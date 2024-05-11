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Бійці 47-ї ОМБр знищили колону бронетехніки окупантів на Авдіївському напрямку. ВIДЕО

Колона російської бронетехніки знищена воїнами 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Три танки, три БМП, одна МТЛБ плюс піхота вражені та знищені поблизу села Соловйово під Авдіївкою. У тому числі – новий російський танк Т-90М "Прорив".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 47 ОМБр лише за один день знищили сім одиниць ворожої техніки. ВIДЕО

Автор: 

танк (2067) дрони (4695) БМП (410) 47 окрема механізована бригада (265)


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Топ коментарі
+33
гарний кадр ,кацапський танк зупинився перед українською табличкою .
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11.05.2024 01:38
+7
Просто молодці, підловили ворога і фактично знищили його техніку. І що для цього потрібно? А просто сміливість, дрони і снаряди. Але Верховний вперто будує дороги і фінансує телемарафон і російськомовний фрідом. Такі пріоритети - в українців перемогти ворога, а у Херпіду більше запудрити мізки, щоб довше управляти стадом.
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11.05.2024 07:27
+5
Орест Лютий - https://www.youtube.com/watch?v=***********
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11.05.2024 03:45
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гарний кадр ,кацапський танк зупинився перед українською табличкою .
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11.05.2024 01:38 Відповісти
дійсно, феєрично вийшло!🤙
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11.05.2024 12:50 Відповісти
як робити правельний танк
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11.05.2024 02:05 Відповісти
Орест Лютий - https://www.youtube.com/watch?v=***********
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11.05.2024 03:45 Відповісти
Відмінна робота! Чим знищили?
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11.05.2024 03:47 Відповісти
Судячи з усього, артилерія + FPV-дрони.

Але от з останнім танком незрозуміло. Влучень було щонайменш два, але пожежі на борту не було і керованість він не втратив. Чому не показали до уінця відео? Обрізали на тому моменті, де він зупинився і все. Через це виникає купа питань...
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11.05.2024 06:07 Відповісти
Танк зупинився, бо влучання було в двигун - танку пзда
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11.05.2024 11:56 Відповісти
Просто молодці, підловили ворога і фактично знищили його техніку. І що для цього потрібно? А просто сміливість, дрони і снаряди. Але Верховний вперто будує дороги і фінансує телемарафон і російськомовний фрідом. Такі пріоритети - в українців перемогти ворога, а у Херпіду більше запудрити мізки, щоб довше управляти стадом.
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11.05.2024 07:27 Відповісти
Останньому дов@бу так голову закружило ,що й башня не витримала, вирішила й собі
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11.05.2024 09:52 Відповісти
Отрицательное "головокружение"...
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11.05.2024 10:06 Відповісти
 
 