Окупант підірвався на мотоциклі, наїхавши на дистанційну міну, яку розмістили прикордонники. ВIДЕО
Бойові підрозділи Державної прикордонної служби України продовжують завдавати втрат російським військам у районі Бахмута. Вони успішно підірвали окупанта, який їхав на мотоциклі.
Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.
"Підрив окупанта на мотоциклі та два знищених ровери — робота прикордонників бригади "Помста" на Бахмутському напрямку", — написали у ДПСУ.
Згідно з інформацією від прикордонної служби, російський військовий наїхав на дистанційну міну, яку було розміщено заздалегідь.
"Ще два покинутих мотоцикли знищили оператори ударних БпЛА", — додали прикордонники.
Топ коментарі
+4 Alex Nosov #582146
показати весь коментар12.05.2024 16:49
+2 Andrew Moon
показати весь коментар12.05.2024 16:49
+1 Владислав Сварчевський
показати весь коментар12.05.2024 16:20
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Да золотистое,
Да не водися ты, Ванёк,
С мотоциклами!
Не водися ты, Ванёк,
С мотоциклами!
По неволе ты идёшь,
Аль с охотой,
Ваня, Ваня, пропадёшь
Ни за что ты.
Ваня, Ваня, пропадёшь
Ни за что ты.
Чи все набагато простіше - міна була скинута з дрона?