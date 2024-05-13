Уничтожено российский вертолет Ка-52 "Аллигатор", - 47 ОМБр
Воины 47 отдельной механизированной бригады приземлили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр бригады.
Как отмечается, его уничтожил зенитный ракетно-артиллерийский дивизион бригады. Стоимость одного такого вертолета составляет $16 млн.
Эту информацию подтверждают в Сухопутных войсках, впрочем никаких подробностей об уничтожении вражеского вертолета пока не указывается.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в ночь на 26 апреля 2024 года на аэродроме "Остафьево" Минобороны РФ в Москве уничтожили многоцелевой вражеский вертолет Ка-32.
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але через резонанс не змогли...
Ніколи не рахуйте російську зброю в грошах.
Бо з суто фінансової точки зору вони можуть по сто таких машин на день будувати.
А щодо фінансової точки зору, то виробництво одного такого гелікоптера обходилось російському ВПК буквально в 200 мільйонів рублів збитку. Це "особливості ціноутворення" на продукцію від російського Міноборони, яке було готове купувати Ка-52 лише по 900 мільйонів рублів, у той час як собівартість виробництва складає 1,17 мільярдів рублів за один.
Але немає достатньої кількості виробничих потужностей і кваліфікованих кадрів.
Над цим вони зараз активно працюють: тисячами закупають станки в Китаї, зробили шалене держзамовлення вишам і технікумам на машинобудівників.
Так що цей маховик лише починає розкручуватись.
Країна буде жити війною.
Нєвзоров сьогодні https://t.me/nevzorovtv/17045 виклав фото рекламного плакату. Стверджує, що такими обклеєна ледь не вся росія.
Чхати вони хотіли на культуру, рівень життя. Війна - тепер їх все.
У совка було б хоча б строітєльство коммунізма, за мір во всьом мірє, за трудовой народ, протів капіталістічєскіх угнєтатєлєй.
Що зараз? Ми всєм дадім пізди, потому что можєм і ето нам пріятно.
Ви бачили на стінах плакати типу того, що Нєвзоров виклав (таке собі джерело, але логічно)?
СРСР називав себе світовим пугалом? Що його всі мають боятись, потому что мір в труху?
Немає відмежування від буржуєв на всіх рівнях. Простому народу тепер теж доступні західні плюшки (якщо гроші, звісно, є).
Немає планової економіки, дозволена приватна ініціатива.
Немає дурних міфів про "партія - наш рулєвой на путі к свєтлому коммуністічєскому будущєму", отже, немає в чому розчаровуватись совєтскім гражданам (Чорнобиль і Афган були великим розчаруванням). Русня знає, що влада краде і бреше, тому їх жодним викриттям не шокуєш, звикли.
Але немає у русні заводів та майстрів, багатьох комплектуючих, щоб з такою швидкістю їх робити.
головне щоби пілоти здохли 😡