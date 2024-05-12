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Оккупант "героически" сопротивлялся украинскому дрону, но был ликвидирован в туалете под Авдеевкой. ВИДЕО

Бойцы роты ударных БпЛА Strike Drones Company 47-й отдельной механизированной бригады ликвидировали оккупанта, который в это время был в уличном туалете под Авдеевкой.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ

Также смотрите: Обострение на Харьковщине показывает, насколько важны своевременно построенные фортификации, - Порошенко. ВИДЕО

Автор: 

Авдеевка (2444) 47 отдельная механизированная бригада (262)


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Топ комментарии
+20
А шо таке? Підор чітко виконав завєти *****. Все по правилам.
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12.05.2024 10:45
+20
Заздалегідь перепрошую за цитовану істоту, проте як кажуть з пісні слів не викинеш...
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12.05.2024 10:45
+18
"Мочать і в сартірє", як говорило терорист і вбивця номер один в світі.
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12.05.2024 10:45
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А шо таке? Підор чітко виконав завєти *****. Все по правилам.
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12.05.2024 10:45 Ответить
...міцна споруда виявилась... будували на совість, з урахуванням всіх непередбачуваних обставин...
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12.05.2024 11:08 Ответить
Так отож. То не сарай пожилений з дзюркою. Тому і размазало кацапа по стінах.
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12.05.2024 11:35 Ответить
"По "мощам" и "елей"!" (Слова останнього патріарха всеросійського Тихона - коли йому доповіли що з-за пробитої випадково труби каналізації Мавзолей Леніна затопило нечистотами)
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12.05.2024 11:51 Ответить
Пішов посцять, побачив птаху з біолалораторії всрався.
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12.05.2024 14:41 Ответить
Завалили, наглого, самоуверенного кабана:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cpomy9/ua_63rd_mechanized_brigade_used_an_fpv_strike/

Ибо не..уй шастать!
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13.05.2024 02:05 Ответить
Заздалегідь перепрошую за цитовану істоту, проте як кажуть з пісні слів не викинеш...
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12.05.2024 10:45 Ответить
Скільки мирних людей воно вбило під приводом боротьби з терористами.
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12.05.2024 10:53 Ответить
"Мочать і в сартірє", як говорило терорист і вбивця номер один в світі.
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12.05.2024 10:45 Ответить
Мда- якась гівняна вийшла смерть
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12.05.2024 10:47 Ответить
Як жив так і здох... Гівно до гівна, амінь 🤔🧐😁🇷🇺💩💩💩💩💩💩💩💩
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12.05.2024 12:30 Ответить
Откуковался Отстуловался Гриня...
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12.05.2024 10:47 Ответить
Угу....Каловые камни так внезапно вышли,что он и сам не ожидал.
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12.05.2024 19:47 Ответить
Ой как смешно и весело,наливай за каву в Ялте,а то что в харьковской области разрушается жилье у тысяч людей,враг наступает,никаких минных полей и оборонсооружений нет - да и х с ним.
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12.05.2024 10:49 Ответить
Та ні. Тут якраз про всі проблеми у армії регулярно пишуть без цензури і максимально відверто. У Бутусова стійке переконання в цій області нічого не приховувати щоб мати змогу вирішити проблему, а не замовчати її.
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12.05.2024 10:55 Ответить
В последнее время все изменилось,теперь это филиал марафона.
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12.05.2024 10:58 Ответить
З укрправдою поки що не порівняти. Ті взагалі продалися.
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12.05.2024 11:00 Ответить
Бут движется в ту сторону.
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12.05.2024 11:01 Ответить
А ви кацап?
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12.05.2024 11:24 Ответить
А що не видно? смерть кацапні не радує тільки таку ж саму кацапню.
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12.05.2024 11:47 Ответить
То що ти тут робиш? Тебе тут насильно не тримають!
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12.05.2024 11:53 Ответить
Так, смерть кацапської мерзоти це завжди весело і смішно.
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12.05.2024 11:46 Ответить
Я цiлодобово слiдкую, що відбувається на кордонi
Харьковщинi... Думаю, що всi дорослi сумчани дуже
переживають за нашiх сусiдiв... 😥 Суми
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12.05.2024 16:09 Ответить
Он что, обратился в козла? Коперфильд! Вернее будет сказать, раз в сортире, то Копрофильд
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12.05.2024 10:50 Ответить
Нет. То его корефан за бухлом ходил. Приходит, а тут такое
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12.05.2024 13:40 Ответить
Г+Г
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12.05.2024 10:52 Ответить
Як жив, в таких же умовах і здох.
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12.05.2024 10:54 Ответить
Кролик перелякався...
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12.05.2024 10:59 Ответить
Замочили в сортирі. Кацапоскрєпно.
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12.05.2024 11:01 Ответить
фу якi "важливi новини" розмiщують на "цензорi". цiкаво де ця сама "пiд-Авдiївка" ще в Новоархангельскому, чи вже бiля Покровська? А п#дари луплять КАБ-ами по житлових кварталах - вiдчуйте рiзницю.
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12.05.2024 11:01 Ответить
Новини про ворога - захопили кілька сотень квадратних кілометрів території , наступають , знищують чергове місто кабами . Новини про успіхи - збили кілька безпілотників , знищили орка в туалеті . Щось такі новини не дуже надихають .
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12.05.2024 11:10 Ответить
Козла жаль.
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12.05.2024 11:11 Ответить
Превратился в кролика...
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12.05.2024 11:12 Ответить
А шо там вилізло в кінці...коза як кролик..
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12.05.2024 11:23 Ответить
все як х_у_й_л_о обіцяло, в "сортірє"
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12.05.2024 11:26 Ответить
Які рідні долі ..
Гоголь Микола Васильович (1809, Сорочинці - 1852, мацква)

пупкін іван іванович (1990, кіслодрищєнск - 2024, туалєт під авдєєвкою)
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12.05.2024 11:37 Ответить
Чому не носив мангал від дронів
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12.05.2024 12:28 Ответить
Пішов посрать і серце стало.
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12.05.2024 12:57 Ответить
Я побачив, що він перевтілився у свиню.
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12.05.2024 13:00 Ответить
.... ЕТА ОГАЛТЄЛАЯ руSSo - фобія ..... .....
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12.05.2024 13:15 Ответить
Українці, вам сміш
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12.05.2024 13:25 Ответить
Як Ленiн у Мавзалеi
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12.05.2024 15:05 Ответить
Смерть гівняча, погоджуюсь, але наші оператори інших цілей немають? Бавляться в танчики, чи в заклад? Показують відео, коли одним, або двома дрона ми знищують одного москаля, це адекватно? Москаль= дрон? Хоча наш Найвеличніший, Найверховніший, Найневтікнійший обіцяв 1000000 дронів, блажен хто вірує.
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12.05.2024 15:16 Ответить
PS. Про Азов, Червінського, про Журавля, не говоримо?
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12.05.2024 15:24 Ответить
В конце, похоже, принял естественный облик какой-то свинособаки.
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12.05.2024 19:45 Ответить
Кацапу в сортірі ,
наші хлопці дали моцно проср@ться на все життя
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12.05.2024 20:04 Ответить
Так як і закликав ваш плешивий гітлер кацапи - мочити ворога у сортирі! От щастя загинути у сортирі з лайном, міг би таке зробити у своєму мухосранську, нащо було для цього за тисячі кілометрів в Україну пертися???
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12.05.2024 20:45 Ответить
 
 