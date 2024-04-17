Вертолет Ми-8 уничтожен на аэродроме в российской Самаре, - ГУР МО. ВИДЕО

В российском городе Самара на аэродроме "Кряж" был уничтожен вертолет Ми-8.

Об этом сообщили в ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

Этот вертолет оккупанты применяли для войны против Украины, в частности для перевозки оружия и личного состава.

Стоимость вертолета такого типа может составлять от 10 до 15 миллионов долларов.

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