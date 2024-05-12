Бойцы 47-й ОМБр уничтожили российский танк, как раз ехавший на огневую позицию в районе Красногоровки. ВИДЕО
Воины 47-й отдельной механизированной бригады подразделения Strike Drones Company уничтожили в районе Красногоровки, под Авдеевкой, вражеский танк, ехавший на огневую позицию.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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А нєгуй їхати на вогневу позицію в районі Красногорівки!
За наявною інформацією, ідентифіковані тіла чотирьох офіцерів ЗС РФ.
Двоє з них - з поки що невстановлених в/ч. Ще двоє - з одного з підрозділів 346-ї окремої бригади спеціального призначення ГУ ГШ (в/ч 92154, Сенеж).
А саме:
- Васюков Андрій Юрійович, майор (ГУ ГШ).
- Здаранков Олексій Юрійович, капітан (ГУ ГШ).
- Тюрін Владислав Миколайович, капітан.
- Хасанов Марат Тимурович, ст. лейтенант.