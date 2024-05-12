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Бійці 47 ОМБр знищили російський танк, який якраз їхав на вогневу позицію в районі Красногорівки. ВIДЕО

Воїни 47-ї окремої механізованої бригади підрозділу Strike Drones Company знищили в районі Красногорівки, що під Авдіївкою, ворожий танк, який якраз їхав на вогневу позицію.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Окупант підірвався на мотоциклі, наїхавши на дистанційну міну, яку розмістили прикордонники. ВIДЕО

Автор: 

танк (2067) знищення (7235) 47 окрема механізована бригада (265)


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Топ коментарі
+23
Бійці 47 ОМБр знищили російський танк, який якраз їхав на вогневу позицію в районі Красногорівки

А нєгуй їхати на вогневу позицію в районі Красногорівки!
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12.05.2024 17:48
+12
Фаер-шоу просто супер. Виконавцям з 47-ї респект. Твльки незрозуміло, який сенс пускати один танк, навіть якщо це перебазування? В світлу пору доби, коли знають що там повно дронів. Русня=смертники!
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12.05.2024 17:52
+11
Гарно!
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12.05.2024 17:50
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Бійці 47 ОМБр знищили російський танк, який якраз їхав на вогневу позицію в районі Красногорівки

А нєгуй їхати на вогневу позицію в районі Красногорівки!
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12.05.2024 17:48 Відповісти
Гарно!
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12.05.2024 17:50 Відповісти
...по ходу сработала дінамічєская защіта...
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12.05.2024 17:52 Відповісти
...походу сдетонував БК
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12.05.2024 17:53 Відповісти
нє, нікуа, ето анало говнетная дінаміческая защіта...
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12.05.2024 18:21 Відповісти
Фаер-шоу просто супер. Виконавцям з 47-ї респект. Твльки незрозуміло, який сенс пускати один танк, навіть якщо це перебазування? В світлу пору доби, коли знають що там повно дронів. Русня=смертники!
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12.05.2024 17:52 Відповісти
Когда уже мировое сообщество поймет что теория войн 1939 - 1945 годов и война 2022 года не изменилась по сей день. Обитатели страны агрессора должны чувствовать на себе ответственность за войну чуствовать через потери и страдания. Белгородская область давно должна быть стерта с лица земли - там должно быть выженное и простреливаемое пространство. Москва и Питер так же должны привыкать жить по подвалам. Вот тогда никакой телевизор не переубедит кацапов что война это хорошо и безопасно. Агрессор не должен прикрываться законами цивилизации - хочешь жить в мире не нападай
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12.05.2024 17:53 Відповісти
З таким влучанням бур'яти на самий початок накабздон-шов потрапили! 47-мій - подяка!!!!!
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12.05.2024 18:02 Відповісти
Full
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12.05.2024 18:04 Відповісти
Это у него в путевом листе прочитали?
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12.05.2024 18:07 Відповісти
Це вони, шо, вже Хаймерс на дрончик підвисили.
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12.05.2024 18:15 Відповісти
Удачно залетел.
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12.05.2024 19:06 Відповісти
Чарівно...)))
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12.05.2024 19:14 Відповісти
Яке яскраве самогубство!
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12.05.2024 19:53 Відповісти
У тимчасово окупованому https://www.obozrevatel.com/ukr/location/ukraina/donetsk/ Донецьку 11 травня прогриміли вибухи. Вже 12 травня стали відомі перші прізвища ліквідованих росіян, офіцерів ГУ Генштабу РФ, після удару по ресторану Paradise.

За наявною інформацією, ідентифіковані тіла чотирьох офіцерів ЗС РФ.

Двоє з них - з поки що невстановлених в/ч. Ще двоє - з одного з підрозділів 346-ї окремої бригади спеціального призначення ГУ ГШ (в/ч 92154, Сенеж).

А саме:

- Васюков Андрій Юрійович, майор (ГУ ГШ).

- Здаранков Олексій Юрійович, капітан (ГУ ГШ).

- Тюрін Владислав Миколайович, капітан.

- Хасанов Марат Тимурович, ст. лейтенант.
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12.05.2024 20:02 Відповісти
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12.05.2024 20:16 Відповісти
 
 