Розбомблений російськими окупантами Часів Яр. ВIДЕО безпілотника

Такий вигляд має місто Часів Яр на Донеччині, в якому до повномасштабного вторгнення мешкало близько 13 тисяч українців, допоки їх не прийшли "звільняти" російські окупанти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис був зроблений камерою безпілотника у квітні 2024 року.

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