Силы обороны ликвидировали российский штурмовик Су-25, - Генштаб
Украинские военные сбили российский штурмовик Су-25 на Покровском направлении.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.
Отмечается, что на Покровском направлении количество российских атак возросло до 25. Ситуация остается напряженной - еще продолжаеются девять боевых столкновений.
По информации Генштаба, украинские воины уничтожили российский штурмовик Су-25.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что зенитчики 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко уничтожили четвертый с начала этого месяца российский штурмовик Су-25 в Донецкой области.
Топ комментарии
+18 Вадим Карапіщенко
показать весь комментарий22.05.2024 23:36
+12 Maksim Perepelitca
показать весь комментарий23.05.2024 00:07
+11 Речь Брежнева
показать весь комментарий22.05.2024 23:58
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
Молодці наші воїни!!
Де ті хвальоні аналоговнєтні СУ 57