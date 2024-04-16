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Ворожий ЗРК "Стріла-10" знешкодили бійці ГУР Міноборони України. ВIДЕО

Бійці підрозділу активних дій ГУР МО України на фронті виявили та завдали удару по російському зенітно-ракетному комплексу "Стрєла-10".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворожий комплекс був виведений із ладу за допомогою безпілотника.

"Цього дня ворожі зенітники якраз святкували день військ протиповітряної оборони росії, тож отримали належне привітання. Унаслідок атаки російська "стрєла" більше не стріляє - комплекс знешкоджено!", - зазначають бійці у дописі до відео успішної атаки.

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ППО (3188) знищення (7235) ЗРК (205) ГУР (501)


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Що "знешкоджено"? Один FPV дрон?
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16.04.2024 11:06 Відповісти
так мимо же.пипец.
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16.04.2024 11:24 Відповісти
Повреждена краска на двух катках...
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16.04.2024 12:25 Відповісти
Он, як набігли, оті зкацаплені, гадити у мережі!!
Тю на вас, дурнуваті! Життя України, не спинити!!
Україна переможе, а вам з оцим, жити…
Слава Захисникам України та х Родинам!
Слава Україні
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16.04.2024 14:34 Відповісти
 
 