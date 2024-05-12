Окупант закладає гранату під бронежилет та підриває себе під Авдіївкою. ВIДЕО
Окупант заклав гранату під бронежилет та підірвав себе під Авдіївкою. Це зафільмували бійці 47-ої окремої механізованої бригади.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+26 Dmitriy Prudko
показати весь коментар12.05.2024 11:36
+15 Яр Холодний
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+13 olko11 olko
показати весь коментар12.05.2024 11:38
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У мене лише одне зауваження: треба було запхати ТРИ гранати. Щоб цю смердючу наволоч розірвало на дрібні шматки...
"Ми повинні створить своєму народу такі умови життя , щоб йому не жаль було вмирать!" (*****)
Если хочешь услышать о себе https://citaty.info/topic/horoshee хорошее - умри. https://citaty.info/man/fridrih-vilgelm-nicshe Фридрих Вильгельм Ницше
от би як в тікток.
всі орки підтримали і повторили
партбілєтамгранатой у серца!" ))
Вони тренуються це робити!