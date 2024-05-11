Бойцы 47-й ОМБр уничтожили колонну бронетехники оккупантов на Авдеевском направлении. ВИДЕО
Колонна российской бронетехники уничтожена воинами 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Три танка, три БМП, одна МТЛБ плюс пехота поражены и уничтожены вблизи села Соловьево под Авдеевкой. В том числе - новый российский танк Т-90М "Прорыв".
Топ комментарии
+33 роман #583809
показать весь комментарий11.05.2024 01:38
+7 Анатолий К #427424
показать весь комментарий11.05.2024 07:27
+5 Наталия Гончар
показать весь комментарий11.05.2024 03:45
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але от з останнім танком незрозуміло. Влучень було щонайменш два, але пожежі на борту не було і керованість він не втратив. Чому не показали до уінця відео? Обрізали на тому моменті, де він зупинився і все. Через це виникає купа питань...