Українські вертольоти Мі-8МТ атакують окупантів некерованими ракетами. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмованй фрагменти бойової роботи українських пілотів на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі видно, що, заходячи на позицію для атаки, пілоти пролітають над крейдяними скелями поблизу Білокузьминівки.

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"Українські Мі-8МТ несуться вздовж нашого "Гранд-Каньйону" - крейдових скель Білокузьминівки, що поряд з Костянтинівкою Донецької області. Колись українським козакам ці скелі слугували як оглядова вежа, а невдовзі у цьому Краматорському ландшафтному парку знімуть ще не один художній фільм", - зазначає у коментарі автор публікації.

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Для довідки. Скелеподібне оголення верхньої крейди, або Крейдяні Білокузьминівські скелі, Білокузьминівські стовпи - геологічна пам'ятка природи місцевого значення, крейдові скелі розташовані за 500 м від центру села Білокузьминівка Костянтинівського району, Донецька область, за 15 км на схід від Краматорська. Заповідна площа становить 0,35 гектара, під охороною з 1972 року.

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