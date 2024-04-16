Розбомблений російськими окупантами Часів Яр. ВIДЕО безпілотника
Такий вигляд має місто Часів Яр на Донеччині, в якому до повномасштабного вторгнення мешкало близько 13 тисяч українців, допоки їх не прийшли "звільняти" російські окупанти.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис був зроблений камерою безпілотника у квітні 2024 року.
Топ коментарі
+13 MausMike
показати весь коментар16.04.2024 10:50
+8 Михайло Иляш
показати весь коментар16.04.2024 10:40
+8 Vladimir Znamerovsky
показати весь коментар16.04.2024 10:42
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На Європу підуть ждуни і какаяразніца.
Так їх будуть вчити любіть Родіну.
Скільки може продовжуватися воювання одними українцями ???!!!
Святий Боже Спасителю наш, спаси та збережи Украiну та наш народ! 🙏🙏🙏
21.сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко Мне, или нет; узнаю.
22.И обратились мужи оттуда и пошли в Содом; Авраам же еще стоял пред лицем Господа.
23.И подошел Авраам и сказал: неужели Ты погубишь праведного с нечестивым?
24.может быть, есть в этом городе пятьдесят праведников? неужели Ты погубишь, и не пощадишь места сего ради пятидесяти праведников, в нем?
25.не может быть, чтобы Ты поступил так, чтобы Ты погубил праведного с нечестивым, чтобы то же было с праведником, что с нечестивым; не может быть от Тебя! Судия всей земли поступит ли неправосудно?
26.Господь сказал: если Я найду в городе Содоме пятьдесят праведников, то Я ради них пощажу все место сие.
29.Авраам продолжал говорить с Ним и сказал: может быть, найдется там сорок? Он сказал: не сделаю того и ради сорока.
31.Авраам сказал: вот, я решился говорить Владыке: может быть, найдется там двадцать? Он сказал: не истреблю ради двадцати.
32.Авраам сказал: да не прогневается Владыка, что я скажу еще однажды: может быть, найдется там десять? Он сказал: не истреблю ради десяти.
33.И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом; Авраам же возвратился в свое место."
Библия Бытие Гл.18
Насправді всі ці "добрі" люди мають на меті знищити всіх українців👈
Якщо вже говорити, то які партії обирали мешканці цього міста. Які програми.
Люди голосували і політики виконували свої обіцянки.
Дешевий газ. Рос мова, культура, тощо.
Хто в нас голосував з євроінтеграцію? Скільки підтримувало вступ в НАТО? Скільки вивчило державну мову?
Зеленський обіцяв зійтись посередині. Теж виконує.
Ніхто нічого від виборця не приховував. Всі були відверті.