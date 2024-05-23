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Новости Видео Война
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Оккупант снимает результаты удара ATACMS по аэродрому армии РФ вблизи оккупированного Моспиного: "Въ#бала ракета, нах#й! Все, п#здец, сгорело!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант снял эффект от удара ВСУ ракетами ATACMS по объекту армии РФ в оккупированном Моспино вблизи Донецка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские воины ракетным ударом уничтожили часть системы ПВО оккупантов.

"Вчера, около 12:50 был нанесен удар 5 ракетами ATACMS по позициям ПВО в районе аэродрома Моспино, Донецкая область" - сообщает российский паблик. В результате удара потери следующие: уничтожено 2 ПУ ЗРК С-300/400, повреждена одна ПУ ЗРК С-300/400, уничтожена РЛС "96Л6Е", уничтожен пункт управления ЗРК С-300/400. Потерь среди оккупантов якобы нет", - отмечает автор публикации.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские вертолеты Ми-8МТ атакуют оккупантов неуправляемыми ракетами. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19224) ПВО (2748) уничтожение (6923) Донецкая область (9648)


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Топ комментарии
+19
Як символічно! Система ППО,яка має захищати певні об'єкти, навіть саму себе захистити не в змозі 😁Хтось влучно сказав: "Російська ППО -як лобкове волосся: прикриває, але не захищає!"
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23.05.2024 17:15
+15
Патерь нєт. Всьо фєйк.
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23.05.2024 17:00
+9
******, пока просто *******
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23.05.2024 16:57
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******, пока просто *******
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23.05.2024 16:57 Ответить
Патерь нєт. Всьо фєйк.
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23.05.2024 17:00 Ответить
Все хорошо прекрасная маркиза… а так взагалі втрат зовсім немає….
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23.05.2024 17:03 Ответить
Блискавка?.. ...
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23.05.2024 17:04 Ответить
Красота))))
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23.05.2024 17:05 Ответить
не вірю що Іван-дурак не лазив п'яний в той момент на аеродромі
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23.05.2024 17:06 Ответить
Ще б такє відео з белгородського аєродрому...
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23.05.2024 17:13 Ответить
З кремля...
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23.05.2024 19:05 Ответить
Белгородский - международный, а моспинский ДОСААФ. Там за деньги с парашютов прыгали. Мне все некогда было, а по правде ссыкотно
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23.05.2024 21:33 Ответить
Трошки, ну, пригоріло десь…
Підфарбують, підмащуть, десь на сварку, десь дротом підкрутять, а китайці фарби та ізоленти дадуть…
Усьо па плану, як і казав, отой їх обмилок, прутін (у миру-******)…
Смерть московитам, аж до сьомого коліна!!
Свято наближається !
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23.05.2024 17:14 Ответить
Як символічно! Система ППО,яка має захищати певні об'єкти, навіть саму себе захистити не в змозі 😁Хтось влучно сказав: "Російська ППО -як лобкове волосся: прикриває, але не захищає!"
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23.05.2024 17:15 Ответить
****** можна,блеать..На війні йому не подобається: "Идите вы все, *****! Везите меня домой! Мне, ***** нужны ваши медали…Я приеду - могу на кладбище работать. Живу 2 метра под землей…Линия жизни шла, *****, ****, кривая ******"..
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23.05.2024 17:15 Ответить
..и эта мы исчо не начинали, бо связаны по рукам и ногам обещаниями не давать пзды кацапам, за кордон, закордонным оружием
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23.05.2024 17:24 Ответить
Не сумуй, кацап, наступна влучить тобі у сраку.
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23.05.2024 17:30 Ответить
І це ми ще не починали як слід,авіація не дополіровувала!!!
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23.05.2024 17:42 Ответить
Це діло.
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23.05.2024 17:55 Ответить
Чьто конкретно ванькє нє нравіцца?
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23.05.2024 17:58 Ответить
Воно, лишньохромосомна, сумує... Бо згоріло не вщент, а "накуй"... Ідьоти...
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23.05.2024 18:08 Ответить
****** podkralsa nezametno.......
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23.05.2024 18:14 Ответить
...но віден бил іздалєка!
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23.05.2024 21:11 Ответить
все, писец. теперь прямая дорога в штурмовики и сдохнуть в посадках, на радость лисам и мышам.
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23.05.2024 18:27 Ответить
Жодна людина не постраждала!
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23.05.2024 19:01 Ответить
Пиз..ц- сказал отец и дети ложки побросали!🥳
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23.05.2024 19:53 Ответить
Летіла собі мирно ракета,ні блін понаставляють непотреба...
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24.05.2024 07:39 Ответить
Всьо идьот по плану.
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25.05.2024 02:12 Ответить
 
 