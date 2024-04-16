Разбомбленный российскими оккупантами Часов Яр. ВИДЕО беспилотника

Так выглядит город Часов Яр на Донетчине, в котором до полномасштабного вторжения проживало около 13 тысяч украинцев, пока их не пришли "освобождать" российские оккупанты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись была сделана камерой беспилотника в апреле 2024 года.

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