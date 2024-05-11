Бійці 47-ї ОМБр знищили колону бронетехніки окупантів на Авдіївському напрямку. ВIДЕО

Колона російської бронетехніки знищена воїнами 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Три танки, три БМП, одна МТЛБ плюс піхота вражені та знищені поблизу села Соловйово під Авдіївкою. У тому числі – новий російський танк Т-90М "Прорив".

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