Сили оборони ліквідували російський штурмовик Су-25, - Генштаб

Українські військові збили російський штурмовик Су-25 на Покровському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Зазначається, що на Покровському напрямку кількість російських атак зросла до 25.Ситуація залишається напруженою – ще триває девʼять бойових зіткнень

За інформацією Генштабу, українські воїни знищили російський штурмовик Су-25.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що зенітники 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка знищили четвертий з початку цього місяця російський штурмовик Су-25 на Донеччині.

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