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Вертоліт Мі-8 знищено на аеродромі у російські Самарі, - ГУР МО. ВIДЕО

У російському місті Самара на аеродромі "Кряж" було знищено вертоліт Мі-8.

Про це повідомили у ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

Російський вертоліт Мі-8

Цей гелікоптер окупанти застосовували для війни проти України, зокрема для перевезення зброї та особового складу.

Вартість вертольота такого типу може становити від 10 до 15 мільйонів доларів.

Також дивіться: Ворожий ЗРК "Стріла-10" знешкодили бійці ГУР Міноборони України. ВIДЕО

Автор: 

росія (65129) знищення (7221) вертоліт (878) ГУР (498)


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Топ коментарі
+10
На фото залізна руда. За певних обставин це вертоліт через 1-2 місяці

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17.04.2024 11:22
+7
Чудово!!!
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17.04.2024 11:12
+5
Може місцевих завербували )
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17.04.2024 11:28
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Чудово!!!
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17.04.2024 11:12 Відповісти
Може місцевих завербували )
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17.04.2024 11:28 Відповісти
На фото залізна руда. За певних обставин це вертоліт через 1-2 місяці

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17.04.2024 11:22 Відповісти
я згоден що треба казати як є. Але тут на відео гелікоптер палає із середини, а поруч немає пожежної машини. Яка вірогідність що цей апарат полетить скоро ?
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17.04.2024 11:46 Відповісти
... из которой потом с помощью "философского камня" получается аллюминий
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17.04.2024 12:09 Відповісти
та що там гелікоптер, бери вище - зореліт
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17.04.2024 23:29 Відповісти
Ах самара - городок,
Беспокойная я,
Беспокойная я,
Успокой ти мєня!

Починаємо заспокоювати!
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17.04.2024 11:31 Відповісти
На кого розраховано цю інформаційну мульку🤔🧐😁 Якщо сказано "А", то кажіть вже й "Б", а так ніц не зрозуміло... З таким же успіхом можна зняти, як горить десь вночі сміттєзвалище і гордо заявити, що це палають залишки кремля чи палац у гелєнджику, головне найти дурнів, які в це повірять, хоча з цим контингентом у нас якраз дифіциту немає... на відміну від снарядів та засобів ППО,- дякуємо та низенько кланяємось непохитному дідо Байденюку щодо його залізної підтримки України... ***😝😝😝😝😜🤪
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17.04.2024 11:46 Відповісти
Якщо б це був десяток щотижня, то за рік це мінус 500 шт.
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17.04.2024 12:02 Відповісти
Расходимся - не будем возбуданиваться!
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17.04.2024 12:11 Відповісти
кацапи стверджують, що знову вбили Буданова у Харкові. А може й Сирського.
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17.04.2024 16:37 Відповісти
Це на фото вертоліт вже знищений чи ще ні?
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17.04.2024 18:15 Відповісти
 
 