Операторы испытывают дрон от "Диких Шершней" для борьбы с российскими вертолетами. ВИДЕО
Операторы подразделения BULAVA испытывают дрон от "Диких Шершней" для борьбы с российскими вертолетами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Спасибо всем, кто помогает армии! Дальше будет еще больше! Не останавливайтесь, поддерживайте сбор "Диких Шершней" на новые дроны:
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+7 Лантух
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+5 Юрий Власенко #466752
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+4 Alex Kor #365848
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