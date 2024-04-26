Бойова робота пілотів 831-ї бригади тактичної авіації. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис із фрагментами бойової роботи пілотів 831-ї бригади тактичної авіації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафільмовані зокрема, кілька пусків авіаційних ракет.

"Воїни 831-ї бригади тактичної авіації випалюють загарбницьку нечисть з української землі", - зазначає у коментарі автор публікації.

831-а бригада тактичної авіації - авіапідрозділ Повітряних Сил ЗСУ, який входить до Повітряного командування "Центр". Місце базування - Миргород Полтавської області. Авіапарк - Су-27П/С, Су-27С1М.

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