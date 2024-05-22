Операторы испытывают дрон от "Диких Шершней" для борьбы с российскими вертолетами. ВИДЕО

Операторы подразделения BULAVA испытывают дрон от "Диких Шершней" для борьбы с российскими вертолетами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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