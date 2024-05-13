Уничтожено российский вертолет Ка-52 "Аллигатор", - 47 ОМБр

Воины 47 отдельной механизированной бригады приземлили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр бригады.

Как отмечается, его уничтожил зенитный ракетно-артиллерийский дивизион бригады. Стоимость одного такого вертолета составляет $16 млн.

Эту информацию подтверждают в Сухопутных войсках, впрочем никаких подробностей об уничтожении вражеского вертолета пока не указывается.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в ночь на 26 апреля 2024 года на аэродроме "Остафьево" Минобороны РФ в Москве уничтожили многоцелевой вражеский вертолет Ка-32.