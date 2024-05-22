Оператори випробовують дрон від "Диких Шершнів" для боротьби з російськими гелікоптерами. ВIДЕО
Оператори підрозділу BULAVA випробовують дрон від "Диких Шершнів" для боротьби з російськими гелікоптерами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Дякуємо всім, хто допомагає війську! Далі буде, ще більше! Не зупиняйтесь, підтримуйте збір "Диких шершнів" на нові дрони:
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Топ коментарі
+7 Лантух
показати весь коментар22.05.2024 23:53
+5 Юрий Власенко #466752
показати весь коментар23.05.2024 00:06
+4 Alex Kor #365848
показати весь коментар23.05.2024 00:09
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