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Бойова робота пілотів 831-ї бригади тактичної авіації. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис із фрагментами бойової роботи пілотів 831-ї бригади тактичної авіації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафільмовані зокрема, кілька пусків авіаційних ракет.

"Воїни 831-ї бригади тактичної авіації випалюють загарбницьку нечисть з української землі", - зазначає у коментарі автор публікації.

831-а бригада тактичної авіації - авіапідрозділ Повітряних Сил ЗСУ, який входить до Повітряного командування "Центр". Місце базування - Миргород Полтавської області. Авіапарк - Су-27П/С, Су-27С1М.

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Автор: 

авіація (4121) бойові дії (3795)


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Топ коментарі
+9
Пече пердак, кацап?
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26.04.2024 10:18
+3
Він не зрозуміе. У них, в Параше, все по старому - захід у хвіст, бортова пушка та кулемети, ручку на себе та у горку, а потім штопором у бурьяни.
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26.04.2024 10:27
+2
Бий кацаппідорів
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26.04.2024 10:20
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Пече пердак, кацап?
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26.04.2024 10:18 Відповісти
сейчас нет классических воздушных боев... радар засек-пуск ракет-противоракетный маневр....
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26.04.2024 10:23 Відповісти
Він не зрозуміе. У них, в Параше, все по старому - захід у хвіст, бортова пушка та кулемети, ручку на себе та у горку, а потім штопором у бурьяни.
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26.04.2024 10:27 Відповісти
Бий кацаппідорів
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26.04.2024 10:20 Відповісти
Місце Базування.....
Ви ще GPS координати напишіть Йолопи 😒😒😒
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26.04.2024 10:48 Відповісти
ruski , nivalnuisa , naslazhdaisa Eiropeiskimi blagami ....paka mozhesh !
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26.04.2024 11:21 Відповісти
Соколи наші !! Хай Вас Господь береже!
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26.04.2024 14:23 Відповісти
Героям слава!
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26.04.2024 18:14 Відповісти
 
 