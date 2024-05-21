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Українські вертольоти Мі-8МТ атакують окупантів некерованими ракетами. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмованй фрагменти бойової роботи українських пілотів на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі видно, що, заходячи на позицію для атаки, пілоти пролітають над крейдяними скелями поблизу Білокузьминівки.

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"Українські Мі-8МТ несуться вздовж нашого "Гранд-Каньйону" - крейдових скель Білокузьминівки, що поряд з Костянтинівкою Донецької області. Колись українським козакам ці скелі слугували як оглядова вежа, а невдовзі у цьому Краматорському ландшафтному парку знімуть ще не один художній фільм", - зазначає у коментарі автор публікації.

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Для довідки. Скелеподібне оголення верхньої крейди, або Крейдяні Білокузьминівські скелі, Білокузьминівські стовпи - геологічна пам'ятка природи місцевого значення, крейдові скелі розташовані за 500 м від центру села Білокузьминівка Костянтинівського району, Донецька область, за 15 км на схід від Краматорська. Заповідна площа становить 0,35 гектара, під охороною з 1972 року.

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Автор: 

авіація (4123) Донецька область (8459) вертоліт (878)


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Топ коментарі
+2
ты военный эГсперД?)) почему не на фронте, а жрешь возле компа мамкины пирожки?
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21.05.2024 10:14
+1
Питання дурно пахне російським "язиком",а не нашою природною мовою!Що тут забув касап?
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21.05.2024 10:46
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ты военный эГсперД?)) почему не на фронте, а жрешь возле компа мамкины пирожки?
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21.05.2024 10:14 Відповісти
Питання дурно пахне російським "язиком",а не нашою природною мовою!Що тут забув касап?
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21.05.2024 10:46 Відповісти
лучше бы ты мозги имел Украинские)))) баран
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21.05.2024 10:48 Відповісти
Яке ж ти потворне та ще й неукраїнське!
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21.05.2024 11:01 Відповісти
это ты решило что я не Украинский? чучло, у тебя еще решалка не выросла)))
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21.05.2024 13:35 Відповісти
Самое интересное что эти НАРы не самые распространенные С-8КО и С-8КОМ, а пожожи на объемно детонирующий вариант БЧ этих ракет.
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21.05.2024 15:20 Відповісти
Small Jerboa - і "недалекий" саме ти.Як авіатор тобі кажу!
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21.05.2024 10:55 Відповісти
 
 