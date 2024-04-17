Вертоліт Мі-8 знищено на аеродромі у російські Самарі, - ГУР МО. ВIДЕО
У російському місті Самара на аеродромі "Кряж" було знищено вертоліт Мі-8.
Про це повідомили у ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.
Цей гелікоптер окупанти застосовували для війни проти України, зокрема для перевезення зброї та особового складу.
Вартість вертольота такого типу може становити від 10 до 15 мільйонів доларів.
Топ коментарі
+10 Михаил Сергиенко #582158
показати весь коментар17.04.2024 11:22
+7 Olena Teslenko
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+5 Qq Qqq #455433
показати весь коментар17.04.2024 11:28
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