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Новости Видео Война
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Вертолет Ми-8 уничтожен на аэродроме в российской Самаре, - ГУР МО. ВИДЕО

В российском городе Самара на аэродроме "Кряж" был уничтожен вертолет Ми-8.

Об этом сообщили в ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

Російський вертоліт Мі-8

Этот вертолет оккупанты применяли для войны против Украины, в частности для перевозки оружия и личного состава.

Стоимость вертолета такого типа может составлять от 10 до 15 миллионов долларов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Вражескую штурмовую группу из 20 оккупантов разбили воины 28-й ОМБр. ВИДЕО 18+

Автор: 

россия (95502) уничтожение (6909) вертолёт (1105) ГУР (424)


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Топ комментарии
+10
На фото залізна руда. За певних обставин це вертоліт через 1-2 місяці

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17.04.2024 11:22
+7
Чудово!!!
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17.04.2024 11:12
+5
Може місцевих завербували )
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17.04.2024 11:28
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Правила форума Совет форумчан
Чудово!!!
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17.04.2024 11:12 Ответить
Може місцевих завербували )
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17.04.2024 11:28 Ответить
На фото залізна руда. За певних обставин це вертоліт через 1-2 місяці

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17.04.2024 11:22 Ответить
я згоден що треба казати як є. Але тут на відео гелікоптер палає із середини, а поруч немає пожежної машини. Яка вірогідність що цей апарат полетить скоро ?
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17.04.2024 11:46 Ответить
... из которой потом с помощью "философского камня" получается аллюминий
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17.04.2024 12:09 Ответить
та що там гелікоптер, бери вище - зореліт
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17.04.2024 23:29 Ответить
Ах самара - городок,
Беспокойная я,
Беспокойная я,
Успокой ти мєня!

Починаємо заспокоювати!
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17.04.2024 11:31 Ответить
На кого розраховано цю інформаційну мульку🤔🧐😁 Якщо сказано "А", то кажіть вже й "Б", а так ніц не зрозуміло... З таким же успіхом можна зняти, як горить десь вночі сміттєзвалище і гордо заявити, що це палають залишки кремля чи палац у гелєнджику, головне найти дурнів, які в це повірять, хоча з цим контингентом у нас якраз дифіциту немає... на відміну від снарядів та засобів ППО,- дякуємо та низенько кланяємось непохитному дідо Байденюку щодо його залізної підтримки України... ***😝😝😝😝😜🤪
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17.04.2024 11:46 Ответить
Якщо б це був десяток щотижня, то за рік це мінус 500 шт.
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17.04.2024 12:02 Ответить
Расходимся - не будем возбуданиваться!
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17.04.2024 12:11 Ответить
кацапи стверджують, що знову вбили Буданова у Харкові. А може й Сирського.
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17.04.2024 16:37 Ответить
Це на фото вертоліт вже знищений чи ще ні?
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17.04.2024 18:15 Ответить
 
 