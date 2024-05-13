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Новости Война
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Уничтожено российский вертолет Ка-52 "Аллигатор", - 47 ОМБр

Знищено російський алігатор 13 травня 2024 року

Воины 47 отдельной механизированной бригады приземлили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр бригады.

Как отмечается, его уничтожил зенитный ракетно-артиллерийский дивизион бригады. Стоимость одного такого вертолета составляет $16 млн.

Эту информацию подтверждают в Сухопутных войсках, впрочем никаких подробностей об уничтожении вражеского вертолета пока не указывается.

Также смотрите: Бойцы 47-й ОМБр уничтожили российский танк, как раз ехавший на огневую позицию в районе Красногоровки. ВИДЕО

знищено гелікоптер

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в ночь на 26 апреля 2024 года на аэродроме "Остафьево" Минобороны РФ в Москве уничтожили многоцелевой вражеский вертолет Ка-32.

Автор: 

уничтожение (6860) вертолёт (1103) 47 отдельная механизированная бригада (262)


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Топ комментарии
+21
Алігатори не літають - сказали ЗСУ.
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13.05.2024 12:20
+11
Точно. "Рождённий ползать лєтать нє может".
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13.05.2024 12:21
+10
наразі російський ВПК здатен будувати максимум кілька вертольотів цього типу за рік.
А щодо фінансової точки зору, то виробництво одного такого гелікоптера обходилось російському ВПК буквально в 200 мільйонів рублів збитку. Це "особливості ціноутворення" на продукцію від російського Міноборони, яке було готове купувати Ка-52 лише по 900 мільйонів рублів, у той час як собівартість виробництва складає 1,17 мільярдів рублів за один.
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13.05.2024 12:33
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Да - такого чорта завалити - це дорогого стоіть
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13.05.2024 12:18 Ответить
зараз почнуть "збивати" їх пачками, щоб якось перебити хвилю обурення через відсутність фортифікаційних споруд у харківський області
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13.05.2024 12:24 Ответить
Лол"! Наші військові збивають гвинтокрили щоб запобігти обуренню втікачам в Італію
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13.05.2024 13:22 Ответить
Наші військові збивають гелікоптери, щоб зберегти життя військових і цивільних. А влада у 2020 році, попри санкції, дозволила богуславу продти кацапії більше ста таких моторів, які були встановлені на ці гелікоптери і "Сушки", з яких сьогодні скидають КАБи.
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13.05.2024 15:14 Ответить
а деякі підари хотіли розформувати 47му!!!
але через резонанс не змогли...
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13.05.2024 12:50 Ответить
Вартість одного такого гелікоптера становить $16 млн.
Ніколи не рахуйте російську зброю в грошах.
Бо з суто фінансової точки зору вони можуть по сто таких машин на день будувати.
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13.05.2024 12:20 Ответить
наразі російський ВПК здатен будувати максимум кілька вертольотів цього типу за рік.
А щодо фінансової точки зору, то виробництво одного такого гелікоптера обходилось російському ВПК буквально в 200 мільйонів рублів збитку. Це "особливості ціноутворення" на продукцію від російського Міноборони, яке було готове купувати Ка-52 лише по 900 мільйонів рублів, у той час як собівартість виробництва складає 1,17 мільярдів рублів за один.
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13.05.2024 12:33 Ответить
У них є постійний потік грошей за викопні ресурси.
Але немає достатньої кількості виробничих потужностей і кваліфікованих кадрів.
Над цим вони зараз активно працюють: тисячами закупають станки в Китаї, зробили шалене держзамовлення вишам і технікумам на машинобудівників.
Так що цей маховик лише починає розкручуватись.
Країна буде жити війною.
Нєвзоров сьогодні https://t.me/nevzorovtv/17045 виклав фото рекламного плакату. Стверджує, що такими обклеєна ледь не вся росія.
Чхати вони хотіли на культуру, рівень життя. Війна - тепер їх все.
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13.05.2024 12:37 Ответить
все вищеперелічене вами буде спостерігатись ще довго. Совок теж десятиріччями був обклєєний плакатами, а я майже десять років ходив у школу повз п'тиметрові фанерні літери "слава кпсс". І тоді війни теж велись совєтами скрізь, де совок вважав сферою своїх інтересів.
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13.05.2024 12:49 Ответить
Там гірше.
У совка було б хоча б строітєльство коммунізма, за мір во всьом мірє, за трудовой народ, протів капіталістічєскіх угнєтатєлєй.
Що зараз? Ми всєм дадім пізди, потому что можєм і ето нам пріятно.
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13.05.2024 12:54 Ответить
ви помиляєтесь - ***** з вищепереліченого вами у совка не було, а було теж саме двомислення: мир - це війна, свобода - це рабство.
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13.05.2024 13:09 Ответить
І навіть не декларувалось?
Ви бачили на стінах плакати типу того, що Нєвзоров виклав (таке собі джерело, але логічно)?
СРСР називав себе світовим пугалом? Що його всі мають боятись, потому что мір в труху?
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13.05.2024 13:11 Ответить
взагалі-то *****, що там декларувалось, воно все один до одного схоже на сьогоденну росію. Все така ж сама *****.
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13.05.2024 13:24 Ответить
Не така сама, на жаль.
Немає відмежування від буржуєв на всіх рівнях. Простому народу тепер теж доступні західні плюшки (якщо гроші, звісно, є).
Немає планової економіки, дозволена приватна ініціатива.
Немає дурних міфів про "партія - наш рулєвой на путі к свєтлому коммуністічєскому будущєму", отже, немає в чому розчаровуватись совєтскім гражданам (Чорнобиль і Афган були великим розчаруванням). Русня знає, що влада краде і бреше, тому їх жодним викриттям не шокуєш, звикли.
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13.05.2024 13:31 Ответить
звичайно ви маєте право на свою думку, але я вважаю совок ще більш підлою і ліцемірною формацією, ніж сьогднішня кацапія, ворожість якої до нас була очевидною вже з початку дев'яностих.
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13.05.2024 13:39 Ответить
А я " Слава Труду"))))
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13.05.2024 15:09 Ответить
олди памятають цей фанерний лозунг біля АНТК Антонов по дорозі до перону електрички станції Святошин ))
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13.05.2024 16:15 Ответить
Та екскаватор АТЕК)))
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13.05.2024 16:48 Ответить
ну да, коли у директора АТЕКа був гарний настрій, то він наказував вмикати електродвигун.
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13.05.2024 16:57 Ответить
Робив їм земельну ділянку) Гарний спорткомплекс був)))
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13.05.2024 17:06 Ответить
там непогане футбольне поле було. Навіть краще, ніж "Темп" на Кремінецькій.
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13.05.2024 17:11 Ответить
Теоретично так, а поактично гуй.
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13.05.2024 14:09 Ответить
Про "теоретично" мова і йде. 16 мільйонів для росії при її доходах - ніщо.
Але немає у русні заводів та майстрів, багатьох комплектуючих, щоб з такою швидкістю їх робити.
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13.05.2024 14:13 Ответить
Алігатори не літають - сказали ЗСУ.
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13.05.2024 12:20 Ответить
Точно. "Рождённий ползать лєтать нє может".
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13.05.2024 12:21 Ответить
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13.05.2024 15:10 Ответить
Сьогодні веселий понеділок.
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13.05.2024 12:20 Ответить
а ще не вечiр
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13.05.2024 12:43 Ответить
Давно Алігатори не падали. ЗСУ як завжди не переверені.. Слава ЗСУ.
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13.05.2024 13:12 Ответить
Час прийшов наздоганяти самольоти бо ті занадто непристойно відірвалися в перед
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13.05.2024 13:16 Ответить
Літакопад кацапії продовжується і це супер ,
головне щоби пілоти здохли 😡
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13.05.2024 13:33 Ответить
Ну нарешті ,давненько гелікоптерів не було ,думаю і екіпаж теж здох.
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13.05.2024 14:53 Ответить
Згадувати вартість безглуздя. орки лайно жертимуть, а гроші на війну знайдуть. Їм пів світу за енргоносії та сировину платять.
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13.05.2024 14:58 Ответить
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13.05.2024 15:49 Ответить
Щось давно не було Танцюющего Єнота, Карабаса, Киці з ***** кацапа... Друзі що з Вами??(((
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13.05.2024 17:02 Ответить
 
 