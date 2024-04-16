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Розбомблений російськими окупантами Часів Яр. ВIДЕО безпілотника

Такий вигляд має місто Часів Яр на Донеччині, в якому до повномасштабного вторгнення мешкало близько 13 тисяч українців, допоки їх не прийшли "звільняти" російські окупанти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис був зроблений камерою безпілотника у квітні 2024 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Основним аргументом для евакуації з Часового Яру є руйнування житла, - глава МВА Чаус

Автор: 

знищення (7235) бомбардування (337) Часів Яр (330)


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Топ коментарі
+13
Обгортайтесь білим простирадлом і і повзіть в бік цвинтаря.
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16.04.2024 10:50
+8
Часовий Яр - все. Питання лиш часу. Далі буде ХАрків і тд і тд. По факту зупинити це все зможе лише Дніпро.
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16.04.2024 10:40
+8
То сумно дивитись, але ще сумніше розуміння того що не було зроблено жодно фортифікації щоб його захистити. Де лінія Сирського що дорівнює лінії Суровікіна?
Скільки може продовжуватися воювання одними українцями ???!!!
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16.04.2024 10:42
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Часовий Яр - все. Питання лиш часу. Далі буде ХАрків і тд і тд. По факту зупинити це все зможе лише Дніпро.
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16.04.2024 10:40 Відповісти
Обгортайтесь білим простирадлом і і повзіть в бік цвинтаря.
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16.04.2024 10:50 Відповісти
Не факт, РФ підібрало стратегію просування з використанням плануючих кабів, якщо не збивати носії жодне укріплення чи річка це просування не зупинить..., на жаль останнім часом жодних повідомлень про знищення носіїв нема.
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16.04.2024 10:52 Відповісти
Вздовж кордону з бульборашкою теж Дніпро тече?
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16.04.2024 11:29 Відповісти
Не тече. Але там, на щастя, поки що не використовуються КАБи, ФАБи. Та й зовсім немає ніякого наступу. Бетоновані окопи та бліндажі це дуже добре. Але довготривалий обстріл потужними авіабомбами навіть вони не втримають. Тож не бетонованих укріпленнях проблема, чи в їх відсутності. Проблема в неможливості адекватної відповіді кацапам з нашої сторони. Знищення носіїв бомб, чи хоча б їх недопуск на межі скидання ********** дуже б допомогло. Але чим? Бо якщо щось і дадуть союзники в лапках, то заборонять використати там де воно потрібне. Просто полежить в серванті покрасується. Як Джавеліни на початку. Все це дуже сумно. Маю на увазі відношення до нас наших сусідів, які чомусь декларують себе союзниками. Їм більше підійде назва милостедавці. Подали нам, наче на паперті, та й вирішили що всі гріхи вже їм Бог простив. З часом, замість піднесення при словах США, Британія, Джонсон, Макрон, Німеччина, в мене замість піднесення з'явилася лють. До всіх них. Не менша як і до росії.
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16.04.2024 11:51 Відповісти
Дійдуть до Дніпра, потім зайдуть з території БРСР, а там вже і можливість для вас відкриється - вимістити лють, що з'являється при вище пом'янутих словах, на країнах Балтії та Польщі.
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16.04.2024 11:53 Відповісти
Так і буде, на жаль, при відсутності допомоги від Заходу. І, повірте, багато тих воїнів які зараз воюють проти кацапів вимушено опиняться у російському війську, яке й буде далі наступати. Вже на Польшу і Балтику та далі. І воювати вони будуть не за росію, а проти країн, які зрадили нам за нашою спиною своєю бездіяльністью. Якщо б вони нам не допомагали з самого початку було б набагато чесніше. А так, спочатку підставили плече, а потім не просто прибрали, а ще й підніжку зробили.
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16.04.2024 12:03 Відповісти
Хто воює проти росії зараз, будуть всі вбиті.
На Європу підуть ждуни і какаяразніца.
Так їх будуть вчити любіть Родіну.
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16.04.2024 12:09 Відповісти
То сумно дивитись, але ще сумніше розуміння того що не було зроблено жодно фортифікації щоб його захистити. Де лінія Сирського що дорівнює лінії Суровікіна?
Скільки може продовжуватися воювання одними українцями ???!!!
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16.04.2024 10:42 Відповісти
проти каб яка фортифікація?подивіться відео ще раз.
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16.04.2024 12:00 Відповісти
Що ти верзеш? Аби шось ляпнути! Підробляєш? Ану придумай шось проти КАБів! Це все почалося коли 5 складів нам винесли, а тепер союзнички дрищуть під себе...
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16.04.2024 16:05 Відповісти
😥😠
Святий Боже Спасителю наш, спаси та збережи Украiну та наш народ! 🙏🙏🙏
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16.04.2024 10:43 Відповісти
не спасе, тепер іде розплата за все. Какая разніца, договорімся посредінє, поржать, а перед тим роказували що ми мирні люди і армія не потрібна.
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16.04.2024 11:04 Відповісти
"20.И сказал Господь: вопль Содомский и Гоморрский, велик он, и грех их, тяжел он весьма;

21.сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко Мне, или нет; узнаю.

22.И обратились мужи оттуда и пошли в Содом; Авраам же еще стоял пред лицем Господа.

23.И подошел Авраам и сказал: неужели Ты погубишь праведного с нечестивым?

24.может быть, есть в этом городе пятьдесят праведников? неужели Ты погубишь, и не пощадишь места сего ради пятидесяти праведников, в нем?

25.не может быть, чтобы Ты поступил так, чтобы Ты погубил праведного с нечестивым, чтобы то же было с праведником, что с нечестивым; не может быть от Тебя! Судия всей земли поступит ли неправосудно?

26.Господь сказал: если Я найду в городе Содоме пятьдесят праведников, то Я ради них пощажу все место сие.

29.Авраам продолжал говорить с Ним и сказал: может быть, найдется там сорок? Он сказал: не сделаю того и ради сорока.

31.Авраам сказал: вот, я решился говорить Владыке: может быть, найдется там двадцать? Он сказал: не истреблю ради двадцати.
32.Авраам сказал: да не прогневается Владыка, что я скажу еще однажды: может быть, найдется там десять? Он сказал: не истреблю ради десяти.

33.И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом; Авраам же возвратился в свое место."
Библия Бытие Гл.18


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16.04.2024 17:30 Відповісти
то що Бог прямо так московською мовою строчив ?. Як ці тупі хохли дістають.
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17.04.2024 10:58 Відповісти
Схоже , що так зване "світове товариство, різні обсє, оон, червоний хрест"( і так званий "український уряд" лише роблятть вигляд, що якось переймаються за Україну.
Насправді всі ці "добрі" люди мають на меті знищити всіх українців👈
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16.04.2024 10:47 Відповісти
Невже це вони голосували замість українців в 2019.
Якщо вже говорити, то які партії обирали мешканці цього міста. Які програми.
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16.04.2024 10:52 Відповісти
Ні це українці голосували, і не тільки в 2019, а і в попередні роки: з 1991 року теж голосували, і врешті БАЦ!!!
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16.04.2024 11:02 Відповісти
Не погоджуюсь.
Люди голосували і політики виконували свої обіцянки.
Дешевий газ. Рос мова, культура, тощо.
Хто в нас голосував з євроінтеграцію? Скільки підтримувало вступ в НАТО? Скільки вивчило державну мову?
Зеленський обіцяв зійтись посередині. Теж виконує.
Ніхто нічого від виборця не приховував. Всі були відверті.
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16.04.2024 11:43 Відповісти
так з чим не погоджуєшся? я те саме й сказав. за Чорновола ніхто не проголосував, голосували за кучм-порошенків, то ж останні вибори вже нічого не вирішували, вони стали вишенкою на торті.
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16.04.2024 15:31 Відповісти
Нова тактика рашистів - шоб ЗСУ не могли оказати спротиву у місті - йього просто знищують.
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16.04.2024 10:51 Відповісти
яка вона нова? кацапи так діють з часів знищення Грозного.
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16.04.2024 11:01 Відповісти
Мається на увазі шо зараз ЗСУ стримує рашистів у якихось окопчиках перед містом - шоб наші війскові не могли утримувати їх у місті йього знищують.
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16.04.2024 11:05 Відповісти
Прилюдія до скромного постику Сирського, що там вже захищати було нічого?
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16.04.2024 10:53 Відповісти
А я хочу лише одного. Такого "процвітання " мацкви. А Храм Христа Спасителя виглядав саме так як невеличкий храм у Часовому Ярі. І щоб там стояли і "молились" всі чмобіки і вагнерівці. Хоч руками, хоч ногами, хоч х....ми. Своєму "богу" з болота.
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16.04.2024 10:58 Відповісти
лицемірний підар бункерний.. ЩОБ ТИ І ВСІ КАЦАПИ ЗДОХЛИ!
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16.04.2024 11:32 Відповісти
Донбас прямо "расцвёл".. ((
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16.04.2024 11:33 Відповісти
Фортеця Часів Яр. Далі Фортеця Костянтинівка. А все тому бо у влади фортеці не з мінних полей, рвів, перешкод а з лайна як сама влада та пісень
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16.04.2024 11:44 Відповісти
Підор плєшивий!
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16.04.2024 11:52 Відповісти
Часів Яр-всьо
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16.04.2024 12:32 Відповісти
То про що це? Наступне місто Костянтинівка? Потім Слав'янськ і Краматорськ? А далі??? Барига якось без підтримки Заходу відшукав кошти і відбудував армію, збезпечив її необхідним і кожного місяця звільнів якийсь клаптик території, але зелені брехуни набрехали народу, що все погано і Херпіду знає, як зробити так, щоб звільнити ці облсті і досягнути миру. Зробив? Повірили? Тепер кожного разу будуть повідомлення десь однкового змісту, що "наші сили були малі, а ворог перевжав нас в десять раз, снарядами снищено місто і для збереження життів воїнів, ми покинули місто і відступили на підготовлдені позиції". А підготовлених позицій ніколи не було з 2019 року, просто тупо брехали на своєму марафоні і у відосах. І де ж зупиниться ворог? Чим його будуть зупиняти, якщо США не допоможе? Свою промисловість слугориги навчилися тільки руйнувати, на військові рейки так і не поставили, але до булави Херпіду і його хуцпа прицепилися мертвою хваткою, що і не відірвеш.
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16.04.2024 16:48 Відповісти
 
 