Силы обороны ликвидировали российский штурмовик Су-25, - Генштаб

Украинские военные сбили российский штурмовик Су-25 на Покровском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

Отмечается, что на Покровском направлении количество российских атак возросло до 25. Ситуация остается напряженной - еще продолжаеются девять боевых столкновений.

По информации Генштаба, украинские воины уничтожили российский штурмовик Су-25.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что зенитчики 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко уничтожили четвертый с начала этого месяца российский штурмовик Су-25 в Донецкой области.

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