Бійці 47-ї ОМБр знищили колону бронетехніки окупантів на Авдіївському напрямку. ВIДЕО
Колона російської бронетехніки знищена воїнами 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Три танки, три БМП, одна МТЛБ плюс піхота вражені та знищені поблизу села Соловйово під Авдіївкою. У тому числі – новий російський танк Т-90М "Прорив".
Топ коментарі
+33 роман #583809
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+7 Анатолий К #427424
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+5 Наталия Гончар
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Але от з останнім танком незрозуміло. Влучень було щонайменш два, але пожежі на борту не було і керованість він не втратив. Чому не показали до уінця відео? Обрізали на тому моменті, де він зупинився і все. Через це виникає купа питань...