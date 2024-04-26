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Новости Видео Война
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Боевая работа пилотов 831-й бригады тактической авиации. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись с фрагментами боевой работы пилотов 831-й бригады тактической авиации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи сняты в частности, несколько пусков авиационных ракет.

"Воины 831-й бригады тактической авиации выжигают захватническую нечисть с украинской земли", - отмечает в комментарии автор публикации.

831-я бригада тактической авиации - авиаподразделение Воздушных Сил ВСУ, которое входит в Воздушное командование "Центр". Место базирования - Миргород Полтавской области. Авиапарк - Су-27П/С, Су-27С1М.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Две передовые группы украинских пилотов уже оттачивают навыки на самолетах F-16, - Воздушные силы

Автор: 

авиация (2825) боевые действия (4039)


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Топ комментарии
+9
Пече пердак, кацап?
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26.04.2024 10:18
+3
Він не зрозуміе. У них, в Параше, все по старому - захід у хвіст, бортова пушка та кулемети, ручку на себе та у горку, а потім штопором у бурьяни.
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26.04.2024 10:27
+2
Бий кацаппідорів
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26.04.2024 10:20
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Пече пердак, кацап?
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26.04.2024 10:18 Ответить
сейчас нет классических воздушных боев... радар засек-пуск ракет-противоракетный маневр....
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26.04.2024 10:23 Ответить
Він не зрозуміе. У них, в Параше, все по старому - захід у хвіст, бортова пушка та кулемети, ручку на себе та у горку, а потім штопором у бурьяни.
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26.04.2024 10:27 Ответить
Бий кацаппідорів
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26.04.2024 10:20 Ответить
Місце Базування.....
Ви ще GPS координати напишіть Йолопи 😒😒😒
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26.04.2024 10:48 Ответить
ruski , nivalnuisa , naslazhdaisa Eiropeiskimi blagami ....paka mozhesh !
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26.04.2024 11:21 Ответить
Соколи наші !! Хай Вас Господь береже!
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26.04.2024 14:23 Ответить
Героям слава!
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26.04.2024 18:14 Ответить
 
 