Оккупант "героически" сопротивлялся украинскому дрону, но был ликвидирован в туалете под Авдеевкой. ВИДЕО
Бойцы роты ударных БпЛА Strike Drones Company 47-й отдельной механизированной бригады ликвидировали оккупанта, который в это время был в уличном туалете под Авдеевкой.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ
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https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cpomy9/ua_63rd_mechanized_brigade_used_an_fpv_strike/
Ибо не..уй шастать!
ОткуковалсяОтстуловался Гриня...
Харьковщинi... Думаю, що всi дорослi сумчани дуже
переживають за нашiх сусiдiв... 😥 Суми
Гоголь Микола Васильович (1809, Сорочинці - 1852, мацква)
пупкін іван іванович (1990, кіслодрищєнск - 2024, туалєт під авдєєвкою)
наші хлопці дали моцно проср@ться на все життя