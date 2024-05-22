УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7388 відвідувачів онлайн
Новини Війна
10 228 22

Сили оборони ліквідували російський штурмовик Су-25, - Генштаб

22 травня ЗСУ збили російський Су-25

Українські військові збили російський штурмовик Су-25 на Покровському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Зазначається, що на Покровському напрямку кількість російських атак зросла до 25.Ситуація залишається напруженою – ще триває девʼять бойових зіткнень

За інформацією Генштабу, українські воїни знищили російський штурмовик Су-25.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що зенітники 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка знищили четвертий з початку цього місяця російський штурмовик Су-25 на Донеччині.

Дивіться: Оператори випробовують дрон від "Диких Шершнів" для боротьби з російськими гелікоптерами. ВIДЕО

Автор: 

літак (2900) знищення (7180)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+18
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
показати весь коментар
22.05.2024 23:36
+12
Хм .! Це вже який за рахунком ? Схоже у ЗСУ на тому напрямку з'явились непогані штукенції для знищення кацапських ***** .
показати весь коментар
23.05.2024 00:07
+11
ага кричали правда не гойда, а хвойда тільки кацапською ....****.... *****
показати весь коментар
22.05.2024 23:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поділіться сумнівами...
показати весь коментар
22.05.2024 23:42 Відповісти
це йдеться у вечірньому https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua зведенні Генштабу Джерело:
показати весь коментар
22.05.2024 23:53 Відповісти
Пану Ceilidh потрібно, щоб особисто ЦН йому розжував і в рот поклав?
показати весь коментар
23.05.2024 00:09 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
показати весь коментар
22.05.2024 23:36 Відповісти
показати весь коментар
22.05.2024 23:37 Відповісти
Пілоти коли падали - "гойда" кричали?
показати весь коментар
22.05.2024 23:53 Відповісти
ага кричали правда не гойда, а хвойда тільки кацапською ....****.... *****
показати весь коментар
22.05.2024 23:58 Відповісти
Та ні, вони кричали «Слава ЗСУ!»
показати весь коментар
23.05.2024 09:52 Відповісти
кричали-єта пи3нец! або якогось панегірика сектантського якщо згадали.
показати весь коментар
23.05.2024 00:07 Відповісти
Хм .! Це вже який за рахунком ? Схоже у ЗСУ на тому напрямку з'явились непогані штукенції для знищення кацапських ***** .
показати весь коментар
23.05.2024 00:07 Відповісти
Дуже гарна новина на ніч . Багатьом українцям буде сниться мир.
показати весь коментар
23.05.2024 00:10 Відповісти
Полетів лдо пекла кацапський Су -25‼️
Молодці наші воїни!!
показати весь коментар
23.05.2024 00:55 Відповісти
Дуже багато уражень без доказів некрологів, це викликає сумнів. Хоч уражений борт може дотягнути і до аеродрому.
показати весь коментар
23.05.2024 01:20 Відповісти
Було би пречудово, якби дрони знешкоджували повітряні цілі (в т.ч КАБ, ракети і, особливо, літаки) так же ефективно і масово, як вони знешкоджують зараз наземні цілі.
показати весь коментар
23.05.2024 03:44 Відповісти
каждый день по Су, не останавливайтесь
показати весь коментар
23.05.2024 05:19 Відповісти
Слава Героям!
показати весь коментар
23.05.2024 06:36 Відповісти
показати весь коментар
23.05.2024 08:20 Відповісти
Молодці хлопці!! Дякую, рідненькі!!
показати весь коментар
23.05.2024 10:57 Відповісти
Кацапи вирішили утилізувати в Україні все радянське лайно. Скільки тому су25 років... Мільйон?!
Де ті хвальоні аналоговнєтні СУ 57
показати весь коментар
23.05.2024 11:05 Відповісти
 
 