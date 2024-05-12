Оккупант закладывает гранату под бронежилет и подрывает себя под Авдеевкой.. ВИДЕО

Оккупант заложил гранату под бронежилет и подорвал себя под Авдеевкой. Это сняли бойцы 47-й отдельной механизированной бригады.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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