РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5105 посетителей онлайн
Новости Видео Война
4 017 4

Вражеский ЗРК "Стрела-10" обезвредили бойцы ГУР Минобороны Украины. ВИДЕО

Бойцы подразделения активных действий ГУР МО Украины на фронте обнаружили и нанесли удар по российскому зенитно-ракетному комплексу "Стрела-10".

Как сообщает Цензор.НЕТ, вражеский комплекс был выведен из строя с помощью беспилотника.

"В этот день вражеские зенитчики как раз праздновали день войск противовоздушной обороны России, поэтому получили должное поздравление. В результате атаки российская "стрела" больше не стреляет - комплекс обезврежен!", - отмечают бойцы в сообщении к видео успешной атаки.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Разбомбленный российскими оккупантами Часов Яр. ВИДЕО беспилотника

Автор: 

ПВО (2743) уничтожение (6909) ЗРК (199) ГУР (424)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Що "знешкоджено"? Один FPV дрон?
показать весь комментарий
16.04.2024 11:06 Ответить
так мимо же.пипец.
показать весь комментарий
16.04.2024 11:24 Ответить
Повреждена краска на двух катках...
показать весь комментарий
16.04.2024 12:25 Ответить
Он, як набігли, оті зкацаплені, гадити у мережі!!
Тю на вас, дурнуваті! Життя України, не спинити!!
Україна переможе, а вам з оцим, жити…
Слава Захисникам України та х Родинам!
Слава Україні
показать весь комментарий
16.04.2024 14:34 Ответить
 
 