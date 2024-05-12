Бійці 47 ОМБр знищили російський танк, який якраз їхав на вогневу позицію в районі Красногорівки. ВIДЕО
Воїни 47-ї окремої механізованої бригади підрозділу Strike Drones Company знищили в районі Красногорівки, що під Авдіївкою, ворожий танк, який якраз їхав на вогневу позицію.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+23 Алекс Скела
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+12 Виктор Стеценко #457307
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+11 Anna Agus #575740
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А нєгуй їхати на вогневу позицію в районі Красногорівки!
За наявною інформацією, ідентифіковані тіла чотирьох офіцерів ЗС РФ.
Двоє з них - з поки що невстановлених в/ч. Ще двоє - з одного з підрозділів 346-ї окремої бригади спеціального призначення ГУ ГШ (в/ч 92154, Сенеж).
А саме:
- Васюков Андрій Юрійович, майор (ГУ ГШ).
- Здаранков Олексій Юрійович, капітан (ГУ ГШ).
- Тюрін Владислав Миколайович, капітан.
- Хасанов Марат Тимурович, ст. лейтенант.