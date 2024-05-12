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Окупант закладає гранату під бронежилет та підриває себе під Авдіївкою. ВIДЕО

Окупант заклав гранату під бронежилет та підірвав себе під Авдіївкою. Це зафільмували бійці 47-ої окремої механізованої бригади.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Росіянин закладає гранату під бронежилет та підриває себе. ВIДЕО

Дивіться також: Окупант "героїчно" чинив опір українському дрону, але був ліквідований в туалеті під Авдіївкою. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) самогубство (633) 47 окрема механізована бригада (265)


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Топ коментарі
+26
Гарний флешмоб
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12.05.2024 11:36
+15
"Ми повинні створить нашому народу такі умови життя, щоб люди розуміли - ЩО САМЕ вони захищають!" (маршал Маннергейм)

"Ми повинні створить своєму народу такі умови життя , щоб йому не жаль було вмирать!" (*****)
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12.05.2024 11:46
+13
Чьотко!
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12.05.2024 11:38
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Повторив на біс!
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12.05.2024 11:35 Відповісти
Гарний флешмоб
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12.05.2024 11:36 Відповісти
Ну і?
А рахунок на табло...
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12.05.2024 11:38 Відповісти
Чьотко!
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12.05.2024 11:38 Відповісти
Ай, мАлАдЄц🐷🤮
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12.05.2024 11:39 Відповісти
В Белгороде минус подъезд... То ли сам, то ли помогли

https://t.me/operativnoZSU/145438?single
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12.05.2024 11:39 Відповісти
Оу, гут....зер гууууут
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12.05.2024 11:54 Відповісти
Може мокши по накатаній схемі з цукром пішли? Зараз завиють про укропів, що під'їзд підірвали...
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12.05.2024 11:59 Відповісти
Все может быть. Вот видео "прилета"/взрыва. Я не специалист, но очень может быть подрыв...

https://t.me/tlknewsua/18159
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12.05.2024 12:05 Відповісти
Дивний приліт, Ви праві..хоча і я не спец)) зачекаємо, поки подивляться ті, що шарять..
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12.05.2024 12:20 Відповісти
Самовипилялося, бидло кончене.

У мене лише одне зауваження: треба було запхати ТРИ гранати. Щоб цю смердючу наволоч розірвало на дрібні шматки...
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12.05.2024 11:40 Відповісти
Навіщо? І однієї вистачило!
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12.05.2024 11:47 Відповісти
"Хароший мальчик". Ай молодець.
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12.05.2024 11:40 Відповісти
"Ми повинні створить нашому народу такі умови життя, щоб люди розуміли - ЩО САМЕ вони захищають!" (маршал Маннергейм)

"Ми повинні створить своєму народу такі умови життя , щоб йому не жаль було вмирать!" (*****)
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12.05.2024 11:46 Відповісти
якби так дебілів так 200 000 шт. на лінії фронту зробили ,або в учебке - був би ефект.....
Если хочешь услышать о себе https://citaty.info/topic/horoshee хорошее - умри. https://citaty.info/man/fridrih-vilgelm-nicshe Фридрих Вильгельм Ницше
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12.05.2024 14:38 Відповісти
І це треба було їхати до нас? Треба було десь в своєму мухосранську таке витворити, та й ще дружків з собою забрати
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12.05.2024 11:46 Відповісти
щось зачастили підари самоубіваться саме гранатами.....
от би як в тікток.
всі орки підтримали і повторили
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12.05.2024 11:49 Відповісти
Та може і роблять, як у тік току..мокши ж ******* всілякі дебілізми повторювати)))
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12.05.2024 12:21 Відповісти
Це говорить лише про одне- вони знають, шо при поранені вони нахер нікому не треба і їм свої не допоможуть. Які ж вони жалюгідні !
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12.05.2024 11:54 Відповісти
Дегенерати вони .... тупі дегенерати.
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12.05.2024 12:25 Відповісти
Ось цікаво, чи могли би повторити цей хвокус Соловьйов і Скабєєва, які засрали мізки цьому розірваному організму.
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12.05.2024 11:59 Відповісти
"c партбілєтам гранатой у серца!" ))
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12.05.2024 12:08 Відповісти
Робота кацапського ППО в Бєлгороді
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12.05.2024 12:08 Відповісти
Растения жалко, столько зелёных побегов безвинно пострадали от этого свино рашиста...
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12.05.2024 12:33 Відповісти
дурне приїхало в турне
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12.05.2024 12:36 Відповісти
Краще б підірвав тих виродків, які його відправили воювати
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12.05.2024 12:39 Відповісти
Це повинен зробити кожен росіянин, не виходячи зі свого будинку!
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12.05.2024 12:43 Відповісти
Прямо в серце..... Це не 9 гр
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12.05.2024 12:44 Відповісти
Вони точно там всі НАКОЛОТІ. Здрава людина так не зробить. Хоч би що було. Смерть треба приймати гідно і дивитись їй в очі.
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12.05.2024 12:56 Відповісти
....яке прикре sамогубSтво ........👍
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12.05.2024 13:05 Відповісти
Одно не понятно , оно что не могло на россии самоубится ?
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12.05.2024 13:16 Відповісти
Це дійсно справжній патріот фашистської *********, в його школі йому портрет повісять… тільки одного не врахував орк - за його героїчне самогубство родина не отримує ні копійки, бо самогубець він і в Африці самогубець!!! І йому добре і міністерству оборони не кутової бо нічого сплачувати не треба!!! Олєнєвод ще один будиночок для молодшою донечки на Рубльовці побудує
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12.05.2024 14:52 Відповісти
ванькі ще шашлик пожарять.................
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12.05.2024 15:05 Відповісти
відточені рухи та впевнена поведінка.

Вони тренуються це робити!
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12.05.2024 15:22 Відповісти
Їх так вчать, є окрема інструкція з цього приводу. Нормальна така - бошку відірвало, документи у внутрішній кишені розірвало на дрібні шматки і ніхто не встановить особу трупа(нічого не кажіть про генетичну експертизу у Мордорі!). Толково придумали, щоб не виплачувати гробові))
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12.05.2024 21:10 Відповісти
идиот-надо было это сделать там где гранату взял и забрал бы с собой ещё пару орков за компанию.
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13.05.2024 15:39 Відповісти
 
 