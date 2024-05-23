Оккупант снимает результаты удара ATACMS по аэродрому армии РФ вблизи оккупированного Моспиного: "Въ#бала ракета, нах#й! Все, п#здец, сгорело!". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант снял эффект от удара ВСУ ракетами ATACMS по объекту армии РФ в оккупированном Моспино вблизи Донецка.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские воины ракетным ударом уничтожили часть системы ПВО оккупантов.
"Вчера, около 12:50 был нанесен удар 5 ракетами ATACMS по позициям ПВО в районе аэродрома Моспино, Донецкая область" - сообщает российский паблик. В результате удара потери следующие: уничтожено 2 ПУ ЗРК С-300/400, повреждена одна ПУ ЗРК С-300/400, уничтожена РЛС "96Л6Е", уничтожен пункт управления ЗРК С-300/400. Потерь среди оккупантов якобы нет", - отмечает автор публикации.
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Підфарбують, підмащуть, десь на сварку, десь дротом підкрутять, а китайці фарби та ізоленти дадуть…
Усьо па плану, як і казав, отой їх обмилок, прутін (у миру-******)…
Смерть московитам, аж до сьомого коліна!!
Свято наближається !