Гелікоптер Ка-32 спалено на аеродромі у Москві. Він належав Міноборони РФ, - ГУР МО. ВIДЕО

У ніч на 26 квітня 2024 року на аеродромі "Остафьєво" Міноборони РФ у Москві знищили багатоцільовий ворожий вертоліт Ка-32.

Про це повідомили у ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що аеродром належить Міноборони РФ та експлуатується спільно з підприємством "Газпромавіа", що входить до структури ВАТ "Газпром".

"Знищена одиниця авіаційної техніки використовувалась державою-агресором в інтересах московського авіаційного центру, зокрема ― для підтримки операцій російської окупаційної армії", - йдеться у повідомленні ГУР.

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