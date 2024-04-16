Разбомбленный российскими оккупантами Часов Яр. ВИДЕО беспилотника
Так выглядит город Часов Яр на Донетчине, в котором до полномасштабного вторжения проживало около 13 тысяч украинцев, пока их не пришли "освобождать" российские оккупанты.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись была сделана камерой беспилотника в апреле 2024 года.
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На Європу підуть ждуни і какаяразніца.
Так їх будуть вчити любіть Родіну.
Скільки може продовжуватися воювання одними українцями ???!!!
Святий Боже Спасителю наш, спаси та збережи Украiну та наш народ! 🙏🙏🙏
21.сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко Мне, или нет; узнаю.
22.И обратились мужи оттуда и пошли в Содом; Авраам же еще стоял пред лицем Господа.
23.И подошел Авраам и сказал: неужели Ты погубишь праведного с нечестивым?
24.может быть, есть в этом городе пятьдесят праведников? неужели Ты погубишь, и не пощадишь места сего ради пятидесяти праведников, в нем?
25.не может быть, чтобы Ты поступил так, чтобы Ты погубил праведного с нечестивым, чтобы то же было с праведником, что с нечестивым; не может быть от Тебя! Судия всей земли поступит ли неправосудно?
26.Господь сказал: если Я найду в городе Содоме пятьдесят праведников, то Я ради них пощажу все место сие.
29.Авраам продолжал говорить с Ним и сказал: может быть, найдется там сорок? Он сказал: не сделаю того и ради сорока.
31.Авраам сказал: вот, я решился говорить Владыке: может быть, найдется там двадцать? Он сказал: не истреблю ради двадцати.
32.Авраам сказал: да не прогневается Владыка, что я скажу еще однажды: может быть, найдется там десять? Он сказал: не истреблю ради десяти.
33.И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом; Авраам же возвратился в свое место."
Библия Бытие Гл.18
Насправді всі ці "добрі" люди мають на меті знищити всіх українців👈
Якщо вже говорити, то які партії обирали мешканці цього міста. Які програми.
Люди голосували і політики виконували свої обіцянки.
Дешевий газ. Рос мова, культура, тощо.
Хто в нас голосував з євроінтеграцію? Скільки підтримувало вступ в НАТО? Скільки вивчило державну мову?
Зеленський обіцяв зійтись посередині. Теж виконує.
Ніхто нічого від виборця не приховував. Всі були відверті.