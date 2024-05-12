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Окупант "героїчно" чинив опір українському дрону, але був ліквідований в туалеті під Авдіївкою. ВIДЕО

Бійці роти ударних БпЛА Strike Drones Company 47-ої окремої механізованої бригади ліквідували окупанта, який в цей час був у вуличному туалеті під Авдіївкою.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ

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Автор: 

Авдіївка (2342) 47 окрема механізована бригада (265)


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Топ коментарі
+20
А шо таке? Підор чітко виконав завєти *****. Все по правилам.
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12.05.2024 10:45
+20
Заздалегідь перепрошую за цитовану істоту, проте як кажуть з пісні слів не викинеш...
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12.05.2024 10:45
+18
"Мочать і в сартірє", як говорило терорист і вбивця номер один в світі.
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12.05.2024 10:45
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А шо таке? Підор чітко виконав завєти *****. Все по правилам.
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12.05.2024 10:45 Відповісти
...міцна споруда виявилась... будували на совість, з урахуванням всіх непередбачуваних обставин...
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12.05.2024 11:08 Відповісти
Так отож. То не сарай пожилений з дзюркою. Тому і размазало кацапа по стінах.
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12.05.2024 11:35 Відповісти
"По "мощам" и "елей"!" (Слова останнього патріарха всеросійського Тихона - коли йому доповіли що з-за пробитої випадково труби каналізації Мавзолей Леніна затопило нечистотами)
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12.05.2024 11:51 Відповісти
Пішов посцять, побачив птаху з біолалораторії всрався.
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12.05.2024 14:41 Відповісти
Завалили, наглого, самоуверенного кабана:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cpomy9/ua_63rd_mechanized_brigade_used_an_fpv_strike/

Ибо не..уй шастать!
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13.05.2024 02:05 Відповісти
Заздалегідь перепрошую за цитовану істоту, проте як кажуть з пісні слів не викинеш...
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12.05.2024 10:45 Відповісти
Скільки мирних людей воно вбило під приводом боротьби з терористами.
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12.05.2024 10:53 Відповісти
"Мочать і в сартірє", як говорило терорист і вбивця номер один в світі.
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12.05.2024 10:45 Відповісти
Мда- якась гівняна вийшла смерть
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12.05.2024 10:47 Відповісти
Як жив так і здох... Гівно до гівна, амінь 🤔🧐😁🇷🇺💩💩💩💩💩💩💩💩
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12.05.2024 12:30 Відповісти
Откуковался Отстуловался Гриня...
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12.05.2024 10:47 Відповісти
Угу....Каловые камни так внезапно вышли,что он и сам не ожидал.
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12.05.2024 19:47 Відповісти
Ой как смешно и весело,наливай за каву в Ялте,а то что в харьковской области разрушается жилье у тысяч людей,враг наступает,никаких минных полей и оборонсооружений нет - да и х с ним.
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12.05.2024 10:49 Відповісти
Та ні. Тут якраз про всі проблеми у армії регулярно пишуть без цензури і максимально відверто. У Бутусова стійке переконання в цій області нічого не приховувати щоб мати змогу вирішити проблему, а не замовчати її.
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12.05.2024 10:55 Відповісти
В последнее время все изменилось,теперь это филиал марафона.
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12.05.2024 10:58 Відповісти
З укрправдою поки що не порівняти. Ті взагалі продалися.
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12.05.2024 11:00 Відповісти
Бут движется в ту сторону.
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12.05.2024 11:01 Відповісти
А ви кацап?
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12.05.2024 11:24 Відповісти
А що не видно? смерть кацапні не радує тільки таку ж саму кацапню.
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12.05.2024 11:47 Відповісти
То що ти тут робиш? Тебе тут насильно не тримають!
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12.05.2024 11:53 Відповісти
Так, смерть кацапської мерзоти це завжди весело і смішно.
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12.05.2024 11:46 Відповісти
Я цiлодобово слiдкую, що відбувається на кордонi
Харьковщинi... Думаю, що всi дорослi сумчани дуже
переживають за нашiх сусiдiв... 😥 Суми
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12.05.2024 16:09 Відповісти
Он что, обратился в козла? Коперфильд! Вернее будет сказать, раз в сортире, то Копрофильд
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12.05.2024 10:50 Відповісти
Нет. То его корефан за бухлом ходил. Приходит, а тут такое
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12.05.2024 13:40 Відповісти
Г+Г
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12.05.2024 10:52 Відповісти
Як жив, в таких же умовах і здох.
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12.05.2024 10:54 Відповісти
Кролик перелякався...
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12.05.2024 10:59 Відповісти
Замочили в сортирі. Кацапоскрєпно.
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12.05.2024 11:01 Відповісти
фу якi "важливi новини" розмiщують на "цензорi". цiкаво де ця сама "пiд-Авдiївка" ще в Новоархангельскому, чи вже бiля Покровська? А п#дари луплять КАБ-ами по житлових кварталах - вiдчуйте рiзницю.
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12.05.2024 11:01 Відповісти
Новини про ворога - захопили кілька сотень квадратних кілометрів території , наступають , знищують чергове місто кабами . Новини про успіхи - збили кілька безпілотників , знищили орка в туалеті . Щось такі новини не дуже надихають .
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12.05.2024 11:10 Відповісти
Козла жаль.
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12.05.2024 11:11 Відповісти
Превратился в кролика...
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12.05.2024 11:12 Відповісти
А шо там вилізло в кінці...коза як кролик..
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12.05.2024 11:23 Відповісти
все як х_у_й_л_о обіцяло, в "сортірє"
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12.05.2024 11:26 Відповісти
Які рідні долі ..
Гоголь Микола Васильович (1809, Сорочинці - 1852, мацква)

пупкін іван іванович (1990, кіслодрищєнск - 2024, туалєт під авдєєвкою)
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12.05.2024 11:37 Відповісти
Чому не носив мангал від дронів
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12.05.2024 12:28 Відповісти
Пішов посрать і серце стало.
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12.05.2024 12:57 Відповісти
Я побачив, що він перевтілився у свиню.
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12.05.2024 13:00 Відповісти
.... ЕТА ОГАЛТЄЛАЯ руSSo - фобія ..... .....
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12.05.2024 13:15 Відповісти
Українці, вам сміш
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12.05.2024 13:25 Відповісти
Як Ленiн у Мавзалеi
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12.05.2024 15:05 Відповісти
Смерть гівняча, погоджуюсь, але наші оператори інших цілей немають? Бавляться в танчики, чи в заклад? Показують відео, коли одним, або двома дрона ми знищують одного москаля, це адекватно? Москаль= дрон? Хоча наш Найвеличніший, Найверховніший, Найневтікнійший обіцяв 1000000 дронів, блажен хто вірує.
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12.05.2024 15:16 Відповісти
PS. Про Азов, Червінського, про Журавля, не говоримо?
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12.05.2024 15:24 Відповісти
В конце, похоже, принял естественный облик какой-то свинособаки.
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12.05.2024 19:45 Відповісти
Кацапу в сортірі ,
наші хлопці дали моцно проср@ться на все життя
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12.05.2024 20:04 Відповісти
Так як і закликав ваш плешивий гітлер кацапи - мочити ворога у сортирі! От щастя загинути у сортирі з лайном, міг би таке зробити у своєму мухосранську, нащо було для цього за тисячі кілометрів в Україну пертися???
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12.05.2024 20:45 Відповісти
 
 