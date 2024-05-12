Бійці 47 ОМБр знищили російський танк, який якраз їхав на вогневу позицію в районі Красногорівки. ВIДЕО

Воїни 47-ї окремої механізованої бригади підрозділу Strike Drones Company знищили в районі Красногорівки, що під Авдіївкою, ворожий танк, який якраз їхав на вогневу позицію.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

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