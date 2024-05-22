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Новости Война
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Силы обороны ликвидировали российский штурмовик Су-25, - Генштаб

22 травня ЗСУ збили російський Су-25

Украинские военные сбили российский штурмовик Су-25 на Покровском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

Отмечается, что на Покровском направлении количество российских атак возросло до 25. Ситуация остается напряженной - еще продолжаеются девять боевых столкновений.

По информации Генштаба, украинские воины уничтожили российский штурмовик Су-25.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что зенитчики 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко уничтожили четвертый с начала этого месяца российский штурмовик Су-25 в Донецкой области.

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самолет (3589) уничтожение (6869)


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Топ комментарии
+18
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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22.05.2024 23:36
+12
Хм .! Це вже який за рахунком ? Схоже у ЗСУ на тому напрямку з'явились непогані штукенції для знищення кацапських ***** .
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23.05.2024 00:07
+11
ага кричали правда не гойда, а хвойда тільки кацапською ....****.... *****
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22.05.2024 23:58
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22.05.2024 23:42 Ответить
це йдеться у вечірньому https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua зведенні Генштабу Джерело:
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22.05.2024 23:53 Ответить
Пану Ceilidh потрібно, щоб особисто ЦН йому розжував і в рот поклав?
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23.05.2024 00:09 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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22.05.2024 23:36 Ответить
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22.05.2024 23:37 Ответить
Пілоти коли падали - "гойда" кричали?
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22.05.2024 23:53 Ответить
ага кричали правда не гойда, а хвойда тільки кацапською ....****.... *****
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22.05.2024 23:58 Ответить
Та ні, вони кричали «Слава ЗСУ!»
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23.05.2024 09:52 Ответить
кричали-єта пи3нец! або якогось панегірика сектантського якщо згадали.
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23.05.2024 00:07 Ответить
Хм .! Це вже який за рахунком ? Схоже у ЗСУ на тому напрямку з'явились непогані штукенції для знищення кацапських ***** .
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23.05.2024 00:07 Ответить
Дуже гарна новина на ніч . Багатьом українцям буде сниться мир.
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23.05.2024 00:10 Ответить
Полетів лдо пекла кацапський Су -25‼️
Молодці наші воїни!!
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23.05.2024 00:55 Ответить
Дуже багато уражень без доказів некрологів, це викликає сумнів. Хоч уражений борт може дотягнути і до аеродрому.
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23.05.2024 01:20 Ответить
Було би пречудово, якби дрони знешкоджували повітряні цілі (в т.ч КАБ, ракети і, особливо, літаки) так же ефективно і масово, як вони знешкоджують зараз наземні цілі.
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23.05.2024 03:44 Ответить
каждый день по Су, не останавливайтесь
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23.05.2024 05:19 Ответить
Слава Героям!
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23.05.2024 06:36 Ответить
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23.05.2024 08:20 Ответить
Молодці хлопці!! Дякую, рідненькі!!
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23.05.2024 10:57 Ответить
Кацапи вирішили утилізувати в Україні все радянське лайно. Скільки тому су25 років... Мільйон?!
Де ті хвальоні аналоговнєтні СУ 57
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23.05.2024 11:05 Ответить
 
 