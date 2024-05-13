Знищено російський вертоліт Ка-52 "Алігатор", - 47 ОМБр

Воїни 47 окремої механізованої бригади приземлили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади.

Як зазначається, його знищив зенітний ракетно-артилерійський дивізіон бригади. Вартість одного такого гелікоптера становить $16 млн.

Цю інформацію підтверджують у Сухопутних військах, втім жодних подробиць щодо знищення ворожого гвинтокрила наразі не зазначається.

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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у ніч на 26 квітня 2024 року на аеродромі "Остафьєво" Міноборони РФ у Москві знищили багатоцільовий ворожий вертоліт Ка-32.