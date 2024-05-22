Оператори випробовують дрон від "Диких Шершнів" для боротьби з російськими гелікоптерами. ВIДЕО

Оператори підрозділу BULAVA випробовують дрон від "Диких Шершнів" для боротьби з російськими гелікоптерами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Дякуємо всім, хто допомагає війську! Далі буде, ще більше! Не зупиняйтесь, підтримуйте збір "Диких шершнів" на нові дрони:

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