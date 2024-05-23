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Новини
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Бійці 110-ї ОМБр ліквідували ще один російський штурмовик Су-25. ВIДЕО

Зенітники 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка 23 травня назавжди приземлила російський штурмовик Су-25.

Про це 110 ОМБр повідомила у своєму фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що сьогодні нестримні зенітники 110 ОМБр снайперськи відпрацювали по іще одному Су-25.

"Московитам досі не вистачає клепки зрозуміти, що ми не дамо їм можливості засмічувати наш повітряний простір своїм літаючим залізом. Будемо збивати й далі! Сьогодні Україна відзначає день Героїв. Але, направду, на передовій день Героїв не раз в рік, а щодня. Щодня сотні тисяч українців своїми героїчними вчинками забезпечують існування нашої країни. "Імперія" має розпастися!" - йдеться в дописі.

Крім того, в 110 ОМБр нагадують, що "напередодні наші хлопці, посадили на вічну стоянку в донбаських степах ворожий Су-25".

Як писав Цензор.НЕТ, вчора 22 травня Генштаб повідомив про збиття російського Су-25 на Покровському напрямку.

Дивіться: Окупант фільмує результати удару ATACMS по аеродрому армії РФ поблизу окупованого Моспиного: "Въ#бала ракета, нах#й! Все, п#здец, сгорело!". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17302) літак (2900) знищення (7194) 110 окрема механізована бригада (107)


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Топ коментарі
+39
Вітаємо 110-ту !
хлопці, у вас легка рука !

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23.05.2024 19:43
+26
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23.05.2024 19:58
+21
Мы и так вам верим.
Зачем показывать нам компьтерные игры?
Выглядит так, как будто нас держат за дурачков, типа, и так пройдет...
Надеюсь, это в первый и последний раз.
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23.05.2024 20:00
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Вітаємо 110-ту !
хлопці, у вас легка рука !

.

.
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23.05.2024 19:43 Відповісти
Згоден ! Хлопці молодці!
Мабуть щось знають!
Якщо так - нікому нічого не кажіть!👍
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23.05.2024 19:56 Відповісти
Героям слава 👍🏼🙏🏼❤️
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23.05.2024 23:08 Відповісти
То не рука "легка". То засрашинці в секторі відповідальності бригади намагаються "нарощувати зусилля" попри здоровий глузд.

І те, що там штурмовики Су-25 стаями літають на ЛБЗ і їх пачками збиває рядова механізована бригада штатним зенітним озброєнням, означає - штурми кожен день, штурми масовані, з підтримкою авіації.
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24.05.2024 10:16 Відповісти
То треба їх забезпечити максимально засобами фронтової ППО, якщо у хлопців це гарно виходить.
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23.05.2024 19:46 Відповісти
Фахівцям своєї справи фахово виконуючим свою роботу-черговий респект...
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23.05.2024 19:48 Відповісти
в кінці відео тільки місце збиття справжне.
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23.05.2024 20:17 Відповісти
Опыт 110-й в массы!
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23.05.2024 19:52 Відповісти
вони щодня збивають по літаку саме тому, що тримають свій новий хитрий метод в секреті, а кацапи його розгадати не можуть
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23.05.2024 20:02 Відповісти
Хитрий секрет в тому, аби перебувати в найзапекліших боях на найважчій ділянці фронту, на яку кацапи не жалкують навіть авіації для підримки масованих "м'ясних" штурмів.

Ну як тобі цей "хитрий секрет"? Вже готовий використовувати самотужки?
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24.05.2024 10:20 Відповісти
Путлєр до крохмального підара зібрався летіти давай і його Петріотом спробуємо
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23.05.2024 19:55 Відповісти
і сказати шо то самі бульбаші збили.
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23.05.2024 20:57 Відповісти
+5 дней кому-то к отпуску).
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23.05.2024 19:57 Відповісти
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23.05.2024 19:58 Відповісти
Мы и так вам верим.
Зачем показывать нам компьтерные игры?
Выглядит так, как будто нас держат за дурачков, типа, и так пройдет...
Надеюсь, это в первый и последний раз.
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23.05.2024 20:00 Відповісти
Не в первый и уж точно не в последний.
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23.05.2024 20:08 Відповісти
що, ще один пепелац появиться?
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23.05.2024 20:01 Відповісти
Шото з чим - то
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23.05.2024 20:12 Відповісти
Дуже добра новина це вам за сьогодніший обстріл Харкова ,бажано що б здох і екіпаж рашиських вбивць. Слава ЗСу !
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23.05.2024 20:22 Відповісти
це одномісний штурмовик
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24.05.2024 10:22 Відповісти
боже який позор 110 бригади, це я про мультик якщо що...
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23.05.2024 20:39 Відповісти
Пам'ятаю як з кацапів ржали коли в них в мультиках ракети літали. Но що ж... Тепер не дуже смішно. Тепер замість реального відеопідтвердження будемо дивитись мультики.
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23.05.2024 20:39 Відповісти
Поїдь в зону відповідальності 110 омбр, посиди на передку, з камерою, в очікуванні "гарного сюжету". Будеш потім нам розповідати про "справжнє відео".

Чи очко жим-жим направитись туди, де настільки гаряче, що кацапи не жалкують штурмової авіації для підтримки масованих штурмів?!?
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24.05.2024 10:25 Відповісти
Це супер стандартне виправдовування відсутності будь якого об'єктивного контролю. Не зараховується.
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24.05.2024 10:44 Відповісти
От завжди так, тільки прорізається свідомість в громадянина, щось громадянин хоче з'ясувати - і тут ЗАСЬ, треба особисто виконувати об'єктивний контроль в зоні бойових дій.

І все - здувся громадянин.
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24.05.2024 11:07 Відповісти
Зате ватальот гепнувся реально!Щодня б так!!!
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23.05.2024 20:53 Відповісти
Ой біда то виходить шо американці Вояджери до Нептуна не посилали - бо відео де він в кадрі пролітає біля Нептуна на компі змалювали ( ось і вір тепер людям ) ( више наведений текст то є сарказм чи шось подібне 96 % міцності ).
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23.05.2024 21:05 Відповісти
тулити як "підтвердження" збиття ссушки ролик з гри, це піздець....
невпинними кроками наближаємось до парашних стандартів.
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23.05.2024 21:35 Відповісти
На ПЗРК здається не встановлюють кінокулемет ( ні на пускову ні на ракету ) - погугліть шо таке кінокулемет ( або фотокулемет ).
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23.05.2024 21:53 Відповісти
чоловіче, зазвичай розрахунок ПЗРК це не 1 людина, часто пуски знімають на телефон....
Ну і там у мережі є відео підтвердження, тупи щось димить в далині, так собі підтвердження, але то таке.
А ця херня, від БРИГАДИ, не блогера школяра який "сенсації" у ефір викидає, виглядає по дебільному по кацапськи.
Тобто коли нема що реально показати, показують мультики, а ще з парашинців колись сміялись, ну ну.
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23.05.2024 22:24 Відповісти
"часто пуски знімають на телефон...." - підсвідомість ваша вилізла і вказала відповідь на ваше здивування ( ну телефон не працював у людей або глюканув або був пошкоджений - але у вас пояснення зразу готове але як я надрукував ваша підсвідомість вас поправила ).
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24.05.2024 15:23 Відповісти
Хлопці з 110 ї дуже злі , бо раніше на місяць з відпусток на фронт повернули . Зло зганяють на сушках !
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23.05.2024 21:36 Відповісти
кацапи дуже злі, що на напрямок, де вони хотіли легко прорватися, повернули досвічених воїнів, от і використовують, всупереч здоровому глузду, штурмову авіацію для підтримки штурмів.

Зрозумійте - якщо звичайна механізована бригада збиває за пару тижнів п'яток штурмовиків, це означає, що там так гаряче, що вже навіть штатними засобами ППО звичайної бригади можна знаходити цілі - а цього не було більше року...
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24.05.2024 10:28 Відповісти
Що це бл..дь за мультики?Гірше конашенкова....
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23.05.2024 22:10 Відповісти
палає не тільки сушка а й бойові дивани
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23.05.2024 23:23 Відповісти
100 % ! ))))
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24.05.2024 09:38 Відповісти
Ви **** дались мультики малювати? На кацапів перетворюєтесь, ********* цирк.
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23.05.2024 23:35 Відповісти
Там ж відео комп'ютерне.Навіщо таке показувати? Щоб москалі насміхалися і казали,що українці мультики знімають.
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24.05.2024 00:48 Відповісти
Москалям дуже не до сміху. Бо які б там ролики не викладав піарник ("прес-офіцер") 110ї бригади, а черговий Су-25 - збитий! А це означає, що намагання засрашинців застосувати на "важливому" напрямку штурмову авіацію розбивається об штатне озброєння звичайної механізованої бригади ЗСУ.

Сподіваюсь, ніхто ж не думає, що 110ка з ротації притягла на фронт 100500 "петріотів", куплених на донати?!?
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24.05.2024 12:23 Відповісти
Москалі ніколи і не зупиняли використання авіації.Ці штурмовики постійно літають.Є відео де одразу по шість одиниць їх літає.Штурмова авіація і немає збиватися Петріотами.Вона ж низько летить.
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24.05.2024 19:09 Відповісти
Реальних підтверджених збитих літаків менше,ніж в нас говорять.
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24.05.2024 19:10 Відповісти
Звісно, тебе ж там не було під час кожного збиття, аби зафіксувати правильно та підтверджувати. Значить - не існує взагалі тих збитих літаків та гелікоптерів...

От какашенкова теж не було під час знищення та поранення 500'000+ кацапів на фронтах. Тому - ВТРАТ НЕМАЄ. ВЗАГАЛІ!

PS: якщо твердження якоїсь особи якимось дивним чином збігаються з твердженнями твого ворога майже дослівно - це означає одне з двох: ця особо або психічно хвора, або є просто агентом ворога. Я ставлю на те, що ти провокатор.
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26.05.2024 19:26 Відповісти
Тебе також не було.Є інформація на Oryx.500 це загальні втрати,разом з пораненими.Недавно сам президент казав,що москалів загинуло 160 тисяч.Він ще казав,за 31 тисяч загиблих українців,але це дуже мало,при такій війні.По Oryx і танків москалі менше втратили.Без підтверджених даних неможливо просто словам довіряти.
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28.05.2024 00:07 Відповісти
Ну звісно ти, провокаторе, довіряєш кому завгодно, окрім Генштабу України, який успішно веде 3й рік повномасштабну війну проти "другої армії світу".
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28.05.2024 09:39 Відповісти
І навіть з початку,де пуск ракети,то відео з ARMA 3.Це гра така.
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24.05.2024 00:50 Відповісти
Ну, погоді.
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24.05.2024 01:11 Відповісти
Бійці 110-ї ОМБр ліквідували ще один російський штурмовик Су-25. ВIДЕО (для дебилов)
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24.05.2024 01:32 Відповісти
Немає реального відеопідтвердження - хоч не ставте ігрове.
Ну не обдурите ж цим нікого.
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24.05.2024 08:40 Відповісти
Молодці !!!!!!! Пишаємось вами, Воїни!
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24.05.2024 09:36 Відповісти
це не відеопідтвердження а просто ролик. Невже не зрозуміло!!
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24.05.2024 09:37 Відповісти
Більше донатів-більше рузкіх самальотів!
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24.05.2024 09:56 Відповісти
Штурмовики з задоначених грошей не збивають. Таку зброю (ППО - стінгери, стріли, оси, буки тощо) - ніяк, ні за які волонтерські гроші не купиш. Якби таке було можливе - в засрашки в кожному окопі був би стінгер. Контроль за такою зброєю не співставний з контролем за ядерним озброєнням, але не далеко пішов. До чого призводить відсутність такого контролю за застосуванням та наслідки від таких дій - ми бачимо по епопеї з рейсом MH17. Навіть упорота засрашка підключила всю міць державної пропаганди та всю міць зовнішньої розвідки/агентури, аби протидіяти "негативному PR" та результатам розслідування. Бо це дуже боляче і дуже дорого.
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24.05.2024 10:36 Відповісти
Клас!!! Супер молодці!!!
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24.05.2024 10:18 Відповісти
 
 