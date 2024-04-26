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Гелікоптер Ка-32 спалено на аеродромі у Москві. Він належав Міноборони РФ, - ГУР МО. ВIДЕО

У ніч на 26 квітня 2024 року на аеродромі "Остафьєво" Міноборони РФ у Москві знищили багатоцільовий ворожий вертоліт Ка-32.

Про це повідомили у ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що аеродром належить Міноборони РФ та експлуатується спільно з підприємством "Газпромавіа", що входить до структури ВАТ "Газпром".

"Знищена одиниця авіаційної техніки використовувалась державою-агресором в інтересах московського авіаційного центру, зокрема ― для підтримки операцій російської окупаційної армії", - йдеться у повідомленні ГУР.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вертоліт Мі-8 знищено на аеродромі у російські Самарі, - ГУР МО. ВIДЕО

Автор: 

росія (65129) знищення (7221) вертоліт (878) ГУР (499)


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Топ коментарі
+21
Бейте по Москве и война закончится через 2 часа с полным выводам российских войск!
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26.04.2024 14:52
+18
Камера! Мотор! Начали! Абдулла, поджигай!
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26.04.2024 14:51
+11
Вкрали обладнання -рештки спалили.
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26.04.2024 14:52
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Камера! Мотор! Начали! Абдулла, поджигай!
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26.04.2024 14:51 Відповісти
Вкрали обладнання -рештки спалили.
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26.04.2024 14:52 Відповісти
Мабуть, недопалок залишили
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26.04.2024 14:55 Відповісти
Бейте по Москве и война закончится через 2 часа с полным выводам российских войск!
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26.04.2024 14:52 Відповісти
Схоже, з вашим складом ума легко і весело йдеться по життю.
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26.04.2024 14:55 Відповісти
Так ти м-а-асквич, кацапидле?
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26.04.2024 15:21 Відповісти
Ні, я ні кацап, і не москвич тим паче. Але у мене зустрічне питання:

От що, ви насправді вважаєте логічною і поважною думку цього пана, який написав "Бейте по Москве и война закончится через 2 часа с полным выводам российских войск!"

Ну, от що, у вас в мізках реально не закралася навіть тінь сумнівів і ви також згодні, що якщо вдарити по москві, то війна закінчиться через 2 години з повним виводом російських війск?

Ну, от чесно?
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27.04.2024 04:36 Відповісти
Ви з секти "прості рішення"? В нас такі вже були, і мали багато цікавих ідей: розвести війька, знайти мир у очах якогось Вови, розмінувати щось, закрити кордони комусь, прокласти дороги від кордонів до Київа для чогось...
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27.04.2024 01:43 Відповісти
Чому не оба два?
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26.04.2024 14:52 Відповісти
залишили на другий сезон, а взагалі - якась маячня
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26.04.2024 14:56 Відповісти
в другому насрали ))
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26.04.2024 15:10 Відповісти
Тобто, дали привід звинуватити українців у застосуванні "брудної бомби"?
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26.04.2024 15:12 Відповісти
Щас кацапня покаже візитки Яроша.
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26.04.2024 14:57 Відповісти
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26.04.2024 14:58 Відповісти
це був дуже важливий аппарат ..тепер русні точно кабздець
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26.04.2024 15:02 Відповісти
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26.04.2024 15:05 Відповісти
То не ми!
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26.04.2024 15:10 Відповісти
А він точно воєнний? Червоного кольору - це може бути пожежний чи мчс їхнє...
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26.04.2024 15:25 Відповісти
Відомча пожежна охорона (газпромівська)...орендований в МО рф
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26.04.2024 16:32 Відповісти
Значить можна по газопроводу тепер ввалить))))
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26.04.2024 17:02 Відповісти
Потім отримати чорний член у сраці від Остіна і рангом вище...
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26.04.2024 17:44 Відповісти
Згадується ,як над кремлем,років з 5 тому, кружляли гвинтокрили,з терміновою посадкою .От тоді дійсно,щось відбувалось.
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26.04.2024 16:47 Відповісти
Бьётся в тесной печурке Агонь...
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26.04.2024 16:52 Відповісти
Там было два вертолета, на второй вертолет спичек не хватило?
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26.04.2024 17:30 Відповісти
ребятушки умнички кто б это ни был, желаю в следующий раз достать до кремля
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26.04.2024 17:35 Відповісти
Горять *****...............
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26.04.2024 17:45 Відповісти
Хочеться вірити,що це наші! Але, пам"ятаю, хто керує ГУР і в голову приходить одне-буданівщина!
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26.04.2024 18:47 Відповісти
буданівщина! і на півставки - вангує ще, на кримській кавовій гуші
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26.04.2024 19:24 Відповісти
ДА ГЛАВНОЕ ЭТИХ ПДРОВ С МОСКВЫ НЕ ВЫПУСТИТЬ !!!
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26.04.2024 23:26 Відповісти
 
 