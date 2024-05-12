Окупант підірвався на мотоциклі, наїхавши на дистанційну міну, яку розмістили прикордонники. ВIДЕО

Бойові підрозділи Державної прикордонної служби України продовжують завдавати втрат російським військам у районі Бахмута. Вони успішно підірвали окупанта, який їхав на мотоциклі.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.

"Підрив окупанта на мотоциклі та два знищених ровери — робота прикордонників бригади "Помста" на Бахмутському напрямку", — написали у ДПСУ.

Згідно з інформацією від прикордонної служби, російський військовий наїхав на дистанційну міну, яку було розміщено заздалегідь.

"Ще два покинутих мотоцикли знищили оператори ударних БпЛА", — додали прикордонники.

Дивіться також: Російський неонацист Мільчаков закликав до вбивства всіх українських військовополонених. ВIДЕО