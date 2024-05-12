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Оккупант закладывает гранату под бронежилет и подрывает себя под Авдеевкой.. ВИДЕО

Оккупант заложил гранату под бронежилет и подорвал себя под Авдеевкой. Это сняли бойцы 47-й отдельной механизированной бригады.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант "героически" сопротивлялся украинскому дрону, но был ликвидирован в туалете под Авдеевкой. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19210) самоубийство (999) 47 отдельная механизированная бригада (262)


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Топ комментарии
+26
Гарний флешмоб
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12.05.2024 11:36
+15
"Ми повинні створить нашому народу такі умови життя, щоб люди розуміли - ЩО САМЕ вони захищають!" (маршал Маннергейм)

"Ми повинні створить своєму народу такі умови життя , щоб йому не жаль було вмирать!" (*****)
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12.05.2024 11:46
+13
Чьотко!
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12.05.2024 11:38
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Повторив на біс!
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12.05.2024 11:35 Ответить
Гарний флешмоб
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12.05.2024 11:36 Ответить
Ну і?
А рахунок на табло...
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12.05.2024 11:38 Ответить
Чьотко!
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12.05.2024 11:38 Ответить
Ай, мАлАдЄц🐷🤮
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12.05.2024 11:39 Ответить
В Белгороде минус подъезд... То ли сам, то ли помогли

https://t.me/operativnoZSU/145438?single
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12.05.2024 11:39 Ответить
Оу, гут....зер гууууут
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12.05.2024 11:54 Ответить
Може мокши по накатаній схемі з цукром пішли? Зараз завиють про укропів, що під'їзд підірвали...
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12.05.2024 11:59 Ответить
Все может быть. Вот видео "прилета"/взрыва. Я не специалист, но очень может быть подрыв...

https://t.me/tlknewsua/18159
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12.05.2024 12:05 Ответить
Дивний приліт, Ви праві..хоча і я не спец)) зачекаємо, поки подивляться ті, що шарять..
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12.05.2024 12:20 Ответить
Самовипилялося, бидло кончене.

У мене лише одне зауваження: треба було запхати ТРИ гранати. Щоб цю смердючу наволоч розірвало на дрібні шматки...
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12.05.2024 11:40 Ответить
Навіщо? І однієї вистачило!
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12.05.2024 11:47 Ответить
"Хароший мальчик". Ай молодець.
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12.05.2024 11:40 Ответить
"Ми повинні створить нашому народу такі умови життя, щоб люди розуміли - ЩО САМЕ вони захищають!" (маршал Маннергейм)

"Ми повинні створить своєму народу такі умови життя , щоб йому не жаль було вмирать!" (*****)
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12.05.2024 11:46 Ответить
якби так дебілів так 200 000 шт. на лінії фронту зробили ,або в учебке - був би ефект.....
Если хочешь услышать о себе https://citaty.info/topic/horoshee хорошее - умри. https://citaty.info/man/fridrih-vilgelm-nicshe Фридрих Вильгельм Ницше
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12.05.2024 14:38 Ответить
І це треба було їхати до нас? Треба було десь в своєму мухосранську таке витворити, та й ще дружків з собою забрати
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12.05.2024 11:46 Ответить
щось зачастили підари самоубіваться саме гранатами.....
от би як в тікток.
всі орки підтримали і повторили
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12.05.2024 11:49 Ответить
Та може і роблять, як у тік току..мокши ж ******* всілякі дебілізми повторювати)))
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12.05.2024 12:21 Ответить
Це говорить лише про одне- вони знають, шо при поранені вони нахер нікому не треба і їм свої не допоможуть. Які ж вони жалюгідні !
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12.05.2024 11:54 Ответить
Дегенерати вони .... тупі дегенерати.
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12.05.2024 12:25 Ответить
Ось цікаво, чи могли би повторити цей хвокус Соловьйов і Скабєєва, які засрали мізки цьому розірваному організму.
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12.05.2024 11:59 Ответить
"c партбілєтам гранатой у серца!" ))
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12.05.2024 12:08 Ответить
Робота кацапського ППО в Бєлгороді
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12.05.2024 12:08 Ответить
Растения жалко, столько зелёных побегов безвинно пострадали от этого свино рашиста...
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12.05.2024 12:33 Ответить
дурне приїхало в турне
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12.05.2024 12:36 Ответить
Краще б підірвав тих виродків, які його відправили воювати
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12.05.2024 12:39 Ответить
Це повинен зробити кожен росіянин, не виходячи зі свого будинку!
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12.05.2024 12:43 Ответить
Прямо в серце..... Це не 9 гр
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12.05.2024 12:44 Ответить
Вони точно там всі НАКОЛОТІ. Здрава людина так не зробить. Хоч би що було. Смерть треба приймати гідно і дивитись їй в очі.
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12.05.2024 12:56 Ответить
....яке прикре sамогубSтво ........👍
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12.05.2024 13:05 Ответить
Одно не понятно , оно что не могло на россии самоубится ?
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12.05.2024 13:16 Ответить
Це дійсно справжній патріот фашистської *********, в його школі йому портрет повісять… тільки одного не врахував орк - за його героїчне самогубство родина не отримує ні копійки, бо самогубець він і в Африці самогубець!!! І йому добре і міністерству оборони не кутової бо нічого сплачувати не треба!!! Олєнєвод ще один будиночок для молодшою донечки на Рубльовці побудує
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12.05.2024 14:52 Ответить
ванькі ще шашлик пожарять.................
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12.05.2024 15:05 Ответить
відточені рухи та впевнена поведінка.

Вони тренуються це робити!
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12.05.2024 15:22 Ответить
Їх так вчать, є окрема інструкція з цього приводу. Нормальна така - бошку відірвало, документи у внутрішній кишені розірвало на дрібні шматки і ніхто не встановить особу трупа(нічого не кажіть про генетичну експертизу у Мордорі!). Толково придумали, щоб не виплачувати гробові))
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12.05.2024 21:10 Ответить
идиот-надо было это сделать там где гранату взял и забрал бы с собой ещё пару орков за компанию.
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13.05.2024 15:39 Ответить
 
 