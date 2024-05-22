Сили оборони ліквідували російський штурмовик Су-25, - Генштаб
Українські військові збили російський штурмовик Су-25 на Покровському напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.
Зазначається, що на Покровському напрямку кількість російських атак зросла до 25.Ситуація залишається напруженою – ще триває девʼять бойових зіткнень
За інформацією Генштабу, українські воїни знищили російський штурмовик Су-25.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що зенітники 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка знищили четвертий з початку цього місяця російський штурмовик Су-25 на Донеччині.
Топ коментарі
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Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
Молодці наші воїни!!
Де ті хвальоні аналоговнєтні СУ 57