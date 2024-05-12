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Окупант підірвався на мотоциклі, наїхавши на дистанційну міну, яку розмістили прикордонники. ВIДЕО

Бойові підрозділи Державної прикордонної служби України продовжують завдавати втрат російським військам у районі Бахмута. Вони успішно підірвали окупанта, який їхав на мотоциклі.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.

"Підрив окупанта на мотоциклі та два знищених ровери — робота прикордонників бригади "Помста" на Бахмутському напрямку", — написали у ДПСУ.

Згідно з інформацією від прикордонної служби, російський військовий наїхав на дистанційну міну, яку було розміщено заздалегідь.

"Ще два покинутих мотоцикли знищили оператори ударних БпЛА", — додали прикордонники.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5979) знищення (7235)


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Топ коментарі
+4
А нельзя было такими минами все заминировать раньше? Теперь большой кровью отбиваемся от рашистов которые окружили наши города буквально босеком на мотоциклах и гольфкарах
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12.05.2024 16:49
+2
Скоро будуть новини про "окупант впав і зламав палець". На фоні пройопаних десятків міст і сіл, тільки за останні дні, це виглядає як знущання...
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12.05.2024 16:49
+1
Задостанов?
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12.05.2024 16:20
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Задостанов?
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12.05.2024 16:20 Відповісти
Эх, яблочко,
Да золотистое,
Да не водися ты, Ванёк,
С мотоциклами!
Не водися ты, Ванёк,
С мотоциклами!

По неволе ты идёшь,
Аль с охотой,
Ваня, Ваня, пропадёшь
Ни за что ты.
Ваня, Ваня, пропадёшь
Ни за что ты.
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12.05.2024 16:24 Відповісти
А що таке "дистанційна міна"? Міна з дистанційним спрацюванням? Знаю з підривачами натяжної дії (з "шнурком" натягнутим) Знаю з сейсмопідривачем - спрацьовує від кроків людини Є з лазерно-оптичним - спрацьовує під час перетинання лазерного променю
Чи все набагато простіше - міна була скинута з дрона?
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12.05.2024 16:33 Відповісти
Підірвався - це добре - а 10тис вже під Вовчанськом і не думали підриватись
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12.05.2024 16:40 Відповісти
Ніт, стопітсот тис. не менше!
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12.05.2024 20:58 Відповісти
Мотоцикліст порушив правила дорожнього руху - рухався без вогнегасника і без знака аварійної зупинки, а замість автоаптечки був тільки китайський турнікет... Був зупинений!
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12.05.2024 16:42 Відповісти
Скоро будуть новини про "окупант впав і зламав палець". На фоні пройопаних десятків міст і сіл, тільки за останні дні, це виглядає як знущання...
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12.05.2024 16:49 Відповісти
А нельзя было такими минами все заминировать раньше? Теперь большой кровью отбиваемся от рашистов которые окружили наши города буквально босеком на мотоциклах и гольфкарах
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12.05.2024 16:49 Відповісти
Яка ж це дістанційна міна , якщо він на неї наїхав ? Як її встановили то вже інша справа .
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12.05.2024 17:51 Відповісти
Єтот парєнь бил із тєх, кто проста любіт жізнь... (С)
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12.05.2024 18:13 Відповісти
 
 