Оккупант "героически" сопротивлялся украинскому дрону, но был ликвидирован в туалете под Авдеевкой. ВИДЕО

Бойцы роты ударных БпЛА Strike Drones Company 47-й отдельной механизированной бригады ликвидировали оккупанта, который в это время был в уличном туалете под Авдеевкой.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ

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