Вертоліт Мі-8 знищено на аеродромі у російські Самарі, - ГУР МО. ВIДЕО

У російському місті Самара на аеродромі "Кряж" було знищено вертоліт Мі-8.

Про це повідомили у ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

Цей гелікоптер окупанти застосовували для війни проти України, зокрема для перевезення зброї та особового складу.

Вартість вертольота такого типу може становити від 10 до 15 мільйонів доларів.

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