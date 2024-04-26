Вертолет Ка-32 сожжен на аэродроме в Москве. Он принадлежал Минобороны РФ, - ГУР МО. ВИДЕО

В ночь на 26 апреля 2024 года на аэродроме "Остафьево" Минобороны РФ в Москве уничтожили многоцелевой вражеский вертолет Ка-32.

Об этом сообщили в ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что аэродром принадлежит Минобороны РФ и эксплуатируется совместно с предприятием "Газпромавиа", входящим в структуру ОАО "Газпром".

"Уничтоженная единица авиационной техники использовалась государством-агрессором в интересах московского авиационного центра, в частности - для поддержки операций российской оккупационной армии", - говорится в сообщении ГУР.

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