 21:49 Відповісти
"покемон" -- це якийсь "кулемет калашникова модернізірований"? 🤔
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18.05.2024 22:01 Відповісти
Так, ПКМ. Якщо зняти з нього сошки і приклад, то буде ще легший майже на 2 кг.
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18.05.2024 22:22 Відповісти
Ок. То есть 7.62? А MG-42 не легче? Кстати, моё любимое видео про MG-42 очень советую
https://www.youtube.com/watch?v=Eu0ACD-K7og
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18.05.2024 22:23 Відповісти
Думаю, якщо навіть відкрутити від МG-42 приклад, то він не буде легша покємона без приклада аж ніяк.
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18.05.2024 22:35 Відповісти
Да, и патроны чуть тяжелее 7.92 против 7.62, а жаль, страшное оружие, культовое и с большим намёком на историю. Представляю сколько воя было бы на болотах!
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19.05.2024 00:06 Відповісти
Листья падают с дерева ясеня...ни куя себе,ни куя себе...Прсмотрелся я....И действительно.Окуительно.Окуительно
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18.05.2024 20:59 Відповісти
Ни куя себе сказал я себе
Присмотрелся я и действительно
Листья падали окуительно.
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18.05.2024 22:11 Відповісти
Это еще со школы(давно-давно)....Пародия на стихи Есенина
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18.05.2024 22:13 Відповісти
Похоже мы с вами хорошо учились в школе и с памятью у нас всё ОК
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18.05.2024 22:45 Відповісти
С памятью да...Хоть это и было уже больше 30 лет назад...Уже и школы нет...Рашисты падлы стерли в 0..Но память стереть невозможно...хотя,в этом мире-наверное все возможно...Было много интересных нецензурных стихов,на зло учителям и вопреки системе
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18.05.2024 22:50 Відповісти
Вдруг, откуда не возьмись
Появилась в рот е..ись
И такая пое..ень появлялась каждый день...
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19.05.2024 00:27 Відповісти
Це фантастика 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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18.05.2024 21:08 Відповісти
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18.05.2024 21:21 Відповісти
Теперь уже и безрукому витирану СВО вибьют глаза.
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18.05.2024 21:38 Відповісти
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18.05.2024 21:45 Відповісти
Ибо нехрен выплясывать "цыганочку" в библиотеке!
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18.05.2024 22:05 Відповісти
Ось як треба здаватися в полон.
Кацап стоїть навколішки перед дроном і кланяється благаючи про пощаду і хоче здатися в полон.

https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cutsir/a_russian_surrenders_to_a_ukrainian_drone_in/
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18.05.2024 21:43 Відповісти
Красунчики. Бог у поміч
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18.05.2024 21:44 Відповісти
А-а-а-а! ВСУ використовує напалм!!!???
Та ні! Просто настав час шашликів для тварин. Вони теж їсти хочуть:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cupqpk/ua_47th_mechanized_brigades_strike_drones_company/
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18.05.2024 22:04 Відповісти
дуже інформативне відео ..Цензор Ви купили відеокарту 3D модуль ?
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18.05.2024 22:44 Відповісти
Стодесятка просто молодці, гарно працюють козаки!
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19.05.2024 02:33 Відповісти
 
 