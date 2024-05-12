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Бойцы 47-й ОМБр уничтожили российский танк, как раз ехавший на огневую позицию в районе Красногоровки. ВИДЕО

Воины 47-й отдельной механизированной бригады подразделения Strike Drones Company уничтожили в районе Красногоровки, под Авдеевкой, вражеский танк, ехавший на огневую позицию.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Оккупант закладывает гранату под бронежилет и подрывает себя под Авдеевкой.. ВИДЕО

Автор: 

танк (2256) уничтожение (6916) 47 отдельная механизированная бригада (262)


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Топ комментарии
+23
Бійці 47 ОМБр знищили російський танк, який якраз їхав на вогневу позицію в районі Красногорівки

А нєгуй їхати на вогневу позицію в районі Красногорівки!
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12.05.2024 17:48
+12
Фаер-шоу просто супер. Виконавцям з 47-ї респект. Твльки незрозуміло, який сенс пускати один танк, навіть якщо це перебазування? В світлу пору доби, коли знають що там повно дронів. Русня=смертники!
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12.05.2024 17:52
+11
Гарно!
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12.05.2024 17:50
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Бійці 47 ОМБр знищили російський танк, який якраз їхав на вогневу позицію в районі Красногорівки

А нєгуй їхати на вогневу позицію в районі Красногорівки!
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12.05.2024 17:48 Ответить
Гарно!
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12.05.2024 17:50 Ответить
...по ходу сработала дінамічєская защіта...
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12.05.2024 17:52 Ответить
...походу сдетонував БК
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12.05.2024 17:53 Ответить
нє, нікуа, ето анало говнетная дінаміческая защіта...
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12.05.2024 18:21 Ответить
Фаер-шоу просто супер. Виконавцям з 47-ї респект. Твльки незрозуміло, який сенс пускати один танк, навіть якщо це перебазування? В світлу пору доби, коли знають що там повно дронів. Русня=смертники!
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12.05.2024 17:52 Ответить
Когда уже мировое сообщество поймет что теория войн 1939 - 1945 годов и война 2022 года не изменилась по сей день. Обитатели страны агрессора должны чувствовать на себе ответственность за войну чуствовать через потери и страдания. Белгородская область давно должна быть стерта с лица земли - там должно быть выженное и простреливаемое пространство. Москва и Питер так же должны привыкать жить по подвалам. Вот тогда никакой телевизор не переубедит кацапов что война это хорошо и безопасно. Агрессор не должен прикрываться законами цивилизации - хочешь жить в мире не нападай
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12.05.2024 17:53 Ответить
З таким влучанням бур'яти на самий початок накабздон-шов потрапили! 47-мій - подяка!!!!!
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12.05.2024 18:02 Ответить
Full
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12.05.2024 18:04 Ответить
Это у него в путевом листе прочитали?
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12.05.2024 18:07 Ответить
Це вони, шо, вже Хаймерс на дрончик підвисили.
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12.05.2024 18:15 Ответить
Удачно залетел.
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12.05.2024 19:06 Ответить
Чарівно...)))
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12.05.2024 19:14 Ответить
Яке яскраве самогубство!
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12.05.2024 19:53 Ответить
У тимчасово окупованому https://www.obozrevatel.com/ukr/location/ukraina/donetsk/ Донецьку 11 травня прогриміли вибухи. Вже 12 травня стали відомі перші прізвища ліквідованих росіян, офіцерів ГУ Генштабу РФ, після удару по ресторану Paradise.

За наявною інформацією, ідентифіковані тіла чотирьох офіцерів ЗС РФ.

Двоє з них - з поки що невстановлених в/ч. Ще двоє - з одного з підрозділів 346-ї окремої бригади спеціального призначення ГУ ГШ (в/ч 92154, Сенеж).

А саме:

- Васюков Андрій Юрійович, майор (ГУ ГШ).

- Здаранков Олексій Юрійович, капітан (ГУ ГШ).

- Тюрін Владислав Миколайович, капітан.

- Хасанов Марат Тимурович, ст. лейтенант.
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12.05.2024 20:02 Ответить
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12.05.2024 20:16 Ответить
 
 