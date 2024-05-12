Окупант "героїчно" чинив опір українському дрону, але був ліквідований в туалеті під Авдіївкою. ВIДЕО

Бійці роти ударних БпЛА Strike Drones Company 47-ої окремої механізованої бригади ліквідували окупанта, який в цей час був у вуличному туалеті під Авдіївкою.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ

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