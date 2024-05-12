Оккупант закладывает гранату под бронежилет и подрывает себя под Авдеевкой.. ВИДЕО
Оккупант заложил гранату под бронежилет и подорвал себя под Авдеевкой. Это сняли бойцы 47-й отдельной механизированной бригады.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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У мене лише одне зауваження: треба було запхати ТРИ гранати. Щоб цю смердючу наволоч розірвало на дрібні шматки...
"Ми повинні створить своєму народу такі умови життя , щоб йому не жаль було вмирать!" (*****)
Если хочешь услышать о себе https://citaty.info/topic/horoshee хорошее - умри. https://citaty.info/man/fridrih-vilgelm-nicshe Фридрих Вильгельм Ницше
от би як в тікток.
всі орки підтримали і повторили
партбілєтамгранатой у серца!" ))
Вони тренуються це робити!