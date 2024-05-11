Бойцы 47-й ОМБр уничтожили колонну бронетехники оккупантов на Авдеевском направлении. ВИДЕО

Колонна российской бронетехники уничтожена воинами 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Три танка, три БМП, одна МТЛБ плюс пехота поражены и уничтожены вблизи села Соловьево под Авдеевкой. В том числе - новый российский танк Т-90М "Прорыв".

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