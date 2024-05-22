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Оператори випробовують дрон від "Диких Шершнів" для боротьби з російськими гелікоптерами. ВIДЕО

Оператори підрозділу BULAVA випробовують дрон від "Диких Шершнів" для боротьби з російськими гелікоптерами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Дякуємо всім, хто допомагає війську! Далі буде, ще більше! Не зупиняйтесь, підтримуйте збір "Диких шершнів" на нові дрони:

Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb

Картка банки: 5375411207988499

PayPal: [email protected] 

Також дивіться: Воїни 82 ОДШБр знищили групу російської піхоти у Вовчанську. ВIДЕО

Автор: 

Дрони від читачів Цензор.НЕТ (174) Дикі шершні (231)


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Топ коментарі
+7
є сумніви що фпв-дрон дожене вєртальйота. Не співмірні швидкості.Хіба випадково зацідить на зустрічному курсі в область двигунів.
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22.05.2024 23:53
+5
https://focus.ua/amp/digital/545867-samyy-bystryy-dron-v-mire-letaet-so-skorostyu-414-km-ch-i-stoit-vsego-400-video
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23.05.2024 00:06
+4
https://focus.ua/amp/digital/545867-samyy-bystryy-dron-v-mire-letaet-so-skorostyu-414-km-ch-i-stoit-vsego-400-video https://focus.ua/amp/digital/545867-samyy-bystryy-dron-v-mire-letaet-so-skorostyu-414-km-ch-i-stoit-vsego-400-video

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23.05.2024 00:09
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є сумніви що фпв-дрон дожене вєртальйота. Не співмірні швидкості.Хіба випадково зацідить на зустрічному курсі в область двигунів.
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22.05.2024 23:53 Відповісти
https://focus.ua/amp/digital/545867-samyy-bystryy-dron-v-mire-letaet-so-skorostyu-414-km-ch-i-stoit-vsego-400-video
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23.05.2024 00:06 Відповісти
https://focus.ua/amp/digital/545867-samyy-bystryy-dron-v-mire-letaet-so-skorostyu-414-km-ch-i-stoit-vsego-400-video https://focus.ua/amp/digital/545867-samyy-bystryy-dron-v-mire-letaet-so-skorostyu-414-km-ch-i-stoit-vsego-400-video

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23.05.2024 00:09 Відповісти
Хм...Дяк за інфо...Якщо ті цифри відповідають дійсності то на таких швидкостях можна захерячити в гвинтокрила. Але ж той дрон без врахування ваги вибухівки ..має малу вагу що дозволяє таку швидкість розвинути.
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23.05.2024 00:12 Відповісти
а как носитель лазерного целеуказания можно дрон использовать? Оператор увидел вертолёт, включил лазер и пустил ракету, ракета вышла в зону по лазерной указке и перенавелась по тепловой ГСН - фантазия?
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23.05.2024 00:37 Відповісти
Так все і буде. Нападник зрячий а жертва (вертоліт) сліпа
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23.05.2024 01:32 Відповісти
"Оператор увидел вертолёт" це вже фатазія - далі анекдот
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23.05.2024 08:06 Відповісти
Було би пречудово, якби дрони знешкоджували повітряні цілі так же ефективно і масово, як вони знешкоджують зараз наземні цілі.
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23.05.2024 03:37 Відповісти
Дрон може бути і літакового типу. Наздогнати гвинтокрил - гівно питання. Для керування можно ще ретранслятор підвісити.
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23.05.2024 03:52 Відповісти
Нонсенс. Плани дійсно ******* тишу, а не попередній розголос...
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23.05.2024 09:35 Відповісти
 
 