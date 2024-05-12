Окупант "героїчно" чинив опір українському дрону, але був ліквідований в туалеті під Авдіївкою. ВIДЕО
Бійці роти ударних БпЛА Strike Drones Company 47-ої окремої механізованої бригади ліквідували окупанта, який в цей час був у вуличному туалеті під Авдіївкою.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ
Топ коментарі
+20 phantom4
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+20 Muni
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+18 Анатолий К #427424
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https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cpomy9/ua_63rd_mechanized_brigade_used_an_fpv_strike/
Ибо не..уй шастать!
ОткуковалсяОтстуловался Гриня...
Харьковщинi... Думаю, що всi дорослi сумчани дуже
переживають за нашiх сусiдiв... 😥 Суми
Гоголь Микола Васильович (1809, Сорочинці - 1852, мацква)
пупкін іван іванович (1990, кіслодрищєнск - 2024, туалєт під авдєєвкою)
наші хлопці дали моцно проср@ться на все життя