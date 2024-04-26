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Вертолет Ка-32 сожжен на аэродроме в Москве. Он принадлежал Минобороны РФ, - ГУР МО. ВИДЕО

В ночь на 26 апреля 2024 года на аэродроме "Остафьево" Минобороны РФ в Москве уничтожили многоцелевой вражеский вертолет Ка-32.

Об этом сообщили в ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что аэродром принадлежит Минобороны РФ и эксплуатируется совместно с предприятием "Газпромавиа", входящим в структуру ОАО "Газпром".

"Уничтоженная единица авиационной техники использовалась государством-агрессором в интересах московского авиационного центра, в частности - для поддержки операций российской оккупационной армии", - говорится в сообщении ГУР.

Читайте также: Российский вертолет Ка-27 уничтожен в оккупированном Крыму

Автор: 

россия (95502) уничтожение (6909) вертолёт (1105) ГУР (425)


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Топ комментарии
+21
Бейте по Москве и война закончится через 2 часа с полным выводам российских войск!
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26.04.2024 14:52
+18
Камера! Мотор! Начали! Абдулла, поджигай!
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26.04.2024 14:51
+11
Вкрали обладнання -рештки спалили.
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26.04.2024 14:52
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Камера! Мотор! Начали! Абдулла, поджигай!
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26.04.2024 14:51 Ответить
Вкрали обладнання -рештки спалили.
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26.04.2024 14:52 Ответить
Мабуть, недопалок залишили
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26.04.2024 14:55 Ответить
Бейте по Москве и война закончится через 2 часа с полным выводам российских войск!
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26.04.2024 14:52 Ответить
Схоже, з вашим складом ума легко і весело йдеться по життю.
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26.04.2024 14:55 Ответить
Так ти м-а-асквич, кацапидле?
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26.04.2024 15:21 Ответить
Ні, я ні кацап, і не москвич тим паче. Але у мене зустрічне питання:

От що, ви насправді вважаєте логічною і поважною думку цього пана, який написав "Бейте по Москве и война закончится через 2 часа с полным выводам российских войск!"

Ну, от що, у вас в мізках реально не закралася навіть тінь сумнівів і ви також згодні, що якщо вдарити по москві, то війна закінчиться через 2 години з повним виводом російських війск?

Ну, от чесно?
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27.04.2024 04:36 Ответить
Ви з секти "прості рішення"? В нас такі вже були, і мали багато цікавих ідей: розвести війька, знайти мир у очах якогось Вови, розмінувати щось, закрити кордони комусь, прокласти дороги від кордонів до Київа для чогось...
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27.04.2024 01:43 Ответить
Чому не оба два?
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26.04.2024 14:52 Ответить
залишили на другий сезон, а взагалі - якась маячня
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26.04.2024 14:56 Ответить
в другому насрали ))
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26.04.2024 15:10 Ответить
Тобто, дали привід звинуватити українців у застосуванні "брудної бомби"?
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26.04.2024 15:12 Ответить
Щас кацапня покаже візитки Яроша.
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26.04.2024 14:57 Ответить
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26.04.2024 14:58 Ответить
це був дуже важливий аппарат ..тепер русні точно кабздець
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26.04.2024 15:02 Ответить
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26.04.2024 15:05 Ответить
То не ми!
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26.04.2024 15:10 Ответить
А він точно воєнний? Червоного кольору - це може бути пожежний чи мчс їхнє...
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26.04.2024 15:25 Ответить
Відомча пожежна охорона (газпромівська)...орендований в МО рф
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26.04.2024 16:32 Ответить
Значить можна по газопроводу тепер ввалить))))
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26.04.2024 17:02 Ответить
Потім отримати чорний член у сраці від Остіна і рангом вище...
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26.04.2024 17:44 Ответить
Згадується ,як над кремлем,років з 5 тому, кружляли гвинтокрили,з терміновою посадкою .От тоді дійсно,щось відбувалось.
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26.04.2024 16:47 Ответить
Бьётся в тесной печурке Агонь...
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26.04.2024 16:52 Ответить
Там было два вертолета, на второй вертолет спичек не хватило?
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26.04.2024 17:30 Ответить
ребятушки умнички кто б это ни был, желаю в следующий раз достать до кремля
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26.04.2024 17:35 Ответить
Горять *****...............
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26.04.2024 17:45 Ответить
Хочеться вірити,що це наші! Але, пам"ятаю, хто керує ГУР і в голову приходить одне-буданівщина!
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26.04.2024 18:47 Ответить
буданівщина! і на півставки - вангує ще, на кримській кавовій гуші
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26.04.2024 19:24 Ответить
ДА ГЛАВНОЕ ЭТИХ ПДРОВ С МОСКВЫ НЕ ВЫПУСТИТЬ !!!
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26.04.2024 23:26 Ответить
 
 