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Окупант фільмує результати удару ATACMS по аеродрому армії РФ поблизу окупованого Моспиного: "Въ#бала ракета, нах#й! Все, п#здец, сгорело!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант зафільмував ефект від удару ЗСУ ракетами ATACMS по об’єкту армії РФ в окупованому Моспиному поблизу Донецька.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни ракетним ударом знищили частину системи ППО окупантів.

"Вчора, близько 12:50 був нанесений удар 5 ракетами ATACMS по позиціях ППО в районі аеродрому Моспіно, Донецька область" - повідомляє російський паблік. У результаті удару втрати такі: знищено 2 ПУ ЗРК С-300/400, пошкоджено одну ПУ ЗРК С-300/400, знищено РЛС "96Л6Е", знищено пункт управління ЗРК С-300/400. Втрат серед окупантів нібито немає", - зазначає автор публікації.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські вертольоти Мі-8МТ атакують окупантів некерованими ракетами. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) ППО (3188) знищення (7235) Донецька область (8459)


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Топ коментарі
+19
Як символічно! Система ППО,яка має захищати певні об'єкти, навіть саму себе захистити не в змозі 😁Хтось влучно сказав: "Російська ППО -як лобкове волосся: прикриває, але не захищає!"
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23.05.2024 17:15
+15
Патерь нєт. Всьо фєйк.
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23.05.2024 17:00
+9
******, пока просто *******
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23.05.2024 16:57
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******, пока просто *******
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23.05.2024 16:57 Відповісти
Патерь нєт. Всьо фєйк.
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23.05.2024 17:00 Відповісти
Все хорошо прекрасная маркиза… а так взагалі втрат зовсім немає….
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23.05.2024 17:03 Відповісти
Блискавка?.. ...
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23.05.2024 17:04 Відповісти
Красота))))
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23.05.2024 17:05 Відповісти
не вірю що Іван-дурак не лазив п'яний в той момент на аеродромі
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23.05.2024 17:06 Відповісти
Ще б такє відео з белгородського аєродрому...
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23.05.2024 17:13 Відповісти
З кремля...
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23.05.2024 19:05 Відповісти
Белгородский - международный, а моспинский ДОСААФ. Там за деньги с парашютов прыгали. Мне все некогда было, а по правде ссыкотно
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23.05.2024 21:33 Відповісти
Трошки, ну, пригоріло десь…
Підфарбують, підмащуть, десь на сварку, десь дротом підкрутять, а китайці фарби та ізоленти дадуть…
Усьо па плану, як і казав, отой їх обмилок, прутін (у миру-******)…
Смерть московитам, аж до сьомого коліна!!
Свято наближається !
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23.05.2024 17:14 Відповісти
Як символічно! Система ППО,яка має захищати певні об'єкти, навіть саму себе захистити не в змозі 😁Хтось влучно сказав: "Російська ППО -як лобкове волосся: прикриває, але не захищає!"
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23.05.2024 17:15 Відповісти
****** можна,блеать..На війні йому не подобається: "Идите вы все, *****! Везите меня домой! Мне, ***** нужны ваши медали…Я приеду - могу на кладбище работать. Живу 2 метра под землей…Линия жизни шла, *****, ****, кривая ******"..
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23.05.2024 17:15 Відповісти
..и эта мы исчо не начинали, бо связаны по рукам и ногам обещаниями не давать пзды кацапам, за кордон, закордонным оружием
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23.05.2024 17:24 Відповісти
Не сумуй, кацап, наступна влучить тобі у сраку.
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23.05.2024 17:30 Відповісти
І це ми ще не починали як слід,авіація не дополіровувала!!!
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23.05.2024 17:42 Відповісти
Це діло.
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23.05.2024 17:55 Відповісти
Чьто конкретно ванькє нє нравіцца?
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23.05.2024 17:58 Відповісти
Воно, лишньохромосомна, сумує... Бо згоріло не вщент, а "накуй"... Ідьоти...
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23.05.2024 18:08 Відповісти
****** podkralsa nezametno.......
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23.05.2024 18:14 Відповісти
...но віден бил іздалєка!
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23.05.2024 21:11 Відповісти
все, писец. теперь прямая дорога в штурмовики и сдохнуть в посадках, на радость лисам и мышам.
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23.05.2024 18:27 Відповісти
Жодна людина не постраждала!
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23.05.2024 19:01 Відповісти
Пиз..ц- сказал отец и дети ложки побросали!🥳
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23.05.2024 19:53 Відповісти
Летіла собі мирно ракета,ні блін понаставляють непотреба...
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24.05.2024 07:39 Відповісти
Всьо идьот по плану.
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25.05.2024 02:12 Відповісти
 
 