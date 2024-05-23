Окупант фільмує результати удару ATACMS по аеродрому армії РФ поблизу окупованого Моспиного: "Въ#бала ракета, нах#й! Все, п#здец, сгорело!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант зафільмував ефект від удару ЗСУ ракетами ATACMS по об’єкту армії РФ в окупованому Моспиному поблизу Донецька.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни ракетним ударом знищили частину системи ППО окупантів.

"Вчора, близько 12:50 був нанесений удар 5 ракетами ATACMS по позиціях ППО в районі аеродрому Моспіно, Донецька область" - повідомляє російський паблік. У результаті удару втрати такі: знищено 2 ПУ ЗРК С-300/400, пошкоджено одну ПУ ЗРК С-300/400, знищено РЛС "96Л6Е", знищено пункт управління ЗРК С-300/400. Втрат серед окупантів нібито немає", - зазначає автор публікації.

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