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Операторы испытывают дрон от "Диких Шершней" для борьбы с российскими вертолетами. ВИДЕО

Операторы подразделения BULAVA испытывают дрон от "Диких Шершней" для борьбы с российскими вертолетами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Спасибо всем, кто помогает армии! Дальше будет еще больше! Не останавливайтесь, поддерживайте сбор "Диких Шершней" на новые дроны:

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Автор: 

Дроны от читателей Цензор.НЕТ (169) Дикие шершни (226)


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Топ комментарии
+7
є сумніви що фпв-дрон дожене вєртальйота. Не співмірні швидкості.Хіба випадково зацідить на зустрічному курсі в область двигунів.
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22.05.2024 23:53
+5
https://focus.ua/amp/digital/545867-samyy-bystryy-dron-v-mire-letaet-so-skorostyu-414-km-ch-i-stoit-vsego-400-video
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23.05.2024 00:06
+4
https://focus.ua/amp/digital/545867-samyy-bystryy-dron-v-mire-letaet-so-skorostyu-414-km-ch-i-stoit-vsego-400-video https://focus.ua/amp/digital/545867-samyy-bystryy-dron-v-mire-letaet-so-skorostyu-414-km-ch-i-stoit-vsego-400-video

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23.05.2024 00:09
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є сумніви що фпв-дрон дожене вєртальйота. Не співмірні швидкості.Хіба випадково зацідить на зустрічному курсі в область двигунів.
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22.05.2024 23:53 Ответить
https://focus.ua/amp/digital/545867-samyy-bystryy-dron-v-mire-letaet-so-skorostyu-414-km-ch-i-stoit-vsego-400-video
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23.05.2024 00:06 Ответить
https://focus.ua/amp/digital/545867-samyy-bystryy-dron-v-mire-letaet-so-skorostyu-414-km-ch-i-stoit-vsego-400-video https://focus.ua/amp/digital/545867-samyy-bystryy-dron-v-mire-letaet-so-skorostyu-414-km-ch-i-stoit-vsego-400-video

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23.05.2024 00:09 Ответить
Хм...Дяк за інфо...Якщо ті цифри відповідають дійсності то на таких швидкостях можна захерячити в гвинтокрила. Але ж той дрон без врахування ваги вибухівки ..має малу вагу що дозволяє таку швидкість розвинути.
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23.05.2024 00:12 Ответить
а как носитель лазерного целеуказания можно дрон использовать? Оператор увидел вертолёт, включил лазер и пустил ракету, ракета вышла в зону по лазерной указке и перенавелась по тепловой ГСН - фантазия?
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23.05.2024 00:37 Ответить
Так все і буде. Нападник зрячий а жертва (вертоліт) сліпа
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23.05.2024 01:32 Ответить
"Оператор увидел вертолёт" це вже фатазія - далі анекдот
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23.05.2024 08:06 Ответить
Було би пречудово, якби дрони знешкоджували повітряні цілі так же ефективно і масово, як вони знешкоджують зараз наземні цілі.
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23.05.2024 03:37 Ответить
Дрон може бути і літакового типу. Наздогнати гвинтокрил - гівно питання. Для керування можно ще ретранслятор підвісити.
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23.05.2024 03:52 Ответить
Нонсенс. Плани дійсно ******* тишу, а не попередній розголос...
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23.05.2024 09:35 Ответить
 
 