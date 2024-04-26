Боевая работа пилотов 831-й бригады тактической авиации. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись с фрагментами боевой работы пилотов 831-й бригады тактической авиации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи сняты в частности, несколько пусков авиационных ракет.

"Воины 831-й бригады тактической авиации выжигают захватническую нечисть с украинской земли", - отмечает в комментарии автор публикации.

831-я бригада тактической авиации - авиаподразделение Воздушных Сил ВСУ, которое входит в Воздушное командование "Центр". Место базирования - Миргород Полтавской области. Авиапарк - Су-27П/С, Су-27С1М.

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