Гелікоптер Ка-32 спалено на аеродромі у Москві. Він належав Міноборони РФ, - ГУР МО. ВIДЕО
У ніч на 26 квітня 2024 року на аеродромі "Остафьєво" Міноборони РФ у Москві знищили багатоцільовий ворожий вертоліт Ка-32.
Про це повідомили у ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що аеродром належить Міноборони РФ та експлуатується спільно з підприємством "Газпромавіа", що входить до структури ВАТ "Газпром".
"Знищена одиниця авіаційної техніки використовувалась державою-агресором в інтересах московського авіаційного центру, зокрема ― для підтримки операцій російської окупаційної армії", - йдеться у повідомленні ГУР.
Топ коментарі
+21 Ukrzvezda 2005
показати весь коментар26.04.2024 14:52
+18 Vadim Shevchuk
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+11 Gary Grant
показати весь коментар26.04.2024 14:52
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От що, ви насправді вважаєте логічною і поважною думку цього пана, який написав "Бейте по Москве и война закончится через 2 часа с полным выводам российских войск!"
Ну, от що, у вас в мізках реально не закралася навіть тінь сумнівів і ви також згодні, що якщо вдарити по москві, то війна закінчиться через 2 години з повним виводом російських війск?
Ну, от чесно?
кримськійкавовій гуші