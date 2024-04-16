Вражеский ЗРК "Стрела-10" обезвредили бойцы ГУР Минобороны Украины. ВИДЕО

Бойцы подразделения активных действий ГУР МО Украины на фронте обнаружили и нанесли удар по российскому зенитно-ракетному комплексу "Стрела-10".

Как сообщает Цензор.НЕТ, вражеский комплекс был выведен из строя с помощью беспилотника.

"В этот день вражеские зенитчики как раз праздновали день войск противовоздушной обороны России, поэтому получили должное поздравление. В результате атаки российская "стрела" больше не стреляет - комплекс обезврежен!", - отмечают бойцы в сообщении к видео успешной атаки.

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