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Бойцы 47-й ОМБр уничтожили колонну бронетехники оккупантов на Авдеевском направлении. ВИДЕО

Колонна российской бронетехники уничтожена воинами 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Три танка, три БМП, одна МТЛБ плюс пехота поражены и уничтожены вблизи села Соловьево под Авдеевкой. В том числе - новый российский танк Т-90М "Прорыв".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воины 47 ОМБр всего за один день уничтожили семь единиц вражеской техники. ВИДЕО

Автор: 

танк (2256) дроны (3912) БМП (399) 47 отдельная механизированная бригада (262)


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Топ комментарии
+33
гарний кадр ,кацапський танк зупинився перед українською табличкою .
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11.05.2024 01:38
+7
Просто молодці, підловили ворога і фактично знищили його техніку. І що для цього потрібно? А просто сміливість, дрони і снаряди. Але Верховний вперто будує дороги і фінансує телемарафон і російськомовний фрідом. Такі пріоритети - в українців перемогти ворога, а у Херпіду більше запудрити мізки, щоб довше управляти стадом.
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11.05.2024 07:27
+5
Орест Лютий - https://www.youtube.com/watch?v=***********
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11.05.2024 03:45
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гарний кадр ,кацапський танк зупинився перед українською табличкою .
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11.05.2024 01:38 Ответить
дійсно, феєрично вийшло!🤙
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11.05.2024 12:50 Ответить
як робити правельний танк
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11.05.2024 02:05 Ответить
Орест Лютий - https://www.youtube.com/watch?v=***********
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11.05.2024 03:45 Ответить
Відмінна робота! Чим знищили?
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11.05.2024 03:47 Ответить
Судячи з усього, артилерія + FPV-дрони.

Але от з останнім танком незрозуміло. Влучень було щонайменш два, але пожежі на борту не було і керованість він не втратив. Чому не показали до уінця відео? Обрізали на тому моменті, де він зупинився і все. Через це виникає купа питань...
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11.05.2024 06:07 Ответить
Танк зупинився, бо влучання було в двигун - танку пзда
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11.05.2024 11:56 Ответить
Просто молодці, підловили ворога і фактично знищили його техніку. І що для цього потрібно? А просто сміливість, дрони і снаряди. Але Верховний вперто будує дороги і фінансує телемарафон і російськомовний фрідом. Такі пріоритети - в українців перемогти ворога, а у Херпіду більше запудрити мізки, щоб довше управляти стадом.
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11.05.2024 07:27 Ответить
Останньому дов@бу так голову закружило ,що й башня не витримала, вирішила й собі
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11.05.2024 09:52 Ответить
Отрицательное "головокружение"...
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11.05.2024 10:06 Ответить
 
 