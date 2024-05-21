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Новости Видео Война
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Украинские вертолеты Ми-8МТ атакуют оккупантов неуправляемыми ракетами. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты боевой работы украинских пилотов в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи видно, что, заходя на позицию для атаки, пилоты пролетают над меловыми скалами вблизи Белокузьминовки.

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"Украинские Ми-8МТ несутся вдоль нашего "Гранд-Каньона" - меловых скал Белокузьминовки, что рядом с Константиновкой Донецкой области. Когда-то украинским казакам эти скалы служили как смотровая башня, а вскоре в этом Краматорском ландшафтном парке снимут еще не один художественный фильм", - отмечает в комментарии автор публикации.

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Для справки. Скалоподобное обнажение верхнего мела, или Меловые Белокузьминовские скалы, Белокузьминовские столбы - геологический памятник природы местного значения, меловые скалы расположены в 500 м от центра села Белокузьминовка Константиновского района, Донецкая область, в 15 км к востоку от Краматорска. Заповедная площадь составляет 0,35 гектара, под охраной с 1972 года.

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Автор: 

авиация (2826) Донецкая область (9648) вертолёт (1105)


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Топ комментарии
+2
ты военный эГсперД?)) почему не на фронте, а жрешь возле компа мамкины пирожки?
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21.05.2024 10:14
+1
Питання дурно пахне російським "язиком",а не нашою природною мовою!Що тут забув касап?
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21.05.2024 10:46
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ты военный эГсперД?)) почему не на фронте, а жрешь возле компа мамкины пирожки?
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21.05.2024 10:14 Ответить
Питання дурно пахне російським "язиком",а не нашою природною мовою!Що тут забув касап?
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21.05.2024 10:46 Ответить
лучше бы ты мозги имел Украинские)))) баран
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21.05.2024 10:48 Ответить
Яке ж ти потворне та ще й неукраїнське!
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21.05.2024 11:01 Ответить
это ты решило что я не Украинский? чучло, у тебя еще решалка не выросла)))
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21.05.2024 13:35 Ответить
Самое интересное что эти НАРы не самые распространенные С-8КО и С-8КОМ, а пожожи на объемно детонирующий вариант БЧ этих ракет.
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21.05.2024 15:20 Ответить
Small Jerboa - і "недалекий" саме ти.Як авіатор тобі кажу!
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21.05.2024 10:55 Ответить
 
 