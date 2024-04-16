Ворожий ЗРК "Стріла-10" знешкодили бійці ГУР Міноборони України. ВIДЕО

Бійці підрозділу активних дій ГУР МО України на фронті виявили та завдали удару по російському зенітно-ракетному комплексу "Стрєла-10".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворожий комплекс був виведений із ладу за допомогою безпілотника.

"Цього дня ворожі зенітники якраз святкували день військ протиповітряної оборони росії, тож отримали належне привітання. Унаслідок атаки російська "стрєла" більше не стріляє - комплекс знешкоджено!", - зазначають бійці у дописі до відео успішної атаки.

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